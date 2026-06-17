現場主導の業務改善を支援。ノーコードプラットフォーム「@pocket」をDXPO札幌′26に出展

株式会社アイアットOEC

株式会社アイアットOEC（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長 楠田 教夫）は、2026年6月30日（火）から7月3日（金）までアクセスサッポロで開催される「DXPO札幌'26」に出展いたします。

当社ブースでは、ノーコードプラットフォーム「@pocket（アットポケット）」を活用した業務改善事例やアプリ構築デモを展示。申請・承認業務、顧客管理、案件管理など、さまざまな業務のデジタル化や情報共有の効率化を実現する活用方法をご紹介します。

展示内容

「@pocket」は、プログラミング不要で業務アプリを作成できるノーコードプラットフォームです。

展示ブースでは、

- 業務改善アプリのデモ展示- ノーコードによるアプリ作成デモ- 業種別の活用事例紹介- 個別相談

を実施し、現場主導で進める業務改善やDX推進の取り組みをご紹介します。

出展概要

DXPO札幌は、前半（6/30～7/1）と後半（7/2～7/3)に分かれた展示会です。@pocketは前半、後半の両方で出展します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85668/table/46_1_ee0a12afafb8fcf1ef1ef4b0780b3d11.jpg?v=202606180251 ]

会場：アクセスサッポロ（北海道札幌市白石区流通センター4丁目3-55）

主催：ブティックス株式会社

公式サイト：https://dxpo.jp/

@pocketについて

「@pocket」はノーコードで業務アプリを作成可能なクラウドサービスです。

2025年4月よりローコード開発にも対応し、更なる拡張性が実現されました。現在、導入実績は1,300社を超えており、業種や企業規模を問わず様々な業務アプリの構築に寄与しています。

@pocket Webサイト :https://at-pocket.com

■@pocket（アットポケット）はここがオススメ

・プログラミング不要！最短5分でサクッと作成

部品のドラッグ＆ドロップで、誰でも簡単に最短5分で業務アプリを作成できます。

もちろん、プログラミングの知識は一切必要ありません。

・初期費用はなんと0円！月額300円／IDからスタート

システムの導入にハードルを感じていませんか？

@pocketは初期費用0円、月額300円/IDからお気軽にお試しいただけます。

・料金表はこちら：https://at-pocket.com/price/

会社情報

株式会社アイアットOEC

代表者 ： 代表取締役社長 楠田 教夫

所在地 ： 岡山県岡山市北区表町三丁目11番50号 ハレミライ千日前6階7階

事業内容： ノーコードツール「@pocket」の提供など

URL ： https://www.iii-oec.co.jp/

お問い合わせ先

お問い合わせ先はメールフォームをご利用ください。

メールフォーム :https://at-pocket.com/inquiry/contacts/form.htmlこの記事に関するお問い合わせはこちら