【経営者様向け】事業承継や成長戦略のための「M&Aセミナー動画」を無料公開――事業を未来につなげる、経営の選択肢を広げるために

株式会社M&Aベストパートナーズ

製造、建設、不動産、医療・ヘルスケア、物流、ITに特化したM&A仲介を行う株式会社M&Aベストパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 達雄、以下M&Aベストパートナーズ）は、各業界に精通した当社のアドバイザーによるセミナー動画を公式ホームページにて公開いたしました。本日より、いつでもお好きな時間にご視聴いただけます。

このセミナーを視聴する :https://mabp.co.jp/seminar/

■開催概要

公開日：6月15日（月）

費用：無料（アーカイブ動画）

対象：中堅中小企業の経営者様

解説：M&Aベストパートナーズ 各業界専門アドバイザー

※動画のラインナップは、各業界に特化したテーマを順次展開・公開しております。

■セミナーのポイント

・ 業界特有のリアルな動向がわかる

製造・建設・不動産・医療・物流・ITなど、各業界の最新動向や市場環境を踏まえながら、M&Aを取り巻く課題やポイントを解説します。

・ 実際の事例をもとに実践的なノウハウを紹介

実際の成約事例や相談事例を交えながら、M&Aを進めるうえで押さえておきたいポイントや判断のポイントを分かりやすく紹介します。

・ 事業承継や成長戦略の検討に役立つ情報を網羅

M&Aを検討するタイミングや進め方、事前に準備しておくべきことなど、経営者の皆様が抱きやすい疑問や不安にお答えします。

■動画視聴の手順

動画の視聴をご希望の方は、以下の手順で簡単にお申し込みいただけます。

1. 公式HPへアクセス：

M&Aベストパートナーズ公式HPのセミナーページ（https://mabp.co.jp/seminar/ ）にアクセスします。

2. テーマの選択：

セミナー一覧から、ご自身の業界や興味のあるテーマを選びます。

3. フォームの入力：

セミナー詳細ページにある申し込みフォームに、必要事項（氏名、メールアドレスなど）を入力し、送信します。

4. 動画のご視聴：

登録したメールアドレスに「視聴用URL」が届き、メール内のURLをクリックするだけで、すぐに動画をご閲覧いただけます。

■M&Aに関する個別のご相談について

動画をご視聴いただき、より具体的な企業譲渡や事業承継についてのご相談を希望される場合は、現役のアドバイザーが無料で対応いたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

問い合わせフォーム： https://mabp.co.jp/contact/

お電話（24時間受付）： 03-6268-0534

■会社概要

M&Aベストパートナーズは、「日本の経営に、世紀の躍進を。」をビジョンに掲げ、事業承継だけでなく、成長の選択肢としてのM&Aを提案しております。2018年に創業後、日本全国に8カ所(札幌、仙台、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄)の支店を展開し、製造、建設、不動産、医療・ヘルスケア、物流、ITのM&Aにおいて、日本全国のお客様を積極的にご支援させていただいております。

会社名：株式会社M&Aベストパートナーズ

所在地：〒100-7022 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー22階

代表取締役社長：齋藤 達雄

事業内容：中堅中小企業などにおけるM&A仲介

URL：https://mabp.co.jp

採用ページ：https://mabp.co.jp/recruit

インターンページ：https://mabp.co.jp/recruit/int

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