【立川市限定】6月限定キャンペーン｜使わなくなった充電ケーブルと周辺機器をまとめて回収｜引き出しのガジェット整理を応援｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

立川市は、多摩エリアの中心都市として商業施設やオフィスが集まり、テレワークや在宅学習が定着した、ガジェットの利用が活発なエリアです。そんな立川市で、「引き出しや配線まわりに、使わなくなった充電ケーブルや周辺機器が溜まっている」という声を多くいただきます。

何本もあるUSBケーブル、どの機器用か分からなくなった充電器、使わなくなったマウスやキーボード、イヤホン、古いルーターや外付けHDD――「いつか使うかも」と取っておいた充電ケーブルと周辺機器が、引き出しやデスク周りを長期間占有していませんか？

ケーブルや小型のガジェットは、素材が複雑で何ゴミとして出せばよいか分かりにくく、量が多いと分別も面倒です。使えるかどうか判断がつかず、結局そのまま引き出しに、というケースも少なくありません。

6月は梅雨で在宅時間が増え、デスク周りや配線まわりを見直したくなる時期。上半期の買い替えで旧機器が出ることも重なります。「充電ケーブル 処分」「充電器 処分」「周辺機器 処分」「立川市 不用品回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、立川市限定で「使わなくなった充電ケーブルと周辺機器」まとめて回収キャンペーンを実施します。

充電ケーブル・充電器・マウス・キーボード・イヤホンなどの周辺機器を含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大1,000円割引。

引き出しと配線まわりをスッキリさせる、ガジェット整理のきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

立川市は、多摩地域の交通・商業の拠点であり、オフィス・店舗・住宅・学生の暮らしが混在する街です。テレワークやリモート学習の広がりで一人ひとりが扱うデジタル機器が増え、買い替えのたびに古い充電器や周辺機器が手元に残りやすいエリアでもあります。

特に

・規格が変わって使わなくなったUSBケーブル・充電コード

・どの機器用か分からなくなったACアダプタ・変換プラグ・USBハブ

・買い替えで余ったマウス・キーボード・イヤホン・スピーカー

は、捨てる判断がつきにくく、引き出しやデスク周り、収納の一角を長期間占有し続けます。

6月の梅雨どきは在宅時間が増え、室内やデスク周りの片付け・配線の見直しが進むタイミング。使わないガジェットをまとめて手放し、すっきり整理したいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。リユース・リサイクルにも配慮して回収します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：使わなくなった充電ケーブルと周辺機器まとめて回収キャンペーン（立川市限定）

実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・USBケーブル・充電コード・延長コードなどケーブル類

・ACアダプタ・充電器・電源タップ・変換プラグ・USBハブ

・マウス・キーボード・Webカメラ・ヘッドセットなどPC周辺機器

・イヤホン・スピーカー・ルーター・外付けHDDなど音響／通信機器

・古いスマホ・タブレット・リモコン・モバイルバッテリーなど

※モバイルバッテリーや電池内蔵機器は、発火を防ぐため状態を確認のうえ安全に回収します。

備考（合言葉）：事前見積もり時に立川市キャンペーンとお伝えください。

キャンペーン対応エリア（立川市全域）

対応地域例

立川駅周辺・曙町・錦町・柴崎町・高松町・羽衣町・富士見町・幸町・栄町・泉町など立川市内全域

緑町・若葉町・柏町・上砂町・西砂町・砂川町・一番町・羽衣町・芙蓉町・幸町・けやき台・栄町など

※上記以外も立川市全域で対応可能です。立川市で「不用品回収」「ガジェット 整理 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。

ガジェット整理でよくあるお悩み

・引き出しや箱に、充電ケーブルやアダプタが大量に溜まっている

・どのケーブルがどの機器用か分からず、捨てるに捨てられない

・使わなくなった充電器・変換アダプタ・USBハブが配線まわりに散らかっている

・古いマウス・キーボード・イヤホン・スピーカーがまとめて余っている

・テレワークや在宅学習で増えた周辺機器を一気に整理したい

・ケーブルや小型家電は何ゴミか分からず、引き出しに放置している

・モバイルバッテリーや電池内蔵機器があり、安全に処分できるか不安

・ガジェット類と他の不用品をまとめて一度に回収してほしい

充電ケーブル・周辺機器でよく出る不用品例

充電ケーブル・コード類

充電器・アダプタ・電源まわり

PC・スマホ周辺機器

音響・映像・通信機器

古い端末・小型家電・その他

回収品目の詳細例

充電ケーブル・コード類

USB Type-C／Lightning／microUSBケーブル・充電コード・延長コード・LANケーブル・絡まった配線 など

充電器・アダプタ・電源まわり

ACアダプタ・USB充電器・電源タップ・OAタップ・変換プラグ・USBハブ・モバイルバッテリー など

PC・スマホ周辺機器

マウス・キーボード・Webカメラ・ヘッドセット・USBメモリ・カードリーダー・スマホスタンド など

音響・映像・通信機器

イヤホン・ヘッドホン・スピーカー・Wi-Fiルーター・外付けHDD／SSD・ハブ・小型モニター など

古い端末・小型家電・その他

古いスマホ・タブレット・ガラケー・リモコン・電卓・小型ガジェット・周辺パーツ など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・引き出しや箱に、充電ケーブル・充電器が溜まっているご家庭

・テレワーク・在宅学習で周辺機器が増えた方

・デスク周りや配線まわりをまとめて整理したい方

・古いスマホ・周辺機器・小型家電の処分先が分からない方

・買い替えで旧機器が一気に出た方

・モバイルバッテリーなど電池内蔵機器を安全に手放したい方

・立川市で不用品回収を探している方

・ガジェット以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

大量のケーブルや充電器、マウス・イヤホンなどの小物も、引き出しごと写真を撮って送るだけで、そのまま見積もり対応が可能です。

「この古いスマホも一緒に出せる？」「モバイルバッテリーも頼める？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに立川市キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 立川市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/tachikawashi/

📰 立川市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/tama/tachikawashi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)