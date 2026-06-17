約5,000点規模のオンラインオークション構築と事業立ち上げを支援、初回開催で落札率96％を達成！

株式会社ドリームネッツ

株式会社ドリームネッツ(本社：広島県福山市、代表取締役社長：井上一成)は、宝石・貴金属を取り扱う事業者のオークション事業立ち上げを支援しました。

初回開催では約5,000点の商品が出品され、落札率96％を達成。

オークションプラットフォームの構築に加え、顧客に応じた業務設計や運営面の調整まで幅広く対応し、安定した初回開催を実現しました。

背景

宝石・貴金属業界では、鑑定情報や加工内容など、商品の価値を正確に伝えるための情報管理が重要となる一方、オンラインによる取引ニーズも拡大しています。

今回、オークション事業の新規立ち上げを行った事業者では、販売機会の拡大とバックオフィスの業務効率化を目的として、独自のオークションプラットフォーム開発を決定しました。

支援内容

本プロジェクトでは、オークションプラットフォームの構築に加え、業務設計や運用体制の整備、販売施策の整理など、事業立ち上げに必要なプロセス全体を支援しました。

また、立ち上げフェーズでは想定外の要件変更やシステム調整が発生しやすいことを踏まえ、仕様調整や顧客対応にも迅速に対応。

システム構築に加え、円滑なオークション運営に向けた各種調整やサポートを行いました。

成果

その結果、初回開催において、約5,000点の商品を取り扱う大規模BtoBオークションを安定運営。

落札率96％を達成し、当初の目標を上回る成果[み幅1] につながりました。

大規模開催においてもサーバーダウンや重大な不具合は発生せず、安定したシステム稼働を実現。

さらに、迅速な対応や運営面でのサポートについても高い評価をいただいており、スムーズな事業立ち上げにつながりました。

今後の展望

実際に運用されたオークションプラットフォーム画面

株式会社ドリームネッツでは、今後も事業コンセプトや販売モデルを踏まえたシステム設計を行い、商品特性や運営方針に応じた多様なオンラインオークションの構築を支援してまいります。

お問い合わせ先

株式会社ドリームネッツ

電話 ：084-973-3521

担当者：金尾

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※オンラインオークション事業の初期検討段階からご相談いただけます。

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会社概要

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弊社は企業の成長を支えるDXソリューションを提供するIT企業です。主力製品である「オークション構築パッケージ」をはじめ、ECやアプリ開発、システム開発の分野で20年以上の開発実績を持ち、大手企業など、国内外のクライアントに向けたカスタマイズ可能なソリューションを強みとしています。

会社名 ： 株式会社ドリームネッツ

本社 ： 〒720-0063 広島県福山市元町13-20 元町プラッツビル4F

代表者 ： 代表取締役社長 井上 一成

事業内容： Web・ECサイト制作、スマホアプリ開発、

システムの企画・開発・運営など

URL ： https://www.dreamnets.co.jp/