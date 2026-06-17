日本旅行健康保険組合、加入者の心身のコンディション維持に向けて『ポケットセラピスト』を導入。身体の健康を入口に、メンタルヘルス不調の予防対策を推進

株式会社バックテック日本旅行健康保険組合、メンタルヘルス不調の予防対策を事業として、「ポケットセラピスト」を導入

株式会社バックテック（本社：東京都港区、代表取締役CEO：福谷 直人、以下「当社」）は、このたび、日本旅行健康保険組合（本部：東京都江東区、以下「日本旅行健保」）において、当社が提供する法人向け健康増進支援サービス『ポケットセラピスト』が導入されたことをお知らせいたします。

導入の背景：身体の健康を入口に、加入者の心身のコンディション維持を一体で支援する

日本旅行健保では、株式会社日本旅行を中心に関連企業の従業員や家族の健康保持・増進を目的とした特定健診や各種がん検診などのサポート、無料歯科健診、スポーツクラブ利用補助、ウォーキングラリー等の運動習慣支援、健康相談など、心身の健康をサポートする幅広い保健事業を展開されています。

近年ではメンタル面のコンディション維持の重要性が高まる一方、未然防止・早期発見の取り組みとして相談窓口を日常的に活用してもらうための具体的な施策が、組合としての重点テーマとなっていました。

その中で、身体面の健康を切り口としてメンタル面の不調への早期アプローチに取り組むことができ、「加入者の皆様が利用しやすい健康の相談窓口」として『ポケットセラピスト』の導入を決定しました。

採用の決め手となったのは、以下の3点です。

- 加入者が日常的に利用しやすい、心身一体の健康相談窓口スマートフォンから医療職（理学療法士・公認心理師など）に1対1で相談できる仕組みにより、加入者自身のペースで活用できる相談環境が整います。身体の不調・メンタル面のコンディション・セルフケアの習慣化など、領域を切り分けず一体で相談・対策できる点が、加入者にとっての利用しやすさにつながると評価されました。- 身体の健康を入口に、心身相関アプローチで一体支援できる枠組み心身相関の科学的知見に基づき、肩こり・腰痛など身体面のセルフケアを起点としながら、メンタル面のコンディション維持にも自然につなげられる設計。身体面の入口から心身一体のケアへと広がる枠組みとして、加入者の心身のコンディション維持に資する点が評価されました。- AI姿勢健診・セミナーなど、登録と活用を促す具体的な利用促進施策登録のきっかけになるAI姿勢健診イベントや、関心テーマに沿った健康セミナーの活用提案など、加入者が「まず触れてみる」動線を伴走で設計・運営する点が、保健事業の現場で活用が進む確かな手応えとして決め手になりました。

『ポケットセラピスト』の導入により、メンタルヘルスに限らず、身体の健康など幅広い健康の相談と対策の場として、中長期的に加入者一人ひとりの心身のコンディション維持と健康増進に寄与してまいります。

日本旅行健康保険組合 ご担当者様コメント

以前利用していた健康相談アプリのサービス提供終了とメンタル相談の利用低迷を受け、心身両面をケアできるサービスを探していました。ポケットセラピストは、肩こりや腰痛といった身体の不調を入口にメンタルケアへ繋げる画期的なアプローチや、ヘルスリテラシー向上に役立つ200点以上の動画が提供いただける点を評価しました。また、当面の課題である加入者の利用登録促進に対しても、バックテック様が親身に寄り添い伴走してくださる姿勢も導入の大きな決め手となりました。

日本旅行健康保険組合について

日本旅行健康保険組合は、旅行関連事業に従事する加入者と被扶養者の健康保持・増進を担う健康保険組合です。人間ドック・生活習慣病予防健診、無料歯科健診、スポーツクラブ利用補助、ウォーキングラリー等の運動習慣支援、健康相談（メンタルヘルス相談を含む）など、加入者一人ひとりの心身の健康をサポートする幅広い保健事業を展開しています。

組合名：日本旅行健康保険組合

所在地：東京都江東区

設立：昭和57年11月1日

URL：https://ntakenpo.or.jp/

「ポケットセラピスト」について

高ストレス者への対策やプレゼンティーズムの低減を目的に、業種や企業規模関わらず、数多くの企業に導入が進んでいます

ポケットセラピストは、対策が難しいメンタルヘルス不調に、身体の痛みや悩みからアプローチするサービスであり、身体愁訴からメンタルヘルス不調まで幅広く対策、プレゼンティーイズムの改善をご支援しています。

医療専門職の知見を元に、オンラインでの健康不調相談、従業員1人1人にあった健康プログラムや動画コンテンツの提供を通じて、ヘルスリテラシーの向上やセルフケアの習慣化を支援します。

健康相談窓口としての機能だけではなく、具体的な不調やお悩みに伴走することで、企業内で近年増加傾向にある高ストレス者への対策やプレゼンティーズムの低減を目的に、業種や規模に関わらず、数多くの健康保険組合・企業で導入が進んでいます。

サービス資料をダウンロード :https://na2.hubs.ly/H062SHk0サービスの機能、活用例や導入成果をご確認いただけます

株式会社バックテックについて

「社会を健康に。」を経営理念とする京都大学大学院医学研究科発の医学的専門性に強いベンチャー企業であり、企業の人的資本経営や健康経営の戦略立案、実践を支援しています。 肩こり・腰痛を切り口としたメンタルヘルス不調対策サービス『ポケットセラピスト』は理学療法士・作業療法士・心理士を中心とした医療職が、従業員一人ひとりの心身の健康状態を支援しています。

バックテックは、幅広い業界の健康経営をサポートし、より多くの企業・団体が「ポケットセラピスト」を活用することで、健康的で持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

会社名：株式会社バックテック

代表者：代表取締役CEO 福谷 直人

所在地：東京都港区芝浦3-14-18 キャナルスクエア芝浦 6階

設立日：2016年4月4日

URL：https://www.backtech.co.jp/ (https://www.backtech.co.jp/)

ポケットセラピスト：https://pocket-therapist.jp/(https://na2.hubs.ly/H062SJX0)

お問い合わせ先

株式会社バックテック 広報担当

Eメール：info@backtech.co.jp