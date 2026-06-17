ゼロハリバートンよりブランドアイコンをモチーフにしたAirPods Pro 3対応ケース6/17発売

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エース株式会社

米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」は、ブランドの象徴〈アタッシェケース〉をモチーフにしたAirPods Pro 3 対応ケースを、2026年6月17日(水)より、直営店、公式オンラインストアおよび全国の百貨店にて発売します。





商品紹介



ブランド美学を継承した AirPods Pro 3対応ケース


アイコニックなダブルリブデザインを施し、アタッシェケースを思わせる直線的で無駄のないフォルムに仕上げました。


手元やバッグまわりに自然になじみ、モバイルアクセサリーでありながら、大人の品格を演出します。





タフな日常に応えるハイブリッド構造


外側に耐久性に優れるポリカーボネートを、内側に柔軟性のあるTPU素材を採用。360°包み込むように保護し、日常の衝撃から守ります。


表面は、アルミニウムを思わせるマットシルバー仕上げです。





充電も持ち運びもスマートに


ケースを装着したまま、ワイヤレス充電とケーブル充電の双方に対応。また、スピーカー部分に配慮した仕様で、通知音を確認しやすくしています。


カラビナが付属するため、バッグやベルトループに取り付けてスマートに持ち運べます。





環境に配慮した素材


ケース素材の50％にリサイクル素材を採用しました。



商品詳細

商品名：ZERO HALLIBURTON AirPods Pro 3 Shockproof Case


カラー：Matte Silver


品番 / 税込価格


81719 / \6,600


商品ページ：https://zerohalliburton.jp/products/accessories-shockproof-case-for-airpods-pro-gen3-81719



機能カット



















取扱い直営店舗

・ゼロハリバートン　公式オンラインストア　https://zerohalliburton.jp/


・ゼロハリバートン　新宿サザンテラス店(TEL.03-6276-2202)


・ゼロハリバートン　新丸の内ビルディング店(TEL.03-6256-0175)


・ゼロハリバートン　GINZA SIX 店（TEL.03-6264-5176）


・ゼロハリバートンゴルフ　東京ミッドタウン店（TEL.03-6434-7474）


・ゼロハリバートン　ヒルトンプラザ店（TEL.06-6940-7420）


・ゼロハリバートン　なんばパークス店（TEL.06-4395-5550 ）


・ゼロハリバートン　クオーツ心斎橋店(TEL.06-4300-3499)　


※在庫確認等のお問合せは、購入ご希望のショップまでお願いいたします。　　　


※店舗情報 https://zerohalliburton.jp/pages/store-list



About ZERO HALLIBURTON

「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発トータルラゲージブランドです。NASAの依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。


HP：https://zerohalliburton.jp/


Instagram：https://www.instagram.com/zerohalliburton_jp/