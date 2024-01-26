第96回選抜高校野球大会（3月18日から13日間、甲子園）の出場32校を決める選考委員会が26日、大阪市内で開かれた。21世紀枠では別海（北海道）、田辺（和歌山）が選出された。今大会から21世紀枠は1枠減の2校選出に変更された。別海は春夏通じて初の甲子園出場。歴代最東端の甲子園出場校となる。学校所在地は北海道野付郡別海町。北海道の東に位置し、面積は東京ドーム2万8000個分余りの1317・17平方キロメートル。広大な面