メガネブランド「Zoff」から、資生堂ヘアメイクアップアーティストと共創する“美支度シリーズ”第一弾　「肌補正レンズ*」が新登場

株式会社インターメスティック

https://www.zoff.com/news/20260618-7969/

株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、2026年6月より、資生堂ヘアメイクアップアーティスト阿保麻都香と共創する「美支度」シリーズを新たに展開し、アイウェアを通じて「新しい美容習慣」を提案します。第一弾として、肌印象を整えるレンズ「肌補正レンズ*」全4種を、2026年6月19日（金）に全国のZoff店舗および公式オンラインストアで発売します。

肌補正レンズは、化粧品のカラーコントロールから着想を得た新発想レンズです。補色理論により視覚的に肌印象を補正し、ソフトピンク、ソフトグリーン、ソフトイエロー、ソフトブルーの4色から肌悩みに応じて選べる設計です。

また、Zoffのラインアップから中顔面短縮・鼻高見え・血色感アップを叶えるフレームを資生堂ヘアメイクアップアーティストの阿保氏がセレクト。顔立ちをきれいに見せるフレームと、「肌補正レンズ」とを組み合わせることで、顔印象をトータルに整えるアイウェア『かんたん美支度メガネ』を提案します。

※本商品における「肌補正」とは、色の補色関係や色味の付加に着目し、肌の見え方に視覚的な印象変化をもたらすことを目指した考え方を指します。

近年女性のライフスタイルは大きく変化しています。 インターネット調査*1とZoff社員を対象としたアンケート*2調査では、30歳前後を境に美容、購買行動が変化する傾向が見られました。 その背景には、共働き世帯の増加、育児・キャリアとの両立、朝の時間不足といった、時間制約が強まる生活習慣の変化があると考えられます。ターゲットとなる働く女性は「平日のメイク時間を15分以内に抑えたい」といった効率志向が高まっており、こうした背景を踏まえZoffは「美容はしたいが、時間がない」という悩みを解決する新たな選択肢として、かけるだけで“仕上がる”アイウェアの開発に着手しました。「視力補正の道具」から「顔の印象を整える美容アイテム」へとメガネの役割を拡張し、“メガネをかける＝美容をする”という新しい習慣の創出を目指します。

*インターネット調査：2025年9月GFK調査（Brand Survey）

*2 アンケート名：Zoff社員を対象としたアンケート 対象人数：33名 調査期間：2026年3月

《プロダクトアドバイザーについて》

株式会社資生堂 ビューティークリエイションセンター

資生堂ヘアメイクアップアーティスト 阿保 麻都香（あぼ まどか）

Instagram：@abo_hm_works(https://www.instagram.com/abo_hm_works/)

ホームページ：阿保 麻都香｜資生堂ヘアメイクアップアーティスト(https://hma.shiseido.com/jp/member/abo/)

色彩の専門性とトレンド分析を軸に、ブランドの魅力を丁寧に引き出すヘアメイクアップアーティスト。資生堂の広告や商品開発、パリやニューヨーク、東京ファッションウィークでのヘアメイクなど、多岐にわたる分野で活躍。現在はメイクアップブランド「マキアージュ」の広告ヘアメイクや、商品開発を担当。ビューティーとファッションのトレンドを融合させた“今っぽい”表現を得意としている。

｜商品概要

- 商品名｜肌補正レンズ*- 種類・価格｜4カラー（ソフトピンク、ソフトグリーン、ソフトイエロー、ソフトブルー）フレーム料金＋\4,400- 発売日｜2026年6月19日（金）- 取扱店舗｜Zoff全店舗、Zoff公式オンラインストア- 特設ページ｜https://www.zoff.co.jp/shop/contents/beautyprep.aspx

｜商品詳細

メイク下地のように、肌悩みやなりたい印象に合わせて選べる目元の肌の見え方に着目した4カラー

ソフトピンク

柔らかなピンクの色味で血色感アップ

クールトーンのお肌が気になる方へ

ソフトグリーン

グリーンの色味で肌のトーンを整える

赤みやニキビ跡が気になる方へ

ソフトイエロー

肌馴染みの良いイエローで自然に肌を整える

クマやくすみが気になる方へ

ソフトブルー

黄ぐすみを抑えてワントーンアップ

透明感を出したい方へ

｜Zoffの美容フレーム

＃中顔面短縮みえメガネ

頬の余白を小さくしたい方に

中顔面短縮みえのコツ

中顔面とは、目の下から唇までの間のことを指します。

フレーム下が頬の中央にくることで、頬の間延び感が緩和され、顔立ちの印象を整えることができます。

Before/After

＃血色感メガネ

血色感を出したい方に

血色感UPのコツ

血色感とは、肌表面から血液がほんのり透けて見えるような、明るく健康的な印象のこと。

赤みのあるフレームカラーがチーク効果となり、まるで肌の内側からにじむような自然な血色感を演出します。

Before/After

＃鼻高みえメガネ

鼻を高く見せたい方に

鼻高みえUPのコツ

鼻高みえメガネをかけることで、鼻元のメタルパーツが光を反射。

ハイライト効果が生まれ、鼻筋をスッと高く見せてくれます。

Before/After

｜フレーム×レンズおすすめの組み合わせ

フレームとのW効果血色感をアップ

血色感メガネZJ251006_29A1×肌補正レンズ ソフトピンク

ブラウンフレームと組み合わせて肌トーンを均一に赤みカバー

中顔面短縮みえメガネZL261004_43A1×肌補正レンズ ソフトグリーン

メタル×クリアフレームで透明感をアップ

鼻高みえメガネZA242009_00A1×肌補正レンズ ソフトブルー

ゴールドフレームで光をプラスくすみ飛ばし

中顔面短縮みえメガネZY242009_43E1×肌補正レンズ ソフトイエロー

｜お問い合わせ先

- 一般のお客様｜Zoff カスタマーサポート Tel.0120-013-883（平日11時～18時）- オンラインストアについてのお問い合わせ｜Zoff オンラインストア Tel.0120-013-505（平日11時～18時）