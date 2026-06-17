105兆ドル規模へ　伸び続けるB2B市場における商談の確度をあげるAIサービス「BUYER Graph」を発表

CROSS Business Producers株式会社

事業開発のプロフェッショナルファームであるCROSS Business Producers株式会社(https://crossproducers.com/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 三木言葉、以下「当社/CBP」）は、子会社である株式会社データリソース(https://www.dri.co.jp/)（以下「DRI」）が提供する産業市場データと、CBPが特許出願済みのAI技術を組み合わせ、B2B商談・新規事業・海外展開・広告企画前の仮説づくりを支援する新サービス「BUYER Graph（バイヤーグラフ）」(https://buyergraph.fun/)を発表します。

■ 背景

BUYER Graph（バイヤーグラフ）公式サイト(https://buyergraph.fun/)

B2B取引は急速にデジタル化する一方で、意思決定は複雑化しています。世界のB2B市場は2025年に24.08兆ドル（約3,600兆円）ドル、2033年には105.85兆ドル（約1.6京円）へ成長すると予測されています(※1)。一方で、B2B購買チームの74%が意思決定過程で不健全な衝突を示すとの調査(※2)や、B2B買い手の61%が営業担当者を介さない購買体験を好むとの調査(※3)もあり、買い手側の意思決定プロセスはますます見えにくくなっています。こうした状況において、精度の高い仮説をつくるためには、有識者探索からインタビュー設計・ヒアリング・とりまとめまで、従来は3～4週間程度の時間と人的リソースを要していました。

■ サービス概要

「BUYER Graph(https://buyergraph.fun/)」は、B2B有識者調査・意思決定者調査の前工程を、産業市場データとAI仮説生成によって圧縮するサービスです。産業市場データ、既存調査レポート、公開情報、顧客から提供される前提情報などをもとに、対象市場・対象企業・対象職種において想定される以下の様なポイントを構造化します。

- どこで反論されそうか- どの言葉が刺さりそうか- 価格交渉で何を問われそうか- どの順番で説明すれば進みやすいか

また、まだ直接会ったことがない相手先企業の購買担当者・技術責任者・経営層などを想定した「仮想キーマンパネル（AIが構築する想定顧客の意思決定者グループ）」を構築し、商談前に提案内容への反応、想定される反論、導入に必要な説得材料をプレビューすることが可能です。目指すのは単なる調査効率化ではありません。前工程の圧縮によって、人間のコンサルタントがより本質的な作戦づくり・提案設計・価格交渉・価値訴求に集中できる環境をつくり、少人数でも利益率改善に資するディール設計を支援します。

※当社内の実証では、初期仮説構築の段階を3～4週間程度から数日程度まで圧縮できる可能性を確認しています。

公式サイトはこちら⇒ https://buyergraph.fun/

■ 主な活用シーン

■ 提供形態

- 商談前・提案前の意思決定仮説づくり- B2B広告・マーケティング施策前のターゲット設計- 有識者インタビュー、B2Bパネル、追加調査による検証- 調査結果をもとにした提案資料・営業ストーリー作成

BUYER Graphは、セルフ型のオンラインツールではなく、人間の調査・コンサルティングに、産業市場データとAIによる仮説生成を組み合わせた個別企業向けサービスとして提供します。

初期導入メニューとして、営業候補先・対象商材・対象市場をもとに、商談前のキーマン仮説、導入障壁、想定反論、価格交渉論点、初回提案メッセージを短期間で整理する「BUYER Graph Trial Scan」を先行受付しています。

有識者インタビュー、B2Bパネル調査、追加調査、提案資料化、営業ストーリー設計などは、対象テーマや調査範囲に応じて個別に設計・お見積りします。

■ 開発責任者コメント

「B2Bの有識者調査や意思決定者調査は、これまで人間の経験、ネットワーク、ヒアリングに大きく依存していました。BUYER Graphは、その前工程をデータとAIで短納期化し、人間がより本質的な作戦づくり、価格交渉、価値訴求、実行判断に集中できるようにするサービスです。少人数でも成果につながるB2B取引を増やしていきたいと考えています」

CROSS Business Producers株式会社 代表取締役 三木言葉

■ 姉妹サービス「EXPERT Graph」について

弊社では、専門家・有識者・社内人材など既に接点のある人物の知見・暗黙知を構造化するサービス「EXPERT Graph(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000005874.html)」を展開しています。「BUYER Graph(https://buyergraph.fun/)」はその対となるサービスとして、まだ接点のない相手先企業の意思決定者・営業候補先のキーマンを対象に、判断構造を産業市場データとAIにより仮説化します。

※注釈

※1：Grand View Research “Business-to-Business E-commerce Market Size Report, 2033”。世界のB2B市場は2025年に24.08兆ドル、2033年に105.85兆ドルへ成長すると予測。※2：Gartner “Gartner Sales Survey Finds 74% of B2B Buyer Teams Demonstrate Unhealthy Conflict During the Decision Process”（2025年5月7日）。※3：Gartner “Gartner Sales Survey Finds 61% of B2B Buyers Prefer a Rep-Free Buying Experience”（2025年6月25日）。

【提供会社：CROSS Business Producers株式会社の概要】

CROSS Business Producers株式会社は、『世の中の変化をとらえ、事業開発を通じて社会に価値を送り出す』ことをパーパスに、未来予測に基づくビジネスデザイン「Future Drawing(R)」を通じて企業の事業開発を支援するプロフェッショナルファームです。AIプラットフォーム「CROSS Graph」を展開し、子会社である株式会社データリソース（DRI）を通じてグローバル市場インテリジェンス機能を強化。2021年APAC Entrepreneur、2021年ウッドデザイン賞、2022年The Silicon Review選出などの実績があります。

会社名：CROSS Business Producers株式会社

住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル4階

代 表：三木言葉

設 立：2011年10月3日

U R L ：https://crossproducers.com

【提供会社：株式会社データリソースの概要】

データリソースは、CROSS Business Producers株式会社のグループ会社として、「CROSS Graph」と連動し、世界約200社の調査会社による市場調査データを提供するグローバル調査エージェントです。通信、IT、エネルギー、自動車、半導体、医薬・医療など幅広い分野で、事業戦略に資する市場情報・分析データを提供しています。

会社名：株式会社 データリソース

住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル4階

代 表：三木言葉

設 立：1995年6月1日

U R L ：https://www.dri.co.jp/ (https://www.dri.co.jp/)

本件に関するお問い合わせ先

CROSS Business Producers株式会社/株式会社データリソース

AI研究開発チーム

MAIL： cbp_pr@crossproducers.com