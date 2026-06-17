ゼロハリバートンよりブランドアイコンをモチーフにしたAirPods Pro 3対応ケース6/17発売

エース株式会社

米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」は、ブランドの象徴〈アタッシェケース〉をモチーフにしたAirPods Pro 3 対応ケースを、2026年6月17日(水)より、直営店、公式オンラインストアおよび全国の百貨店にて発売します。

商品紹介

ブランド美学を継承した AirPods Pro 3対応ケース

アイコニックなダブルリブデザインを施し、アタッシェケースを思わせる直線的で無駄のないフォルムに仕上げました。

手元やバッグまわりに自然になじみ、モバイルアクセサリーでありながら、大人の品格を演出します。

タフな日常に応えるハイブリッド構造

外側に耐久性に優れるポリカーボネートを、内側に柔軟性のあるTPU素材を採用。360°包み込むように保護し、日常の衝撃から守ります。

表面は、アルミニウムを思わせるマットシルバー仕上げです。

充電も持ち運びもスマートに

ケースを装着したまま、ワイヤレス充電とケーブル充電の双方に対応。また、スピーカー部分に配慮した仕様で、通知音を確認しやすくしています。

カラビナが付属するため、バッグやベルトループに取り付けてスマートに持ち運べます。

環境に配慮した素材

ケース素材の50％にリサイクル素材を採用しました。

商品詳細

商品名：ZERO HALLIBURTON AirPods Pro 3 Shockproof Case

カラー：Matte Silver

品番 / 税込価格

81719 / \6,600

商品ページ：https://zerohalliburton.jp/products/accessories-shockproof-case-for-airpods-pro-gen3-81719

機能カット

取扱い直営店舗

・ゼロハリバートン 公式オンラインストア https://zerohalliburton.jp/

・ゼロハリバートン 新宿サザンテラス店(TEL.03-6276-2202)

・ゼロハリバートン 新丸の内ビルディング店(TEL.03-6256-0175)

・ゼロハリバートン GINZA SIX 店（TEL.03-6264-5176）

・ゼロハリバートンゴルフ 東京ミッドタウン店（TEL.03-6434-7474）

・ゼロハリバートン ヒルトンプラザ店（TEL.06-6940-7420）

・ゼロハリバートン なんばパークス店（TEL.06-4395-5550 ）

・ゼロハリバートン クオーツ心斎橋店(TEL.06-4300-3499)

※在庫確認等のお問合せは、購入ご希望のショップまでお願いいたします。

※店舗情報 https://zerohalliburton.jp/pages/store-list

About ZERO HALLIBURTON

「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発トータルラゲージブランドです。NASAの依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。

HP：https://zerohalliburton.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/zerohalliburton_jp/