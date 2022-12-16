コンドームなどゴムやプラスチック製品を製造販売するオカモトが、シューズの製造販売を手掛ける子会社の世界長ユニオンを吸収合併すると発表した。オカモトが存続会社、世界長ユニオンが消滅会社となる。 【画像をもっと見る】 世界長ユニオンは、2010年10月に設立。大手量販店をはじめとした小売店向けにカジュアルシューズやスポーツシューズ、紳士革靴などを販売してきた。吸収合併は経営資源の活用や経営の効率化、意思