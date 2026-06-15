姫路市で兵庫県産レザーを使った本革ルームシューズづくり体験を開催 イシヅカ靴店と連携し2026年8月1日（土）・2日（日）に実施
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、イシヅカ靴店と連携し、2026年8月1日（土）・2日（日）の2日間、姫路市の「MONZEN Himeji Local Gateway」にて、兵庫県産の本革を使用したルームシューズづくり体験を開催します。参加者は職人の指導を受けながら、自身の足に合わせたオリジナルの本革ルームシューズを製作し、そのまま持ち帰ることができます。
兵庫県は全国有数の皮革産地として知られ、姫路市やたつの市では高品質なレザー製品づくりが受け継がれています。本企画では、地域産業である皮革文化に触れながら、ものづくりの楽しさを体験できる機会を提供します。完成後には革靴のお手入れ方法や靴選びのポイントについて学ぶ時間も設け、革製品を長く使うための知識もあわせて提供します。
【イベント概要】
2026年8月1日（土）、2日（日）
(1)10:30～12:30
(2)14:00～16:00
場所： MONZEN Himeji Local Gateway
住所：〒670-0913 兵庫県姫路市西駅前町1-4 QWELLビル 2F
参加費用：5,900円（税込）
募集人数：各回 10名（最少催行人数5名）
体験内容：
・兵庫県産の本革を使用したルームシューズづくり
・名前や記念日などを入れられる刻印サービス
・靴職人による革靴のお手入れ方法や靴選びのレクチャー
申込方法：以下予約ページより申込
URL：https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/6ca18a6a-972d-553a-a733-88a48c4aaf6e?lng=ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352390/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352390/images/bodyimage2】
【体験の見どころ】
・全国有数の皮革産地である兵庫県産レザーを使用したものづくり体験
・靴職人の指導のもと、自分の足に合わせたルームシューズを製作
・名前や記念日を入れられる刻印サービス付き
・完成品を当日持ち帰ることができ、日常で使用可能
・革製品を長く使うための手入れ方法や靴選びの知識も学べる
【連携事業者の紹介】
イシヅカ靴店は兵庫県姫路市網干区を拠点に活動する靴工房です。本場イタリアで修行を積んだ石塚昌美氏が手掛けるレザーシューズの製作・販売を行っており、兵庫県産の本革を活用した靴や革製品づくりに取り組んでいます。地域の皮革産業の魅力を伝える活動も行っており、今回の企画では講師としてルームシューズ製作を指導します。参加者が本革の特徴や靴づくりの工程を学びながら、自分だけの一足を完成させられる体験を提供します。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：
https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
兵庫県は全国有数の皮革産地として知られ、姫路市やたつの市では高品質なレザー製品づくりが受け継がれています。本企画では、地域産業である皮革文化に触れながら、ものづくりの楽しさを体験できる機会を提供します。完成後には革靴のお手入れ方法や靴選びのポイントについて学ぶ時間も設け、革製品を長く使うための知識もあわせて提供します。
【イベント概要】
2026年8月1日（土）、2日（日）
(1)10:30～12:30
(2)14:00～16:00
場所： MONZEN Himeji Local Gateway
住所：〒670-0913 兵庫県姫路市西駅前町1-4 QWELLビル 2F
参加費用：5,900円（税込）
募集人数：各回 10名（最少催行人数5名）
体験内容：
・兵庫県産の本革を使用したルームシューズづくり
・名前や記念日などを入れられる刻印サービス
・靴職人による革靴のお手入れ方法や靴選びのレクチャー
申込方法：以下予約ページより申込
URL：https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/6ca18a6a-972d-553a-a733-88a48c4aaf6e?lng=ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352390/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352390/images/bodyimage2】
【体験の見どころ】
・全国有数の皮革産地である兵庫県産レザーを使用したものづくり体験
・靴職人の指導のもと、自分の足に合わせたルームシューズを製作
・名前や記念日を入れられる刻印サービス付き
・完成品を当日持ち帰ることができ、日常で使用可能
・革製品を長く使うための手入れ方法や靴選びの知識も学べる
【連携事業者の紹介】
イシヅカ靴店は兵庫県姫路市網干区を拠点に活動する靴工房です。本場イタリアで修行を積んだ石塚昌美氏が手掛けるレザーシューズの製作・販売を行っており、兵庫県産の本革を活用した靴や革製品づくりに取り組んでいます。地域の皮革産業の魅力を伝える活動も行っており、今回の企画では講師としてルームシューズ製作を指導します。参加者が本革の特徴や靴づくりの工程を学びながら、自分だけの一足を完成させられる体験を提供します。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：
https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
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