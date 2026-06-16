「渋谷おとなりサンデー」に出展した「ニッパーブース」が大好評のうちに終了

ビクターエンタテインメント株式会社

ビクターエンタテインメント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小野 朗）は、2026年6月7日（日）に開催された「渋谷おとなりサンデー」に、ビクターのマークとして親しまれている犬のニッパーの魅力を紹介する「ニッパーブース」を出展し、大好評のうちに終了いたしました。

渋谷区では、平成29年度から町会・自治会の抱える「都市部における地域コミュニティーの構築・維持」の課題解決を図ることや地域コミュニティーの活性化を目的に、「渋谷おとなりサンデー」を実施しています。

「渋谷おとなりサンデー」が区内各地で、普段話す機会のなかった人たちと顔見知りになることができる日となり、この日をきっかけにして、それ以降も渋谷の街で交流の場が生まれていくことを目指します。毎年6月第1日曜日は、まち全体が会場になる一斉開催日となり、区内の各地でイベントが開催されます。

当社もその趣旨に賛同し、大和田エリアの「おとなりサンデー」に出展する「ニッパーブース」を通じ、渋谷区に住む・働く・学ぶ・訪れる人たちと交流しました。

今年の「ニッパーブース」では「じゃんけんチャレンジ」を開催。スタッフとじゃんけんをして3回連続勝利した人には、ニッパーグッズをプレゼントするという催しです。ニッパーオフィシャルSNSをフォローすると無料で参加でき、どなたでも気軽に楽しめるイベントで、多くの方が参加していました。

またニッパーグッズの販売や、物語を紹介するフライヤーやポケットティッシュの配布も行い、ニッパーの魅力が多角的に伝わるイベントとなりました。

今後も当社では、ニッパーのブランディングと共に地域社会との取組みに積極的に参画してまいります。

【イベント情報】

＜大和田おとなりサンデー＞※終了済み

開催日時：2026年6月7日（日）11:00～15:00

開催場所：渋谷区文化総合センター大和田

渋谷おとなりサンデーイベントURL：https://shibuya-otonari.jp/

渋谷おとなりサンデー（渋谷区）： https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/kurashi-joho/chiiki/otonari_sunday.html

＜ニッパー関連URL＞

NIPPER OFFICIAL HP：https://nipper-official.jp/

Nipper Official Store：https://victor-store.jp/nipper/

Instagram : https://www.instagram.com/nipperstory/

X: https://x.com/nipperstory

【「どうぶつとのちょっとイイ話」を紹介するポッドキャストが配信中】

ビクターエンタテインメントとJ-WAVE(81.3FM)によるポッドキャスト「どうぶつとのちょっとイイ話 ～アナザー・ニッパー・ストーリー～」が配信中です。本番組は、どうぶつが大好きなリスナーのみなさんと一緒につくるポッドキャスト番組です。どうぶつとの素敵なエピソードをご紹介しながら、どうぶつの話を様々に展開していきます。

番組では「どうぶつとのちょっとイイ話」を募集しています。ビクターの象徴として誰もが知っている蓄音機に耳を傾ける犬「ニッパー」の画は、亡くなった主人の声に耳を傾けているというストーリーがあります。そんなどうぶつと人との心温まるストーリーを胸に抱いている人は数多くいるはずです。

そんなちょっとイイ話に出会いたい…ご自身の体験に基づく話でも、創作でも構いません。みなさんが心に秘めているニッパーのような物語、「どうぶつとのちょっとイイ話」を聞かせてください。

ご応募は番組のウェブサイトで募集しています。また番組公式インスタグラムではどうぶつの動画や画像も募集いたします。DMでお送りいただくか、「#どうぶつ813」をつけてご投稿ください。

（DMでお送りいただいた動画・画像は、番組公式インスタグラムでご紹介させていただくこともございます）

番組でご紹介された方にはニッパーグッズをプレゼントいたします。

＜番組概要＞

番組名：どうぶつとのちょっとイイ話 ～アナザー・ニッパー・ストーリー～

放送日時：毎週月曜日配信

ナビゲーター：Celeina Ann

配信URL：https://arrtsidecast.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/3d4d1326-bcb1-4b1d-bff7-0f6420e51414/

番組Instagram：https://www.instagram.com/doubutsu813/

「どうぶつとのちょっとイイ話」募集ページ：https://survey.sonicbowl.cloud/form/b6edbff5-ce66-4a5e-b571-0624b239b1a3/

ハッシュタグ： #どうぶつ813

【ビクターマークの由来 ～ニッパーについて～】

ビクターマークの原画は、1889年にイギリスの画家フランシス・バラウドによって画かれました。フランシスの兄マーク・H・バラウドは「ニッパー」と呼ぶ非常に賢いフォックス・テリアをかわいがっていましたが、彼が世を去ったため、彼の息子とともにニッパーをひきとりフランシスが育てました。たまたま家にあった蓄音器で、かつて吹き込まれていた兄の声を聞かせたところ、ニッパーはラッパの前でけげんそうに耳を傾けて、なつかしい主人の声に聞き入っているようでした。そのニッパーの姿に心を打たれたフランシスは早速筆をとって一枚の絵を描き上げました。その時の蓄音器は録音・再生ができるシリンダー式でしたが、その後円盤式に画き変えられました。そして、「His Master's Voice」とタイトルをつけたのです。

亡き主人の声を懐かしそうに聞いているニッパーの可憐な姿は、円盤式蓄音器の発明者ベルリナーを感動させ、彼はこの名画をそのまま商標として1900年に登録しました。それ以来この由緒あるマークは最高の技術と品質の象徴としてみなさまから深く信頼され、愛されています。

【ビクターエンタテインメント株式会社】

ビクターエンタテインメントは、1928年に日本ビクター株式会社（現・株式会社JVCケンウッド）の音楽事業部門としてレコード生産を開始しました。1972年にレコード会社として分離独立して以来、一貫してビクターグループ（現・JVCケンウッドグループ）のエンタテインメント事業の中核を担う総合ソフト会社として、音楽ソフトの企画・制作・販売を中心に幅広く事業を展開して参りました。その長い歴史の中では、時代の変遷と共に音楽そのものだけでなく、人々の音楽の楽しみ方も変化して来ています。しかし、人々が音楽に「夢」や「感動」を求め、豊かな生活をおくりたいと思う気持ちは何時の時代も変わりません。

私達は、夢や感動を創造し、有機的な人との繋がりによって、人々を音楽で幸せにすることを私達の使命として、また経営理念として常に念頭に置きながら、従業員一丸となり努力とチャレンジを続けています。

公式サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/