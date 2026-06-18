株式会社クラスアクト、日本国内初のProxmox Training Partnerに認定

株式会社クラスアクト

株式会社クラスアクトは、2026年6月17日、日本国内初となるProxmox Training Partnerに認定されました。

当社は2023年2月にProxmoxのリセラーパートナー契約を締結し、日本市場におけるProxmoxの導入支援、サブスクリプション販売、国内サポートを提供してまいりました。その後、2024年12月にはアジア初・日本国内初となるProxmox Gold Reseller Partnerに認定され、この度さらにProxmox Training Partnerとして認定されることとなりました。

Proxmox Training Partnerは、Proxmox Virtual Environmentに関する公式トレーニングを提供することが認められたパートナーです。

これまでProxmox公式トレーニングを受講する場合、英語での受講や海外の時間帯に合わせた参加が必要となるケースがありました。今後は当社を通じて、日本語および日本時間でProxmox公式トレーニングを受講いただけるため、日本国内のお客様にとって、より参加しやすい環境を提供できるようになります。

Proxmox Training Partnerとして公式トレーニングを提供するためには、Proxmox認定トレーナーの在籍が必要となります。また、Proxmox認定トレーナーには、Proxmox VEに関する高度な技術力、実務経験に加え、Proxmoxコミュニティへの継続的な貢献も求められます。

当社はこれまで、Proxmoxの販売代理店としてだけでなく、導入前の検討、設計、構築、運用、移行、トラブルシューティングに至るまで、幅広い技術支援を行ってまいりました。また、Proxmoxコミュニティへの貢献にも継続して取り組んでおります。

今回、当社にProxmox認定トレーナーが在籍し、Proxmox Training Partnerとして認定されたことは、当社がProxmox VEに関する高度な技術力と、公式トレーニングを提供できる専門性を有していることを示すものです。

当社は今後も「日本市場におけるProxmoxの先駆者」として、Proxmoxサブスクリプションの販売、国内サポート、導入支援、そして公式トレーニングの提供を通じて、日本国内におけるProxmoxの普及と技術者育成に貢献してまいります。

Proxmox公式トレーニング、Proxmoxサブスクリプションおよび弊社独自の国内サポートの詳細については、弊社ウェブサイトをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。

日本国内におけるProxmoxとオープンテクノロジーの展開、そしてProxmox人材の育成を進める株式会社クラスアクトをぜひご支援ください。