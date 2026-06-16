株式会社OSGコーポレーション(本社：大阪市北区、代表取締役社長：山田 啓輔、以下「OSGコーポレーション」)は、当社が推進する「ステハジ」プロジェクトの一環として、Jリーグアビスパ福岡のトップチーム選手、アカデミー選手、スクール生、スタッフ、スポンサー、自治体関係者、ファン・サポーターの総勢140名を対象としたSPL「ステハジ」環境体験セミナーを実施いたしました。

セミナー実施後のアンケートでは、選手たちの環境課題に対する当事者意識が最大3倍向上するなどの意識変容につながる結果となりました。

本取り組みは、Jリーグがスポーツを通じた環境サステナビリティの取り組みを数値化し、その進捗や目指すべき方向性をわかりやすく把握できる仕組みとして参画した、「Sport Positive Leagues (スポーツポジティブリーグ、以下SPL)」の「教育」分野を支援するものであり、スポーツを通じた環境教育の新たなモデルづくりを目指しています。





SPL「ステハジ」環境体験セミナー





■アビスパ福岡のトップ選手、アカデミー選手ら総勢140名が環境体験セミナーを受講

Jリーグは、未来の子どもたちが安全にスポーツを楽しめる地球環境を目指し、アジアで初めてSPLへ参画。全60クラブがこの取り組みを推進しています。SPLが定める気候変動対策において重要な12項目のうち、「教育(ACTION10)」には「全てのトップ選手、アカデミー選手、クラブスタッフ、ファン・サポーターへの環境の持続可能性／気候変動に関する教育プログラムの実施」が示されています。OSGコーポレーションは、この「教育」という最重要課題をサポートすべく、当社の営業戦略室長の毛洲 雅博が講師を務め、アビスパ福岡のトップチーム全選手をはじめ、アカデミー選手、スクール生、スタッフ、スポンサー、自治体関係者、ファン・サポーター(総勢140名)へ環境体験セミナーを実施いたしました。クラブに関わるすべてのステークホルダーが同じ内容を受講することで、サステナブルな未来に向けた課題を共有する場となりました。





気候変動課題について共有

アビスパ福岡選手たちによる意見交換





■気候変動でJリーグの試合中止数は4.7倍～「サッカーを続けられなくなる未来」を考える～

SPL「ステハジ」環境体験セミナーでは、「サッカーを続けられなくなる未来」を視点に置いた内容を共有いたしました。Jリーグにおける気象災害による試合中止数は2017年以前と比較して4.7倍に増加しています。また、10～20年後にはさらなる酷暑化が進み、現在の中高年層サポーターがスタジアムへ足を運ぶことすら困難になるリスクをはじめ、100年後の日本国内の平均気温上昇予測や世界陸上の開催時期変更、マラソンの開始時間繰り上げなど、スポーツ界全体が「地球沸騰化」への適応を迫られている現状についても共有いたしました。また、海洋プラスチックごみ汚染についての問題から、身近なプラスチックごみ対策の重要性をビーチクリーンで実際に回収したプラスチックごみなどに触れていただきながら訴えました。





気候変動問題についての確認

■SPL「ステハジ」環境体験セミナー受講後、選手たちの当事者意識が3倍へ向上

セミナー実施後にアビスパ福岡の選手たちにアンケートを実施した結果、環境課題に対する「自分ごと化」に変化が生まれました。

セミナーのスタート時に実施した4項目のアンケートでは、「関心がある／わからない」の2つの回答が多く、セミナー受講後は、各項目において「特に関心がある」と回答した割合が大きく増加し、環境課題を自分ごととして捉える意識の向上が確認されました。

1)「子どもたちがサッカーをできなくなる未来」については2倍。

2)「気候変動とJリーグの試合中止への関連」については2.6倍。

3)「Jクラブが試合開催することによる環境負荷の理解」については2.3倍。

4)「SPLにJリーグの全60クラブが取り組むこと」については3倍。





アカデミー選手たちもSPL「ステハジ」環境体験セミナーに参加





■アビスパ福岡アカデミー選手・スクール生からも高い当事者意識の声

今回の取り組みでは、次世代を担うアカデミー選手やスクール生に対してもSPL「ステハジ」環境体験セミナーをそれぞれのカテゴリーごとに実施いたしました。受講アンケートにおいて、「当事者意識指数」を点数化したところ、アカデミー選手、スクール生の数値の平均値は全参加者平均を上回りました。

参加した子どもたちからは、「最初は自分達には関係ないと思っていた」、「Jリーグの試合中止の状況や将来の猛暑予測に強い危機感を覚えたと同時に、【自分達も発信者の一人】という当事者意識を持つことができた。」といった声が寄せられました。今回のSPL「教育(ACTION10)」の取り組みは、子どもたちが気候変動などの社会課題に対して強い関心を持つきっかけとなりました。





セミナー終了後の記念撮影





■アビスパ福岡との「ステハジ」プロジェクトでの共創・協働

OSGコーポレーションは、引き続き「ステハジ」プロジェクトの取り組みの一環として、アビスパ福岡が推進するSPLやシャレン活動(社会連携)との共創・協働を通じて、スポーツの力による環境意識向上と行動変容の創出に取り組んでまいります。





【「ステハジ」プロジェクトについて】

「ステハジ」プロジェクトとは、“使い捨ては恥ずかしい”という考え方を通して、誰でも・毎日・どこでも、少しの意識と行動で、海洋プラスチック問題や使い捨てから生まれる、その他様々な社会課題を個人・企業・自治体・団体・教育機関・プロスポーツクラブが一体となって啓発・実践し行動変容に取り組むプロジェクトです。









■2026年6月1日現在、508団体が加盟しております。

OSGコーポレーション「ステハジ」ホームページ

https://www.osg-nandemonet.co.jp/sustainability/sutehaji.html









【会社概要】

会社名 ： 株式会社OSGコーポレーション

代表者名 ： 代表取締役社長 山田 啓輔

資本金 ： 6億100万円

上場市場 ： 東証スタンダード市場(6757)

本社所在地： 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満1-26-3 OSG 本社ビル

事業内容 ： “健康と環境”をキーとした生活密着型商品の開発・製造・販売

URL ： https://www.osg-nandemonet.co.jp/