ロボットバンク、日本発・世界市場向けロボットAIブランドへ進化

ロボットバンク株式会社

ロボットバンク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：森 啓翔）は、これまで取り組んできたロボットRaaS、複数ロボットの協調管理、現場導入、ロボット運用システム、産業用ロボットの二次開発、そして「フィジカルAI統合管理システム」の構築に関する経験を基盤に、次世代ロボット事業構想「RobotBank Brain」を中核とした新たな事業展開を推進してまいります。

ロボットバンクは、日本発・世界市場向けのロボットAIブランドを目指しています。その歩みは、日本のものづくり文化が根づく浜松から始まりました。一方で、ロボットバンクが目指す市場は特定の地域に限定されるものではありません。

産業、物流、商業施設、公共施設など、世界中の実現場で求められるロボットAIシステムとロボットハードウェアを、日本発の品質思想とグローバルな技術連携によって創造していくことを目指します。

■ RobotBank Brainとは

RobotBank Brainは、ロボットバンクが開発を進めるロボットAIタスク基盤モデルです。単一のAIモデルでも、特定のヒューマノイドロボットの頭脳でもなく、実際の顧客現場において、多様なロボット、現場タスク、企業システム、RaaS運用、データをつなぎ、ロボットが業務プロセスの中で継続的に価値を生み出すための中核システムです。

RobotBank Brainは、ヒューマノイド、AMR、清掃ロボット、搬送ロボット、ロボットドッグなど多様なロボットを接続し、現場タスクの理解、ロボット能力に応じた作業配分、複数ロボットの協調管理、ERP、MES、WMS、PLC、エレベーターなどとの連携、RaaS運用、遠隔監視、保守管理、稼働データ分析を実現することを目指します。

■ フィジカルAI統合管理システムからの発展

ロボットバンクはこれまで、ロボット、AI、現場データをつなぐ「フィジカルAI統合管理システム」の構築に取り組んできました。今回発表する RobotBank Brain は、この考え方をさらに発展させ、実環境における様々なタスク（作業）を自律的に実行する、ロボットAIの中枢システムとして位置づけるものです。

ロボットバンクが目指すのは、単なるロボット販売ではありません。ロボットを現実世界の現場に導入し、AI、データ、運用、保守、業務システムをつなぐことで、人とロボットが協調して働く社会インフラを構築することです。

■ロボットハードウェア開発と精密機器・製造業パートナーとの連携

ロボットバンクは、AIモデルやソフトウェア、RaaS運用だけでなく、RobotBank Brainと連携するロボットハードウェアの研究開発にも取り組んでまいります。日本における多様な現場で、真に使いやすく、安全で、信頼され、人の暮らしや仕事に自然に溶け込むロボットの開発を目指します。

ロボット産業の発展には、AIやソフトウェアだけでなく、精密機器、機械設計、センサー、制御、品質管理、量産技術など、ものづくりに関する高度な技術基盤が不可欠です。

ロボットバンクは今後、精密機器メーカー、製造業パートナー、部品・機構設計企業、システム開発企業との連携を強化し、既存の精密技術や製造ノウハウを次世代ロボット産業へ展開する新たな機会を創出してまいります。

■グローバルな開発・技術ネットワーク

ロボットバンクは、国内外のロボット技術者、AI研究者、製造業パートナー、システム開発チームと連携しながら、RobotBank Brainおよび次世代ロボットハードウェアの研究開発を進めています。また、当社のロボット開発チームには、米国の著名大学で研究・開発経験を有するアドバイザーも参画しており、AI、ロボティクス、システム開発、実現場への導入を横断した知見を取り入れながら、常に最先端の技術を活用できる開発体制の強化を進めています。

■ 今後の展開

- 実現場向け多ロボット・タスク知能システムの開発- 産業、物流、商業施設向けロボットソリューションの拡充- RaaS運用、遠隔監視、保守管理、データ分析基盤の強化- ロボットハードウェアの研究開発と日本仕様製品の展開- 国内外のロボットメーカー、精密機器メーカー、製造企業、システム会社、販売代理店との連携- 日本発ロボットAIブランドとしてのグローバル市場展開代表コメント

ロボットバンクは、日本発・世界市場向けのロボットAIブランドを目指しています。

私たちはこれまで、ロボットの導入、RaaS運用、複数ロボットの協調管理、産業用ロボットの二次開発、そしてフィジカルAI統合管理システムの構築に取り組んできました。

ロボットの価値は、ロボット本体だけで決まるものではありません。ロボットが実際の現場に入り、人の仕事を支え、企業の業務プロセスに接続され、継続的に使われて初めて、本当の価値が生まれます。

RobotBank Brainを中核に、AI、RaaS、現場導入、データ、ロボットハードウェア開発を一体で進め、日本から世界へ、現場で本当に使いやすく、人々の生活をより幸せにするロボットを届けてまいります。

■会社概要

社名 ：ロボットバンク株式会社

設立 ：2022年2月

代表者 ： 森 啓翔

本社 ：東京都市谷田町一丁目１０番地 プライム市ヶ谷ビル6F

事業内容 ：ロボットRaaS、ロボット導入支援、ロボット運用システム、複数ロボット協調管理、 産業用ロボット二次開発、ロボットハードウェア研究開発、保守サービス

ホームページ ：https://www.robotbank.jp/