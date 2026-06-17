【objcts.io】6月24日(水)より伊勢丹新宿店本館にて初となる期間限定ショップを展開

株式会社土屋鞄製造所 objcts.io事業室

株式会社土屋鞄製造所（本社・東京都足立区）が運営するレザープロダクトブランド「objcts.io(オブジェクツアイオー)」は、2026年6月24日(水)から7月28日(火)まで、伊勢丹新宿店本館1階ハンドバッグ売り場にて、本館では初となる期間限定ショップを展開いたします。

バッグコレクションを中心に、欠品が続いていた「エッセンシャル デイリーホーボー ミディアム」の受注販売や、ブランド初となるチャームコレクションの先行販売を実施します。

POPUP STOREページ

https://objcts.io/pages/pop-up-store

概要

開催期間：2026年6月24日(水)～2026年7月28日(火)

営業時間：10:00～20:00（施設営業時間に準ずる）

場所：伊勢丹新宿店本館1階 ハンドバッグ売り場

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目14－1

人気バッグ「エッセンシャル デイリーホーボー ミディアム」を受注販売

オンラインストア・店舗で欠品が続いておりました人気製品「エッセンシャル デイリーホーボー ミディアム」の受注販売を期間限定ショップで実施します。

ブラックホワイトベージュ

対象カラー：ブラック・ホワイトベージュ・トープ（3色）

受注受付期間：6月24日(水)～7月17日(金)

お渡し時期：7月18日(土)より、伊勢丹新宿店本館での店頭受け取り、または配送（有料）からお選びいただけます。

価格：\56,100(税込)

商品ページ：https://objcts.io/products/essential-daily-hobo-medium

※オンラインストアでは6月17日(水)19時より受注販売を開始いたします。

※今回の受注販売は先行受注となり、受注状況次第では後日通常販売を行う可能性がございます。

ブランド初となるチャームコレクションを先行発売

ブランド初のチャームコレクションを、オンラインストアでの発売に先駆けて6/24(水)より期間限定ショップにて先行販売します。

※チャームコレクションは、オンラインストアでは7月8日(水)19時より発売予定です。

Type Cチャーム

レザーケーブルのコードエンドをUSB Type-Cのコネクタで象った、遊び心のあるデザインチャーム。

価格：\6,600(税込)

カラーラインナップ：ブラック・マシュマロ・シルバー

商品ページ：https://objcts.io/products/charm-typec

カラビナキーチェーン

カラビナ・カニカン・丸カンの3パーツを組み合わせ、柔軟かつ汎用的に使えるチャーム。

価格：\4,400(税込)

カラーラインナップ：ブラック・マシュマロ

商品ページ：https://objcts.io/products/charm-carabiner-keychain

期間限定ショップ限定の購入特典

期間中、\33,000(税込)以上をご購入されたお客様に、「レザーケーブルバンドセット」とobjcts.ioオリジナルデザインの「Pake(R)」を、数量限定でプレゼントします。なお、店頭で受注販売製品をご購入された場合もその場で購入特典をお渡しします。

レザーケーブルバンドセットは、イヤフォン用のSmall、iPhoneの充電ケーブル用のMedium、PC充電ケーブル用のLargeの3サイズのセット。

あわせて、期間限定のパッケージとして採用していた「Pake(R)」をノベルティとして復刻。ケーブルバンドとPake(R)を組み合わせれば、ケーブル類などの小物をスマートにまとめるバッグインバッグとしてご活用いただけます。

ブラックホワイトベージュ

レザーケーブルバンドセット

通常販売価格：\3,960(税込)

商品ページ：https://objcts.io/products/leather-cable-bands

期間限定ショップでの製品展開ラインアップ

エッセンシャル デイリーホーボー ミディアム

肌なじみの良い防水レザーで仕立てた、日常の装いに品格を添えるトートバッグ。クロスボディ／ワンショルダーの2WAY仕様。肩に掛けた際のやわらかなドレープが生み出す洗練された佇まいが特徴です。

価格：\56,100（税込）

素材：防水レザー（牛革）

カラー：ブラック、ホワイトベージュ、グレー、トープ

商品詳細ページ：

https://objcts.io/products/essential-daily-hobo-medium

※「エッセンシャル デイリーホーボー ミディアム」のブラック、ホワイトベージュ、トープは6月24日(水)～7月17日(金)の受注販売期間中は、受注販売製品としての実物の店頭展示のみとなり在庫販売は行っておりません。

エッセンシャル デイリートート ミディアム

オンオフを問わず様々なシーンにマッチする端正な佇まいで、広い開口部で使い勝手の良いトートバッグ。

価格：\53,900（税込）

素材：防水レザー（牛革）

カラー：ブラック、ホワイトベージュ、グレー、トープ

商品詳細ページ：

https://objcts.io/products/essential-daily-tote-medium

エッセンシャル レザーデイパック

ナイロン製に準じた軽さを持ちながら、柔らかな防水レザーならではの落ち感のあるシルエットが特徴のバックパック。

ミディアムサイズ

価格：\68,200（税込）

素材：防水レザー（牛革）

カラー：ブラック

商品ページ：

https://objcts.io/products/daypack-medium

エッセンシャル レザーワンショルダー

ハーフムーン型のシルエットをベースに、柔らかなレザーを贅沢に使用。使用時の美しさを追求した設計と、日常の必需品をスマートに収める収納力を両立させたワンハンドルタイプのハンドバッグです。

価格：\46,200（税込）

素材：防水レザー（牛革, ブラック/オフホワイトに採用）、箔押しレザー（牛革, シルバーに採用）

※シルバーに使用しているレザーは防水レザーではございません

カラー：ブラック、オフホワイト、シルバー

商品ページ：

https://objcts.io/products/essential-one-shoulder

※その他、上記以外にもバッグや財布、小物類まで幅広く展開いたします。

objcts.io（オブジェクツアイオー）

「現代人の移動をアップデートする」をコンセプトに、審美性と機能性が高次元で調和されたプロダクトを生み出すブランド。多様なデバイスとともに歩む日常を、美しく軽やかに変えていく。

商標について

・iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。