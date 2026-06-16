公募・申請不可の関西優良企業を厳選する「選ばれる企業 -関西100-」、独自の4大評価軸から選定の「1次推薦企業25社」を発表！

株式会社ラフリエ

株式会社ラフリエ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：正木 桂司）が運営する、完全推薦制の関西優良企業特集プラットフォーム「選ばれる企業 -関西100-」(https://erabareru-kansai.com/)は、5月末段階において、厳格な選出基準を満たした「1次推薦企業」として100社のうち25社のご掲載が決定いたしましたことをお知らせいたします。

現在、同プラットフォーム上では選出された優良企業様の丁寧な現地取材に基づく個別インタビュー記事および動画を順次公開しております。

■ 「選ばれる企業 -関西100-」の選出基準について

掲載順は順不同

本プラットフォームは、大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山の関西圏で誠実に事業を行う優良企業を厳選し、利用者が安心して選べる「企業選択の最適解」を提供することを目的に発足しました。 機械的なデータ集計やネット上の口コミとは異なり、以下の「独自の四つの評価軸」に合致する関西のトップランナーを多角的に検証し、完全推薦制で100社のみを選定・掲載いたします。

・企業基盤の健全性（Foundation Excellence）

・働く環境と成長支援（People & Workplace Quality）

・企業文化・理念の浸透（Culture Alignment）

・経営者の信頼性と姿勢（Leadership Integrity）

■ 1次推薦企業25社 一覧（50音順）

今回ご紹介する1次推薦企業25社は、上記の厳格な評価軸に基づき選定された、各業界・地域を代表する信頼性の高い企業群です。現在公開中のインタビュー記事、今後近日公開予定の企業情報は以下の通りです。

イノウエシステム開発株式会社（大阪府門真市 / IT・システム開発・製造・加工・設備工事）

※近日公開予定

有限会社アートライフ社（大阪府大阪市 / 広告・制作）

※近日公開予定

株式会社和泉管工（大阪府堺市 / 建設・工事・設備工事）

➔ 株式会社和泉管工 インタビュー記事はこちら(https://erabareru-kansai.com/interview/izumikankou/)

株式会社上山製作所（大阪府東大阪市 / 製造・加工）

※近日公開予定

岡村運送株式会社（大阪府大阪市 / 物流・運輸）

※近日公開予定

川越政株式会社（大阪府大阪市 / 製造・加工）

※近日公開予定

K,M,S,エンジニア・サービス株式会社（京都府久世郡 / 建設・工事・設備工事）

※近日公開予定

光急便株式会社（大阪府泉大津市 / 物流・運輸）

※近日公開予定

株式会社コスモビルマネジメント（兵庫県川西市 / 不動産・管理）

➔ 株式会社コスモビルマネジメント インタビュー記事はこちら(https://erabareru-kansai.com/interview/cosmogroup/)

司法書士法人entrust（兵庫県芦屋市・大阪府大阪市 / 士業・専門サービス）

➔ 司法書士法人entrusインタビュー記事はこちら(https://erabareru-kansai.com/interview/entrust/)

株式会社SOU（大阪府大阪市 / 建築・設計）

※近日公開予定

学校法人森岡学園 認定こども園 住の江幼稚園（大阪府大阪市 / 教育・保育）

※近日公開予定

株式会社 都築ネクスト（大阪府堺市 / 建設・工事・設備工事）

➔ 株式会社 都築ネクスト インタビュー記事はこちら(https://erabareru-kansai.com/interview/tsuzuki-next/)

有限会社仲商店（兵庫県神戸市 / 環境・リサイクル）

※近日公開予定

株式会社NESS（大阪府松原市 / 設備工事）

※近日公開予定

株式会社ビーワン（大阪府守口市 / 卸売・小売）

※近日公開予定

ビッグカーゴ株式会社（奈良県大和郡山市 / 物流・運輸）

※近日公開予定

株式会社ベイサイドリアルター（大阪府大阪市 / 不動産・管理）

➔ 株式会社ベイサイドリアルター インタビュー記事はこちら(https://erabareru-kansai.com/interview/bayside-realtor/)

株式会社 北條建築事務所（大阪府和泉市 / 建築・設計）

➔ 株式会社 北條建築事務所 インタビュー記事はこちら(https://erabareru-kansai.com/interview/hojo-archi/)

株式会社フレックス（大阪府豊中市 / 設備工事）

※近日公開予定

丸英製菓株式会社（大阪府大阪市 / 製造・加工）

※近日公開予定

マルミプレーティング株式会社（大阪府大阪市 / 製造・加工）

※近日公開予定

株式会社Moves.（大阪府大阪市 / 広告・制作・建築・設計）

➔ 株式会社Moves. インタビュー記事はこちら(https://erabareru-kansai.com/interview/moves/)

ヤスモト株式会社（大阪府大阪市 / 不動産・管理・建築・設計・建設・工事・設備工事）

※近日公開予定

株式会社ワイ・エム・エム（兵庫県芦屋市 / 建築・設計）

※近日公開予定

■ 今後の展望とステークホルダーの皆様へのメリット

「選ばれる企業 -関西100-」が発信する経営者のリアルな熱量を可視化した一次情報は、以下のような様々なシーンでの信頼できる指標として機能します。

BtoBにおける新たな取引先選定・ビジネスマッチング 新卒・中途採用の就職活動における、確かな企業選びの軸

妥協のないクオリティと丁寧な発信を心がけているため、全100社の公開までにお時間をいただいておりますが、関西を代表する本物の優良企業のみを厳選してご紹介してまいります。今後順次公開される特集記事にぜひご期待ください。

尚、2次推薦企業25社は現在選定並びにご連絡を進めております。決定次第、追ってご案内をさせて頂きます。

■ 運営元・お問い合わせ先

プラットフォーム名：完全推薦制の関西優良企業特集「選ばれる企業 -関西100-」(https://erabareru-kansai.com/)

運営会社： 株式会社ラフリエ

代表者： 代表取締役 正木 桂司

運営会社URL：https://www.laugh-lier.co.jp/(https://www.laugh-lier.co.jp/)

本件に関するお問い合わせ： お問い合わせフォーム(https://erabareru-kansai.com/contact/)