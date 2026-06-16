最大95％OFF！物価高を吹き飛ばす“安すぎる店” がついに四国初上陸！「Dream market徳島店」6月26日（金）オープン

株式会社Trust

株式会社Trust（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：多川 一馬）が運営するアウトレットストア「Dream market」は、2026年6月26日（金）四国初出店となる「Dream marketイオンモール徳島店」をオープンいたします。

「Dream market」では、化粧品・日用品・食品・雑貨など、本来であれば市場に出回らずに終わる可能性のあった在庫を買い取り再流通させることで、最大95％OFFという圧倒的な低価格を実現しています。

物価高が続く中で少しでも家計の助けになる店舗を全国に届けたいという想いもあり、今回の出店につながっています。また、「Dream market」は話題性と集客性を備えたテナントとしてご評価いただき、出店オファーを多数いただく中で、今回イオンモール徳島店への出店が決定いたしました。

日用品などの生活必需品を手に取りやすい価格で購入できることに加えて、SNSで話題の商品なども取り扱っており、子どもから大人まで楽しめる店舗となっています。

また、今回のイオンモール徳島店のオープンを記念して、徳島店以外のDream marketでもオープニングに合わせて6月26日（金）～7月9日（木）でセールを開催いたします。さらにInstagramフォローでのプレゼントキャンペーンやLINE友だち限定クーポンも実施いたします。ぜひ、この機会にDream marketならではのお得な発見とワクワクするようなお買い物をお楽しみください。

店舗概要

店舗名 ：Dream market イオンモール徳島店

住所 ：徳島県徳島市南末広町４番１号 イオンモール徳島4F

電話番号 : 088-679-6367

営業時間：10：00～21：00

定休日 :なし（モール休館日に従う）

セール概要

名称：イオンモール徳島店オープニングセール

期間：2026年6月26日（金）～7月9日（木）

内容：対象商品約40点/最大95％OFF

会場：Dream market徳島店

特典：１.Instagramフォロー＆税込1,100円以上購入でプレゼント進呈

２.LINE友だち限定5％OFFクーポン（購入金額税込1,100円以上で使えます）

Dream marketとは

「捨てるをなくし、未来に価値をつなぐ」をテーマに、メーカーや流通の過程で生じる余剰在庫・販売機会を逃した商品を“価値あるもの”として再び市場に届ける、在庫レスキュー型アウトレットショップです。

全国の廃棄ロス削減に貢献すると同時に、メーカーにとっては「捨てずに済む」「ブランド価値を守りながら流通できる」出口となり、消費者にとっては「本当に使える商品を、驚くほど手に取りやすい価格で購入できる」場所を提供しています。

単なる安売りではなく、「売れなかった理由」ではなく「まだ使える価値」に光を当てることで、作り手・売り手・買い手の全てが救われる流通の形を実現。現在は関西を中心に全国35店舗を展開し、「安いから行く店」ではなく、「この店があるから無駄が減り、誰かが助かっている」そんな実感を持てる小売りの新しいスタンダードを目指しています。

株式会社Trustとは

弊社は大阪に拠点を構える会社でメーカー様や企業様の過剰在庫、型落ち商品、パッケージ不良品、期限切迫食品など様々な商品を買い取り、その後、市場に再流通させることで消費者様に安価で届け、企業、弊社、消費者様みんなで環境問題改善を実現に向けて取り組んでおります。

買取した商品は直営店であるDream marketにて圧倒的な安さで提供させていただいております。

また全国400店舗を超えるディスカウントストア様への卸業を行っている為、圧倒的な売るチカラで全ての案件に対応しております。捨てるのではなく、そこに新しい価値を生み出していく会社です。

会社概要

社名 ：株式会社Trust

代表 ：多川 一馬

本社所在地：大阪府東大阪市横小路町4丁目3-30

URL ：https://www.trustgroup-kaitori.com/

Instagram：https://www.instagram.com/dreammarket_dm?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/dreammarket_dm?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

設立年 ：2013年

資本金 ：4900万円

従業員数 ：130名(グループ全体)

事業内容 ：小売、在庫買取