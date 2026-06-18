杏林大学講演会「DNAを取り出してみよう！～DNAから病気を探る～」を開催

学校法人杏林学園

杏林大学（東京都三鷹市）は、井の頭キャンパスを会場に、体験型の市民公開講座を2026年7月4日（土）に開催いたします。小学5年生から大人まで幅広い方を対象に、果物からのDNA抽出実験と講義を通じて、遺伝子と病気との関わりについて楽しく学んでいただきます。参加には事前予約が必要です。



近年、遺伝子検査や遺伝医療への関心が高まる一方、「DNA」「遺伝子」といった言葉は身近でありながら、その仕組みを正しく理解している方は多くありません。本講座では、実際に手を動かして果物からDNAを取り出す実験を通じて、遺伝の仕組みや病気との関わりについて分かりやすく学んでいただきます。みなさまのご参加をお待ちしております。



■ 開催概要

日時：2026年7月4日（土）11：00～12：30（開場10：30）

会場：杏林大学 井の頭キャンパス E棟1階103教室

〒181-8612 東京都三鷹市下連雀5-4-1【アクセス】(https://www.kyorin-u.ac.jp/univ/access/inokashira.html)

参加費：無料

申込：必須（定員20名）

予約・詳細は【こちら】(https://www.kyorin-u.ac.jp/univ/area/opened/list/index.html#0626)

杏林学園広報室

電話 :0422-44-0611

mail :koho@ks.kyorin-u.ac.jp



■学校法人杏林学園

創立 ： 1966年

学部 ： 医学部、保健学部、総合政策学部、外国語学部

大学院 ： 医学研究科、保健学研究科、国際協力研究科

病院：医学部付属病院、医学部付属杉並病院



学生数 ： 6,017名（2025年5月1日現在）

住所：三鷹キャンパス）東京都三鷹市新川6-20-2

井の頭キャンパス）三鷹市下連雀5-4-1

八王子キャンパス）東京都八王子市宮下町476



大学公式サイト：https://www.kyorin-u.ac.jp/