左からムンジ・バウェンディ氏、ルイス・ブルース氏、アレクセイ・エキモフ氏/Massachusetts Institute of Technology/Columbia University/Nexdot（ＣＮＮ）スウェーデン王立科学アカデミーは４日、今年のノーベル化学賞を米国人とロシア人の研究者３人に授与すると発表した。受賞者は米マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）教授のムンジ・バウェンディ氏、米コロンビア大学名誉教授のルイス・ブルース氏、ロシア人で米ナノクリス