HPCシステムズとＲＤサポートが業務提携

HPCシステムズ株式会社

HPC・AI向け計算環境の提供や、科学技術計算・CAE解析等に関わるシステムインテグレーションを手がけるHPCシステムズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：小野 鉄平、以下「HPCシステムズ」）は、研究開発領域に特化した人材支援を行う株式会社ＲＤサポート（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：大澤 裕樹、代表取締役 COO：大島 康治、以下「ＲＤサポート」）と業務提携し、研究開発DXを推進する組織向けに『HPC活用支援人材紹介サービス』の提供を開始いたします。

【提携の背景と目的】

近年、創薬、材料、化学、半導体などの分野では、競争力強化や開発の高度化を目的として、AIやマテリアルズ・インフォマティクス（MI）、CAE解析などを活用した研究開発DXへの投資が拡大しています。特に、HPC（High Performance Computing）を活用した研究開発プロセスの効率化は、研究スピードや開発精度の向上に不可欠なものとなっています。

一方で、高性能な計算環境を導入しても、それをいかに研究テーマへ活かし、解析結果を開発プロセスへ還元するかという運用の実効性が問われています。こうした運用を担う専門人材の確保や体制の構築は、産官学共通の重要課題として顕在化しています。

HPCシステムズはこれまで、科学技術計算・HPC分野におけるシステム構築を通じて多くの研究開発現場を支援してまいりましたが、その中で「計算環境の導入だけでなく、活用を担う人材まで支援してほしい」というニーズを数多くいただいておりました。

また、ＲＤサポートは、バイオ・ライフサイエンス領域を中心に、専門人材の紹介・派遣・業務委託を通じて研究体制の強化を支援してきた実績があります。

今回の業務提携により、両社は「計算環境の整備」と「人材・体制づくり」を一体化させた支援体制を構築します。HPCシステムズのシステム構築知見と、ＲＤサポートの専門人材支援ノウハウを掛け合わせることで、お客さまの研究開発DXを「現場で実装可能な取り組み」として強力に推進してまいります。

【業務提携の概要】

本サービスでは、HPC・AI、CAE解析、MIなどを活用する研究開発組織に対し、最適な計算環境の導入支援に加え、その活用や研究推進を担う専門人材の確保を支援します。

HPCシステムズが計算環境の構築支援を行う際、人材面での課題を持つお客さまに対して、パートナーであるＲＤサポートをご紹介いたします。ＲＤサポートは、お客さまのニーズに合わせて、人材派遣、人材紹介（中途採用・直接雇用）、プロ人材シェアリングサービス（業務委託）など、多様な選択肢を組み合わせ、課題やフェーズに応じた体制構築をご支援いたします。

※人材支援に関するご契約は、お客さまと株式会社ＲＤサポートとの直接契約となります。

主なご支援の内容

◆研究開発DXを支える 『計算環境』と『人材支援』を一体でご提案◆

【今後の展望】

- HPC・AI等の計算環境導入に伴う運用・解析人材のご紹介システムの新規導入や増設に合わせて、運用管理や解析実務、研究推進を担うプロフェッショナルを提案し、スムーズな立ち上げを支援します。- AI・MI・CAE等の高度専門領域における研究支援人材のご紹介AI活用、マテリアルズ・インフォマティクス（MI）、CAE解析など、特定の高度な専門知識を要する領域において、プロジェクトを加速させる人材を提案します。- 人材派遣・人材紹介・業務委託を組み合わせた柔軟な体制構築支援プロジェクトの期間や管理体制といったお客さまのご要望に合わせ、人材派遣、人材紹介（中途採用・直接雇用）、プロ人材シェアリング（業務委託）など、多彩なスキームから最適な体制づくりを支援します。- 計算環境の整備と人材課題をセットで捉えたトータル提案インフラ（計算環境）とヒト（専門人材）の両側面から課題を解消し、研究開発DXの現場実装をワンストップでサポートします。

HPCシステムズとＲＤサポートは、本提携を通じて、研究開発DXや科学技術計算の活用を検討するお客さまに対し、計算環境と人材支援の両面から提案を行ってまいります。また、研究開発現場における技術活用、専門人材の活用、開発体制の強化を支援し、お客さまの新たな研究テーマへの挑戦や事業推進に貢献してまいります。

【業績予想への影響について】

本提携による業績予想への影響は軽微です。

【本サービスご案内ページへのリンク】

https://www.hpc.co.jp/product/service/hpctalent-support-service/(https://www.hpc.co.jp/product/service/hpctalent-support-service/)

■HPCシステムズ株式会社

HPCシステムズ株式会社は、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）分野のニッチトップ企業です。 HPC事業では、科学技術計算用高性能コンピュータとシミュレーションソフトウェア販売、科学技術計算やディープラーニング（深層学習）環境を構築するシステムインテグレーションサービス、シミュレーションソフトウェアプログラムの並列化・高速化サービス、計算化学ソフトウェア、マテリアルズ・インフォマティクスのプログラム開発・販売、受託計算サービス・科学技術研究開発支援、創薬研究開発や素材・材料研究開発分野向けサイエンスクラウドサービスをワンストップで提供しています。また、CTO事業では、顧客の用途、課題をヒアリングしながら、価格・性能・品質・高低温・防塵・防水・静電対策・過酷な環境に対する高耐久性など多種多様の対応が求められる、工場生産設備・製造装置・検査装置、制御機器や交通インフラ、自動運転、リテール店舗などのコントローラーとしての産業用コンピュータやエッジコンピュータの仕様提案から開発、生産、保守サポート、長期安定供給を実現しています。

設立 ：2006年7月3日

代表者：代表取締役 小野 鉄平

所在地：東京都港区海岸3丁目9番15号 LOOP-X 8階

URL ：https://www.hpc.co.jp/

■株式会社ＲＤサポート

株式会社ＲＤサポートは、ヘルスケア・ライフサイエンス領域に特化した人材紹介・人材派遣・理系プロ人材のシェアリングサービスを展開し、産業の発展を支える人材のキャリア支援に取り組んでいます。分野に精通した専門性とマッチング力を強みに、研究開発型スタートアップをはじめとした多様な企業と専門人材の橋渡し役を担っています。

設立 ：1998年12月11日 創業

代表者：代表取締役 CEO 大澤 裕樹、代表取締役 COO 大島 康治

本社 ：東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル3F

URL ：https://www.rdsupport.co.jp/

【本サービスに関するお問い合わせ先】

HPCシステムズ株式会社 HPC事業部 営業グループ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38530/table/25_1_25f281a0474e4ac5439ffb4f2544d598.jpg?v=202606171051 ]