ゼロハリバートンよりブランドアイコンをモチーフにしたAirPods Pro 3対応ケース6/17発売
米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」は、ブランドの象徴〈アタッシェケース〉をモチーフにしたAirPods Pro 3 対応ケースを、2026年6月17日(水)より、直営店、公式オンラインストアおよび全国の百貨店にて発売します。
商品紹介
ブランド美学を継承した AirPods Pro 3対応ケース
アイコニックなダブルリブデザインを施し、アタッシェケースを思わせる直線的で無駄のないフォルムに仕上げました。
手元やバッグまわりに自然になじみ、モバイルアクセサリーでありながら、大人の品格を演出します。
タフな日常に応えるハイブリッド構造
外側に耐久性に優れるポリカーボネートを、内側に柔軟性のあるTPU素材を採用。360°包み込むように保護し、日常の衝撃から守ります。
表面は、アルミニウムを思わせるマットシルバー仕上げです。
充電も持ち運びもスマートに
ケースを装着したまま、ワイヤレス充電とケーブル充電の双方に対応。また、スピーカー部分に配慮した仕様で、通知音を確認しやすくしています。
カラビナが付属するため、バッグやベルトループに取り付けてスマートに持ち運べます。
環境に配慮した素材
ケース素材の50％にリサイクル素材を採用しました。
商品詳細
商品名：ZERO HALLIBURTON AirPods Pro 3 Shockproof Case
カラー：Matte Silver
品番 / 税込価格
81719 / \6,600
商品ページ：https://zerohalliburton.jp/products/accessories-shockproof-case-for-airpods-pro-gen3-81719
機能カット
取扱い直営店舗
・ゼロハリバートン 公式オンラインストア https://zerohalliburton.jp/
・ゼロハリバートン 新宿サザンテラス店(TEL.03-6276-2202)
・ゼロハリバートン 新丸の内ビルディング店(TEL.03-6256-0175)
・ゼロハリバートン GINZA SIX 店（TEL.03-6264-5176）
・ゼロハリバートンゴルフ 東京ミッドタウン店（TEL.03-6434-7474）
・ゼロハリバートン ヒルトンプラザ店（TEL.06-6940-7420）
・ゼロハリバートン なんばパークス店（TEL.06-4395-5550 ）
・ゼロハリバートン クオーツ心斎橋店(TEL.06-4300-3499)
※在庫確認等のお問合せは、購入ご希望のショップまでお願いいたします。
※店舗情報 https://zerohalliburton.jp/pages/store-list
About ZERO HALLIBURTON
「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発トータルラゲージブランドです。NASAの依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。
HP：https://zerohalliburton.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/zerohalliburton_jp/