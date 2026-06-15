イベントコンサルティング企業のTSP太陽　デジタルチケッティングツール「EVENT-GO!(R)」をリリース

TSP太陽株式会社

TSP太陽株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：池澤 嘉悟）は、リアルイベントへの参加をより便利に、より楽しくするデジタルチケッティングツール「EVENT-GO!(R)（イベントゴー）」をリリースしました。また、チケッティングの導入実績第1弾として、2026年8月1日（土）に開催される「八王子花火大会」の個人協賛観覧席を「EVENT-GO!(R)」限定で申込受け付けをします。

■「EVENT-GO!(R)」について

「EVENT-GO!(R)」は、有料・無料を問わず、イベントチケットの申込・購入・発行から、当日のQRコード受付までをオンライン上で行えるデジタルチケッティングツールです。

■導入のメリット

＜来場者・参加者＞

オンラインでチケットの申込・取得ができるため、会場での購入や受付にかかる時間を短縮。受付をスムーズにすることで、イベントそのものを楽しむ時間をより多く確保できます。オンライン予約のほか、会場マップやスケジュールなども簡単に確認可能です。

＜主催者＞

チケット受付や入場確認をデジタル化することで、受付列の緩和や運営スタッフの業務負荷を軽減。申し込みデータを一元管理することで煩雑な作業を簡略化でき、入場データを管理・活用することで、来場傾向の把握や次回以降の施策検討にもつなげることができます。

TSP太陽は、これまで培ってきたイベントの企画・設計・施工・運営の知見に、デジタル技術を掛け合わせることで、主催者と来場者の双方にとってより快適なイベント体験の実現を目指します。「EVENT-GO!(R)」においても、チケッティング機能を起点に、受付、来場者コミュニケーション、会場内サービス、データ活用など、主催者の抱える様々な悩みを解決することで、リアルイベントの体験価値向上につながる機能開発・サービス拡充を進めてまいります。

■サービス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56254/table/187_1_cdaee85a97c07530a7e7c298914f9291.jpg?v=202606150151 ]

当面は、TSP太陽が企画・設計・施工・運営等で支援するイベントや、当社とお取引のある企業・団体のイベントを中心に個別提供します。

※イベントの規模・内容・運営条件等によっては、チケッティング機能を中心としたご相談も承ります。提供範囲、費用等については案件ごとに個別にご提案します。

■チケッティング第1弾となる「八王子花火大会」

「EVENT-GO!(R)」のチケッティング導入第1弾として、2026年8月1日（土）に開催される「八王子花火大会」の個人協賛観覧席の受付に活用されます。

今回、「八王子花火大会」の個人協賛観覧席を「EVENT-GO!(R)」限定で申込受け付けをします。来場者は、スマートフォンアプリ上で個人協賛観覧席の申込からQRコードの発行までを行うことができ、当日は発行されたQRコードを提示することでスムーズに入場できます。

これにより、紙チケットの発行・確認にかかる手間を抑え、来場者の受付時間短縮と、主催・運営側の入場管理業務の効率化を図ります。

■イベント概要

・イベント：八王子花火大会

・開催日時：2026年8月1日（土）19:00～20:15（荒天中止）

・会場：東京フットボールセンター八王子富士森競技場（富士森公園陸上競技場）

・「EVENT-GO!(R)」受付対象：個人協賛観覧席

・受付数：合計約 6,500人分

・受付期間：2026年6月15日（月）～7月14日（火）※予定

※先着順受付。定員に達し次第、受付終了となります。

※詳細は八王子花火大会公式サイトをご覧ください

https://www.hkc.or.jp/fireworks/

※各種情報は2026年6月15日（月）時点の情報です。

※「EVENT-GO!(R)」は、TSP太陽株式会社の登録商標です。

※Apple、Apple ロゴ、App Store、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

※記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

【TSP太陽 会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56254/table/187_2_3ff0465d591df5b4d8a7a851491fb01d.jpg?v=202606150151 ]

2025年で設立70周年を迎えたTSP太陽株式会社は、空間ソリューションによるイベントコンサルティングから企画・制作まで、あらゆる感動の場を一気通貫した支援で創造するプロフェッショナル集団です。国際的なビッグイベントを始め、あらゆるイベントに携わるデザイン・コンサルティング会社として、収益の最大化を図る事前収支計画から企画・クリエイティブ制作・建築設計・施工・運営までをトータルソリューションとして提供しています。PR・プロモーション・イベントに付随するホスピタリティサービスもお任せください。近年では、豊富な経験から培われた独自のノウハウを駆使し、ダイバーシティやSDGs・ESGへの取り組みを積極的に推進しています。