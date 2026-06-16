BOD、お役立ち資料「物流マネジメントの重要単語集」を公開！

株式会社BOD

人×テクノロジーで社会の原動力となり「人をつなげる 未来へつながる」の実現を目指す株式会社 BOD（本社：東京都豊島区、代表取締役：田中大善、以下 BOD）は、お役立ち資料「物流マネジメントの重要単語集」を公開しました。管理体制の改善や管理の基本がわかる１冊となっております。

資料のダウンロードはこちら :https://www.bod-grp.com/documents/w_logistics-vocabulary/

物流マネジメントの重要単語集

■資料公開の背景

物流現場の「作業」は理解していても、いざ「管理体制の改善」や「アウトソーシングの検討」を始めようとすると、専門的な概念やシステム用語の壁に直面することは少なくありません。 物流の最適化を図る際、まずは「点（作業）」ではなく「面（戦略）」で捉えることが重要です。戦略を立てた後はそれをいかに効率よく実行・管理するかが問われます。

物流の最終的な品質は、現場における一つひとつの作業精度や、細かな管理基準の徹底によって決まります。そこで、現場の一歩先の視座から、物流マネジメントを最適化するために不可欠な10の重要用語を厳選しました。「戦略」「運用」「実務」の3ステップに沿って解説するため、読み進めるだけで自社の課題解決に向けた知識が体系的に身につきます。

■主な掲載内容

資料のダウンロードはこちら :https://www.bod-grp.com/documents/w_logistics-vocabulary/

１．物流の全体像と戦略を捉える用語

２．物流現場をコントロールするための運用用語

３．精度と効率を高めるための基礎実務用語

■今後の展望

今後もお客様の事業拡大と生産性の向上に向けて、総合アウトソーシング会社のBODだからこそできる情報発信を行いサポートしてまいります。BODは、アウトソーシング事業を通じて、お客様が安心してコア事業に専念できるよう努めてまいります。

■お役立ち資料/サービス資料BOD「資料公開中」

BPO事業を専門とするBODがアウトソーシングに関するガイドブックを無料公開しています。年末調整のフローガイドや給与計算業務のトレンドなどをお届けします。

＞＞資料ダウンロードはこちら(https://www.bod-grp.com/documents/)

▼キーワードにピンときたらチェック！

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■業務効率化を支援するメディア「B-O-Navi」

B-O-Navi

「B-O-Navi」では企業の業務効率化に役立つ情報の発信を行っております。バックオフィス、物流、ITソリューションからビジネスで役立つノウハウまで、幅広くお届けしています。

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■ 会社概要

株式会社BODは、人×テクノロジーで社会の原動力となり「人をつなげる 未来へつながる」の実現を目指す総合アウトソーシング会社です。お客様の事業拡大と生産性の向上にむけて、販売管理におけるあらゆる業務をサポートする幅広いサービスを提供しております。

会社名 ：株式会社BOD

代表者 ：田中 大善

設立年月 ：2017年1月23日

所在地 ：〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目49番7号

事業内容：アウトソーシング

サービス：事務代行/人事労務/システム開発/物流・倉庫/コールセンター

企業情報： https://www.bod-grp.com/company/

採用サイト： https://recruit.bod-grp.com/

株式会社BODのロゴ

【FACTBOOK】https://www.bod-grp.com/company_data/BOD_FACTBOOK_2024.pdf