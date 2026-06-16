シーラHD、土地区画整理事業に伴う補償金受取に関するお知らせ

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：杉本 宏之、証券コード：8887、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業に伴う旧草加本社 の移転等に係る一連の手続きについて決議しました。これに伴い、営業外収益(受取補償金)が発生することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

営業外収益の計上

受取補償金の内容

当社は、草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業の施行により、当社所有の土地に存する 建物を移転することとなるため、土地区画整理法第78条1項に規定する物件等の明渡しに伴う補償金を受け取り、営業外収益に計上いたします。

事業者

草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業 施行者 草加市

代表者 草加市長 瀬戸 百合子

日程

明渡期限 2027 年3月 31 日

受取補償金の金額

総額：697百万円（予定）

※別途、明渡しにともなう諸費用が発生する見込みです

業績に与える影響について

本件に関する営業外損益は、当社が 2026 年 7 月 15 日に公表予定の「2026 年5月期決算短信」記載の「2027年5月期業績予想（2026年6月1日～2027年5月31日)」に織り込む予定です。

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,369百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社シーラホールディングス

担当：コーポレートコミュニケーション部 窪

TEL：03-4560-0640