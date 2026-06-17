ONIT EXCLUSIVE for URBAN RESEARCH 3型登場

株式会社アーバンリサーチ

「つい手に取りたくなる、洗練された日常着」をコンセプトにするONITとURBAN RESEARCHの

別注アイテム3型が登場。毎日袖を通したくなる素肌に馴染む心地よさと、大人の日常にふさわしい

上質な質感を両立させました。

自由に組み合わせることのできるカラーバリエーションと、夏に袖を通したくなる素材感を、

店頭でぜひご覧ください。

6月12日(金)より、アーバンリサーチ 各店で販売中です。

onit×URBAN RESEARCH ポケットTシャツ(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26310-2010003/?goods=070CU26310-20100030010010)

price：\9,350 (tax incl.)

color：BLACK / WHITE / PURPLE / 杢GREY

size：1 / 2

onit×URBAN RESEARCH キャミソールトップス(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26310-2010004/?goods=070CU26310-20100040050010)

price：\8,800 (tax incl.)

color：BLACK / PURPLE / OATMEAL杢

size：1 / 2

onit×URBAN RESEARCH パンツ(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26310-2040005/)

price：\16,500 (tax incl.)

color：BLACK / 杢GREY

size：1 / 2

【発売日】

2026年6月12日(金)

【販売店舗】

URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/goods/search.aspx?service=item&tab=01000000&seq=1&brand=8434&bf_brand=8434&_ga=2.111605709.813250463.1781484752-37372211.1772172439)

ONIT

スタイリスト高木千智がディレクションを手掛けるファッションブランド。「しなやかで芯のある女性へ、都会的で洗練されたリラックスウェアを」をコンセプトに、スタイリストとして活動してきた中で養った服への審美眼と、自身のライフスタイルを反映。



ONIT Instagram @ onit_tokyo

Director Instagram @ chisato_1211