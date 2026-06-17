りんか、思わぬ“ユーザーネーム効果”が話題！MUSINSA関連投稿が555万インプレッションを突破

株式会社IVI Entertainment

SNS総フォロワー100万人超を誇るインフルエンサー・モデルのりんかがX（旧Twitter）に投稿したポストが大きな話題となり、555万インプレッションを突破した。

話題となったのは、韓国最大級のファッションプラットフォーム「MUSINSA」が、りんかとのコラボレーションアイテムを紹介する投稿を行った際のこと。りんかのXユーザーネームがユニークな名称になっていることから、MUSINSAによるタグ付け投稿が思わぬ面白さを生み、ファンの間で注目を集めた。

これを受け、りんか本人が

「ユザネ変えたくなってきた」

と引用ポスト。

飾らない率直な一言に多くのユーザーが反応し、投稿は瞬く間に拡散。

現在までに555万インプレッションを記録するなど、ファンのみならず幅広いXユーザーの目に留まる結果となり、大きなバズを生んでいる。

▼話題の投稿

https://x.com/touhikusaichan/status/2066551319255732308?s=46&t=zUirL9f5iCPgYRbfIhTPwA(https://x.com/touhikusaichan/status/2066551319255732308?s=46&t=zUirL9f5iCPgYRbfIhTPwA)

今回の反響は、りんかが発信する親近感のあるキャラクター性と、現在展開中のMUSINSA限定BAUFコラボ『Little Piece of Rinka』への注目度の高さを示すものとなっている。

モデル活動やブランドコラボレーションなど活躍の幅を広げる一方で、SNSでは等身大の言葉でファンとの距離感を大切にするりんか。今回のバズ投稿は、Z世代から支持される理由を改めて証明する出来事となった。

◆りんか

持ち前の気さくな性格が同世代から多く支持され、人気に火が付く。

明るく元気なキャラクターを惜しみなくSNSで発信し、現在SNS総フォロワー数は100万人を突破し、YouTubeではリアルな生活や恋愛感をされけだし、チャンネル登録者数20万人を突破！

『2024年年間トレンドランキング』のインフルエンサー部門JK界隈にて3位にランクインを果たし、「りんかウンセラー」というティーンのお悩みにド直球に回答する動画コンテンツは総再生回数１億越え！

次世代のご意見番的存在、トレンドメーカーとして話題を集める、これからさらに人気になること間違いなしのイマドキインフルエンサーモデル。

Instagram：

https://instagram.com/1n_o28

TikTok：

https://www.tiktok.com/@touhikusai

YouTube：

https://www.youtube.com/@rinka__channel

◆A Little Piece of Rinka Rinka X Bauf Exclusive Edition

韓国発ブランドBAUFと新世代ファッションアイコン・りんかによるスペシャルコレクション『BAUF × RINKA』をMUSINSA限定で発売。

Tシャツ＆ボトムスのコラボアイテムに加え、りんかが着こなすさまざまなルックを公開中。

https://global.musinsa.com/jp/exhibition/3617