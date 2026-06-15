【募集開始】STATION Ai、「e-Palette」を活用した実証実験支援事業の参加企業を募集

STATION Ai株式会社

STATION Ai株式会社（ステーション・エーアイ、本社：名古屋市昭和区、代表取締役社長 兼 CEO：佐橋 宏隆）は、愛知県に採択された「次世代モビリティ活用実証支援事業」（以下「本事業」）として、トヨタ自動車株式会社が開発したバッテリーEV「e-Palette（イーパレット）」を活用した実証実験に取り組む企業の募集を、2026年6月15日に開始します。

本事業では、スタートアップや事業会社が有する技術・サービス・事業仮説を起点に、「e-Palette」を活用した実証実験を支援します。採択企業3社に対し、実証実験費用として1社当たり上限400万円（税抜き）の支援を行う他、事業計画の策定や実証推進に関する伴走支援を提供し、実証後の事業化および持続可能な社会実装を目指します。

事業実施の背景

愛知県は、自動車産業をはじめとするモビリティ関連産業が集積する地域として、次世代モビリティ分野におけるイノベーション創出を推進しています。

STATION Aiはこれまで、スタートアップや大企業、大学、行政など多様なプレイヤーによる共創を支援し、新たな事業創出に取り組んできました。

本事業では、バッテリーEV車両「e-Palette」を単なる移動手段としてではなく、「移動する空間」「サービス提供の場」「ユーザー接点」などの観点で活用することで、次世代モビリティの新たなユースケース創出と社会実装の可能性を検証します。

昨年度に実施した「e-Palette」を活用した実証実験支援事業では、多様な事業アイデアやサービス提案が寄せられました。今年度は、「e-Palette」の活用条件や実証環境を明確にするとともに、企業が持つ技術・サービス・事業仮説の検証を促進し、社会実装につながる実証実験の創出を目指します。

本事業の特長

1．「e-Palette」を活用した実証環境を提供

新たなサービスや技術の検証を目的に、次世代モビリティ「e-Palette」を最大1か月間、無償で活用いただける機会を提供します。

2．最大400万円（税抜き）の実証支援

採択企業と実証実験に関する委託契約を締結し、1社当たり上限400万円（税抜き）の実証実験に伴う費用の支援を行います。

3．事業化を見据えた伴走支援

事業化・社会実装を見据え、事業実施計画書の策定や定期メンタリング、KPI（重要業績評価指標）の管理、成果報告の整理までを一貫して支援し、実証実験の円滑な推進を図ります。

本事業で提供する実証環境

本事業では、「e-Palette」の車両特性とSTATION Aiが有する共創環境を活用し、企業が持つ技術・サービス・事業仮説の検証を行うための実証環境を提供します。

採択企業は、「e-Palette」を一定期間活用し、車内空間や車両周辺を活用したサービスの提供の他、ユーザー体験の検証、オペレーションの確認、事業成立性の検討などを行うことができます。(※1)

実証環境の詳細は、採択後に実証内容や安全管理上の条件を踏まえて調整します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/95825/table/116_1_6aa7153a05c77bc4cd56b58e0d99a9ef.jpg?v=202606151051 ]

※1 実証内容によっては、車両の使用方法や設置物、走行・停車条件、実証場所、対象者、安全管理体制などに制限が生じる場合があります。

募集概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/95825/table/116_2_244cca87822ad63725a1bae3531b04a0.jpg?v=202606151051 ]

※STATION Aiの入居有無は問いません。採択後、契約締結までに所定の条件を満たす必要があります。

※所定の条件の内容は要確認。

■ 主なスケジュール

募集期間：2026年6月15日（月）～7月6日（月）

一次審査：2026年7月7日（火）～7月14日（火）

ピッチ審査：2026年7月21日（火）

採択企業決定：2026年7月29日（水）

PoC実施期間：2026年8月中旬～12月下旬予定

成果報告会：2027年2月予定

※スケジュールは変更となる場合があります。

■ 応募方法

募集要項をご確認の上、下記の応募フォームより必要書類をご提出ください。

応募時には、以下を含むプレゼンテーション資料（PPT形式）の提出をお願いします。

STATION Aiについて

- 会社概要- 実証テーマ- 背景・目的- 活用する自社アセット- 実施概要- 結果仮説- 実証後の展望- 推進体制- 実施にあたっての希望・要件- 実証スケジュール- 必要費用概算募集要項のダウンロードはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d95825-116-56fa47de655955307540b061813cc070.pdf応募フォームはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU5zNKuJkpr6kp4-afnnzJ3z7x_HLUA8gkc1saufDZp06XLg/viewform?usp=sharing&ouid=114556276887925525582

「STATION Ai」は、スタートアップ企業の創出育成およびオープンイノベーションの促進を目的にさまざまな支援サービスを提供しています。1,000社を超える国内外のスタートアップ企業やパートナー企業、ベンチャーキャピタル（VC）などの支援機関や大学が参画し、新規事業の創出に取り組んでいます。働きやすいオフィス環境の提供に加え、事業成長をサポートする勉強会やメンタリング、スタートアップ同士のマッチング機会を設け、専門スタッフによるサポートが充実しています。スタートアップが抱えるさまざまな課題を解決するプログラムを用意しています。メンバースタートアップの所在地は愛知県をはじめ、東京、国外など多岐に渡っています。

■お問い合わせ

STATION Ai株式会社

X Innovation事業部 OI推進課

E-mail：ext-oi-development@stationai.co.jp