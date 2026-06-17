Shopifyで商品詳細やコレクションをタブ表示できるアプリ「シンプルタブ表示切り替え｜お手軽コンテンツ出し分け」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプルタブ表示切り替え｜お手軽コンテンツ出し分け」をリリースしました。

本アプリは、2026年6月2日 10:00 に正式公開いたしました。

本アプリは、Shopify ストアにタブ切り替え機能を追加できるアプリです。テキストタブでは最大5つのタブにリッチテキスト・画像・カスタム Liquid/HTML を表示でき、コレクションタブでは複数のコレクションをタブで切り替えて商品一覧をグリッド表示できます。

タブの色・フォント・枠線・余白・アイコンなど細かくカスタマイズでき、商品ページやトップページなどどのページにもタブを追加可能です。コーディング不要で、1クリックでテーマに追加できます。

料金は月額 ＄3.99 で、7日間の無料体験期間があります。

▼ アプリストア

https://apps.shopify.com/ur-smart-content-tabs?locale=ja

▼ ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-107-ur-content-tabs-app/guide

■ Shopify とはShopify（ショッピファイ）とは、カナダ発のECサイト作成サービスです。世界175ヶ国、数百万以上のストアで利用されており、個人から大企業まで幅広い規模のECサイトを構築できます。テーマによるデザインのカスタマイズや、アプリによる機能拡張が可能で、越境ECにも対応しています。



■ 「シンプルタブ表示切り替え｜お手軽コンテンツ出し分け」について

Shopify ストアにタブ切り替え機能を追加できるアプリ

「シンプルタブ表示切り替え｜お手軽コンテンツ出し分け」は、Shopify ストアにタブ切り替え機能を簡単に追加できるアプリです。テキストタブとコレクションタブの2種類を用意しており、情報を整理してお客様に分かりやすく表示できます。テーマエディタから直感的に操作でき、コーディングは一切不要です。

主な特徴は以下のとおりです。

■ テキストタブで情報を整理して表示

テキストタブで複数の情報をすっきり表示

テキストタブでは、最大5つのタブにリッチテキスト・画像・カスタム Liquid/HTML を自由に表示できます。 商品の詳細説明、素材情報、サイズガイド、レビュー、Q&A など、複数の情報をタブで切り替えて表示することで、ページをすっきり整理できます。お客様が必要な情報にすぐたどり着けるようになります。

■ コレクションタブで商品一覧を切り替え表示

複数のコレクションをタブで切り替えてグリッド表示

コレクションタブでは、複数のコレクションをタブで切り替えて商品一覧をグリッド表示できます。 トップページや特集ページなどで「新着」「セール」「人気商品」といったコレクションをタブにまとめることで、お客様が興味のあるカテゴリの商品をすぐに見つけられます。

■ タブのデザインを細かくカスタマイズ

商品ページ・トップページなど好きな場所にタブを配置

タブの色・フォント・枠線・余白・アイコンなど、デザインを細かくカスタマイズできます。 ストアのブランドイメージに合わせてタブの見た目を調整できるため、違和感のない自然なデザインに仕上がります。テーマエディタからリアルタイムにプレビューしながら設定できます。

■ どのページにもタブを追加可能

商品ページ、トップページ、コレクションページなど、どのページにもタブを追加できます。 表示したい場所に合わせてタブブロックを配置するだけで設置完了です。ページごとに異なるタブを設定することも可能です。

■ 1クリックでテーマに追加（コーディング不要）

アプリ管理画面からワンクリックでテーマに追加

アプリの管理画面からワンクリックでテーマにタブブロックを追加できます。 コーディングの知識は一切不要です。インストール後すぐに使い始めることができ、初めて Shopify アプリを使う方でも安心です。

▼参考記事

- Shopify でタブ切り替えを実装できるアプリ5選！商品情報を見やすく整理する方法(https://qiita.com/eijiSaito/items/7839d6c8bf6defc3d121)- Shopify にタブ切り替えを設置できるアプリ6選を紹介！(https://unblog.unreact.jp/blog/sa-107-ur-content-tabs-app)- Shopify でタブ切り替えを実装する方法｜おすすめアプリと設定手順を徹底解説(https://unreact.jp/blog/shopify-tab-kirikae)- Shopify タブ切り替えアプリ20選！商品情報を整理して購入率アップ(https://unreact.jp/blog/shopify-tab-kirikae-app-20-selection)

▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/