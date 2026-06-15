姫路市で兵庫県産レザーを使った本革ルームシューズづくり体験を開催 イシヅカ靴店と連携し2026年8月1日（土）・2日（日）に実施

姫路市で兵庫県産レザーを使った本革ルームシューズづくり体験を開催 イシヅカ靴店と連携し2026年8月1日（土）・2日（日）に実施