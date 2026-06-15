疑似量子計算×AIエージェントで製造業の「全体最適」を実現。製造業DX特化の新事業を始動し、「第1回 ものづくりNEXT」へ初出展

株式会社データフォーシーズ

データサイエンスの黎明期から20年にわたり企業の意思決定を支えてきた株式会社データフォーシーズ(本社:東京都港区南麻布、代表取締役社長:古本 孝)は、その高度な解析ノウハウを結集し、日本のモノづくりに革新をもたらす「製造業特化型」の新事業を本格始動いたします。

その第一弾として、2026年7月1日（水）から開催される日本最大級の製造業展示会「第38回 ものづくり ワールド [東京]」内の注目の新設エリア、「第1回ものづくりNEXT」へ初出展することをお知らせいたします。

■ 背景：データサイエンス×現場知で「真の製造業DX」を実現する

現在、製造現場では「データの収集」は進んでいるものの、基幹システム（ERP）との連携や、ものづくり全体を見据えた「全体最適」には至っていないケースが多々あります。

当社は、20年間培ったデータ解析の知見に、新たに加わった「製造業の現場とシステムを知り尽くしたエキスパート」の視点を掛け合わせることで、データの収集・蓄積から、製造計画の最適化、さらにはAIエージェントによる自動意思決定までを一気通貫で支援。現場のオペレーションに深く根ざした、実効性の高いソリューションを提供します。

製造業のオフィスと工場で生まれるデータを収集→蓄積→解析の各層で支援が可能です。既にあるシステムのデータ利活用やお客様が始めたいスモールスタートから全社活用まで一気通貫支援致します。

■ 展示の見どころ：製造業DXを完結させる全体最適ソリューション

本展示会では、現場の「暗黙知」をデジタル化し、経営と現場をデータでつなぐ3つの柱を展示いたします。

１．ものづくり一気通貫スケジューリング（全社計画最適化）- 現場に眠る複雑な制約条件や、熟練者の頭の中にしかない「暗黙知」を洗い出して数式化します。その膨大な条件を「疑似量子計算」を用いて超高速処理することで、全社業務を統合した全体最適なスケジュールを自動立案します。属人化を排除し、製造業のQCD（品質・コスト・納期）を最適化させます。システム刷新などをせず現状データを紐解く所から支援致します。自律型AIエージェントも含めて真のデジタルツインを構築致します。２．現場データのAI活用（IoT・予知保全・品質向上）- IoTやMES（製造実行システム）を通じたデータ収集基盤の構築から、AI画像解析による品質管理、データ分析による予知保全までを支援します。既存のERPシステム等とのスムーズな連携、現場が「今、何をすべきか」を予見できる環境を構築します。３．現場が納得する「根拠の見えるAIエージェント」

あらゆる事務を効率化し、真のデータ活用を支援する次世代インターフェースです。通常、内部コードで実装されることが多いパラメータ設定やプロンプトを、ブラックボックス化させずに納得しながら実装することが可能なツールをご活用いただけます。

- 活用例１：顧客名を入力するだけで、自社ナレッジと外部情報を統合した「個社別提案資料（ディスカッションペーパー）」を数分で自動生成。説得力のある営業提案や意思決定を即座に実現し、現場の工数を大幅に削減します。- 活用例２：生産計画や調達の事務作業をAIエージェント化する際は、従来の人の判断に近い挙動を確認し、その根拠を明確にした上で導入することで、現場の理解が得られやすくなります。

【注目・体験デモ】 営業自動応対AIエージェント「D4c AI Sales Agent 」

展示ブースでは、メディアや来場者の皆様にAIの威力を体感いただけるデモをご用意しています。お客様の名刺をカメラにかざし、簡単な質問に答えるだけで、AIエージェントがその場で個別の課題に即した「提案概要」と視覚的に分かりやすい「インフォグラフィック」を生成し、名刺に記載されたメールアドレス宛に即時送付いたします。データフォーシーズのナレッジとお客様のホームページ等の外部情報を瞬時に統合し、個別の営業提案を数分で実現する革新的なプロセスをご体感ください。

主なAI技術： 生成AI画像処理、音声AI処理、画像生成AI、RAG、AIエージェント

■ 安心のサポート体制：ものづくりイノベーション事業推進部

参考出展でのツールとなります。お客様のSFAやCRMとの連携をする事で自動化範囲は無限に広がります。体験頂きお客様の環境での実装を支援致します。

データフォーシーズグループは、単なるツールベンダーではありません。新設された「ものづくりイノベーション事業推進部」には、データサイエンティストに加え、製造業出身者や生産管理のスペシャリストが在籍しています。初出展ながら、20年の実績に基づく「現場が納得する一気通貫の伴走支援」を提供いたします。当日はブースにて、各社個別の課題に対するご相談も承ります。

■ 出展概要

■ 今後の展望

- 展示会名：第38回 ものづくり ワールド [東京]（内、第1回 ものづくりNEXT）- 会期：2026年7月1日（水）～3日（金）- 会場：東京ビッグサイト- ブース番号：ものづくりNEXT [ E37-30 ]- ご招待券 https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1674739885681518-YFI- 出展詳細ページ(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/search/2026mto0701/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%BA.org-d71ba9d6-a081-41bc-879e-148ee92afb0b.html#/)

新設した「ものづくりイノベーション事業推進部」を中心に、製造業をデータサイエンスで支援。熟練の技をデジタル資産化し、AIや疑似量子計算による生産計画の最適化など現場の課題解決から経営の高度化まで一気通貫で伴走し、日本のものづくりの未来を革新します。

■ 会社概要

- 社名：株式会社データフォーシーズ- 創業：2005年10月（データサイエンス専業として20年の実績）- 事業内容：データサイエンス、AIソリューションの開発・提供、製造業DX支援- ホームページ：https://data4cs.co.jp/株式会社データフォーシーズ

株式会社データフォーシーズ(D4cグループ)は、200名以上のデータサイエンティストを擁する日本最大級のAI・データ解析企業グループです。これまで多様な業界で培った高度な解析技術と、製造業出身者によるリアルな現場感覚を掛け合わせ、製造現場の課題を解決する「ものづくりイノベーション事業推進部」を発足し製造業DXを強力に支援します。