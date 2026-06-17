【ZERO HALLIBURTON×UNICASE】ゼロハリバートンの象徴であるアタッシェケースをモチーフにしたAirPods Pro 3 対応ケース販売開始

株式会社ティーガイア

株式会社ティーガイア（東京都渋谷区 代表取締役社長：知識 賢治）が展開するスマホアクセサリーブランドUNICASE（ユニケース）は、ゼロハリバートンの象徴であるアタッシェケースをモチーフにしたAirPods Pro 3対応ケース「ZERO HALLIBURTON AirPods Pro 3 Shockproof Case」を、2026年6月17日（水）よりUNiCASE オンラインストア他にて、発売します。

本シリーズは、米国トータルラゲージブランドである「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」の象徴であるダブルリブデザインや、アタッシェケースの美学を継承しつつ、耐久性にすぐれたデザインが特長です。

■ アタッシェケースから着想を得た、無骨さと洗練された美しさを兼ね備えたデザイン

ZERO HALLIBURTONの象徴であるダブルリブデザインを施したアタッシェケースをモチーフにした立体ラインを採用。直線的で端正なフォルムと無駄のない面構成により、モバイルアクセサリーでありながら重厚感と高級感を表現。ブランドが持つ、静かな強さをAirPods Pro 3ケースへ落とし込み、日常に上質なプロテクションを提案します。

■ 耐衝撃性と耐久性を両立

ポリカーボネートとTPUを組み合わせたハイブリッド構造により、360°すべての面を覆い、AirPods Pro 3との一体感を高めた、シンプルで高級感のあるケースです。

表面には、アルミニウムの質感を再現したマットシルバー仕上げを採用。ZERO HALLIBURTONらしい静かな存在感を演出します。

■ 環境に配慮された素材＆充実機能

ケース素材には50％のリサイクル素材を使用し、環境に配慮したAirPods Pro 3ケースとなっています。さらに、MagSafe充電ケースのスピーカーに配慮した設計で、ワイヤレス充電・ケーブル充電の双方に対応。カラビナも付属しており、バッグなどに取り付けて持ち運びにも便利です。

素材：ポリカーボネート、TPU、合金

対応機種：AirPods Pro 3

仕様：スピーカーホール、カラビナ付き、ワイヤレス充電対応

▼商品詳細

商品名：ZERO HALLIBURTON AirPods Pro 3 Shockproof Case

カラー：Matte Silver

販売価格：\6,600（税込）

製品ページリンク：https://unicase.jp/products/airpodspro3-zero-halliburton-airpods-pro3-shockproof-case-matte-silver

■ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン） について

「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発のトータルラゲージブランドです。NASAの依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。

■UNICASE（ユニケース）について

UNICASE（ユニケース）は、スマホアクセサリーをファッションの一部として提案するブランドです。

上質さと機能美を融合し、日常に自然に溶け込みながら、持つ人のスタイルや感性を引き立てるデザインを追求しています。

iPhoneケースをはじめ、MagSafe対応アクセサリー、ショルダーストラップ付きケース、カード収納付きケースなど、多様なライフスタイルに対応する幅広いラインナップを展開しています。中でもMagSafeシリーズは、独自の磁力最適化設計により、安定した吸着力と美しいシルエットを両立した、UNICASEならではのプロダクトです。

日常的に手にするスマホアクセサリーだからこそ、使いやすさだけでなく、質感や佇まいにもこだわりを。

UNICASEは、日常のワンシーンにさりげない価値を加えるプロダクトを提案していきます。



■販売情報

2026年6月17日(水)より、以下の取り扱いサイト・店舗にて、順次販売を開始します。

【オンライン】

UNiCASE オンラインストア： https://unicase.jp

UNiCASE ZOZOTOWN： http://zozo.jp/shop/unicase/

UNiCASE 楽天市場： https://www.rakuten.co.jp/unicase/

UNiCASE Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/unicase-y/

UNiCASE Amazon： https://www.amazon.co.jp/unicase

【店舗】（販売のみ 予約受付は行っておりません）

Smart Labo 北千住マルイ （東京都足立区千住 3-92 北千住マルイ 2F）

https://smalabo.com/html/page9.html

Smart Labo 神戸三宮 (兵庫県神戸市中央区三宮町 1-8-1-167 さんプラザ 1F)

https://smalabo.com/html/page6.html

Smartlabo.style 西宮ガーデンズ（兵庫県西宮市高松町 14-2 阪急西宮ガーデンズ１F）

https://smalabo.com/html/page13.html

※在庫状況はサイト・店舗により異なります。直接ご利用サイトもしくは店舗へお問い合わせください。

【会社概要】

会社名：株式会社ティーガイア

WEB：https://www.t-gaia.co.jp/

設立：1992年2月

資本金：3,154百万円

代表者：代表取締役社長 知識 賢治

本社：東京都渋谷区恵比寿4-1-18

事業内容：（1）携帯電話等の通信サービスの契約取次、携帯電話等の販売代理店業

スマホアクセサリーの販売、卸売、その他リテール事業、決済サービス事業

（2）法人向け携帯電話の通信サービスほか各種サービスの取次と提供

各種デバイス、サービスの導入支援、運用・保守、回収