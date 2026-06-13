福岡発・よそ者とローカルの共創コミュニティ「ナシテフクオカ」、Videoポッドキャストを本日より配信開始--『ナシテ福岡ラジオ』第1～3回を一気配信、今後は週次ペースで展開

株式会社La torche

地元民と移住者が共に福岡の可能性を探るコミュニティプロジェクト「ナシテフクオカ（?FUK）」は、本日2026年6月13日よりVideoポッドキャスト『ナシテ福岡ラジオ』の配信を開始しました。第1～3回を本日一気配信し、今後は週次ペースでの継続配信を予定しています。



ナシテフクオカは任意団体として運営され、営利を目的としない市民発の共創プロジェクトです。2026年2月に福岡に移住した秋間早苗が発起人の一人であることから、株式会社La torche（所在地：東京都新宿区、代表取締役：秋間早苗、以下：当社）が運営事務局を担っています。

■ ナシテフクオカ Podcast「ナシテ福岡ラジオ」

「海外移住者はなぜ福岡に集まるのか？」--この問いから、すべては始まりました。

訪問人気は東京が1位。でも、住んだ人の満足度は福岡が日本一。 世界を行き来してきたパーソナリティが、地元のゲストや多様なルーツを持つ 福岡在住者を迎え、この街の本当の魅力に迫るVideoポッドキャストです。

キーワードは「チギル」。便利さや楽しさだけでなく、情を大切にした 誠実な関わりで、よそ者と地元が本気の関係を結んでいく。 来た人が地元になり、地元が世界になる。そんな"チギリスト"を福岡から増やしていきます。

私たちが探っているのは、この街に根づく「違いを活かし合う共創」の知恵。 福岡の魅力や文化構造を言語化し、やがて他の地域や世界にも手渡せる 普遍的な知へと耕していくこと--それがこの番組の裏テーマです。

地元民と移住者が共に福岡の可能性を探る市民プロジェクト「ナシテフクオカ（?FUK）」が お届けする"裏番組"です。

出演：市角壮玄・秋間早苗・車俊治 ほかゲスト

協力：瀬戸統晴・市角優

Sportify：https://open.spotify.com/episode/1TTdyBMhojVfywHApxF1yd?si=r5FJ7kkSRJ28GR-wrP3uGg

■ ポッドキャストが生まれた理由

リアルイベント「海外移住者はなぜ福岡に集まるのか？」のVol.1・2を通じて、福岡に来られない遠隔地の方々から「配信してほしい」「アーカイブで見た」という声が多数届きました。イベント本編では語り切れなかった話、準備の裏側、メンバーそれぞれの移住ストーリー--そうした「裏番組」的なコンテンツを届けたいという思いから、このポッドキャストが生まれました。

■ 第1～3回の内容

第1回「すべての始まりと『ノマド2.0』」

20年来の友人・市角壮玄と秋間早苗が、それぞれ福岡へ移住しての再会。プロジェクトの発端と、"消費者"だった従来像から一歩進んだ「ノマド2.0」という概念の誕生を語ります。

第2回「壮玄、福岡に根を張るまで」

33か国を旅したデザイナー・市角壮玄の福岡移住3年のリアル。各国を渡り歩いた日々、福岡で起きた変化と2025年の大きな決断、福岡を拠点に世界を周遊するライフスタイルの設計を深掘りします。

第3回「カナダから糸島へ」

カナダ・バンクーバーから福岡・糸島へ移住した秋間早苗の自己紹介回。小学生時代や国際協力の現場で学んだ『違いを"怖い"から"面白い"に変える原点』と「ならでは」を引き出す視点から「福岡の優しい多様性」という仮説を語ります。

■ 番組概要

番組名：ナシテ福岡ラジオ

配信プラットフォーム：YouTube・各種Podcastプラットフォーム（順次展開）

▶︎ 『ナシテ福岡ラジオ』（Spotify）：

https://open.spotify.com/episode/1TTdyBMhojVfywHApxF1yd?si=r5FJ7kkSRJ28GR-wrP3uGg(https://open.spotify.com/episode/1TTdyBMhojVfywHApxF1yd?si=r5FJ7kkSRJ28GR-wrP3uGg)

出演：市角壮玄・秋間早苗・車俊治（ナシテフクオカ・コアメンバー）ほかゲスト

協力：瀬戸統晴・市角優

■ コアメンバー プロフィール

■ ナシテフクオカについて

プロジェクト名：ナシテフクオカ（?FUK）

形態：任意団体（非営利）

公式サイト：https://nashitefukuoka.jp/(https://nashitefukuoka.jp/)

※メルマガ登録：サイトよりご登録いただくと、過去イベントのアーカイブ動画も視聴いただけます。

コアメンバー：秋間早苗（カナダ→糸島移住）、市角壮玄（チェンマイ→福岡移住）、車俊治（ジョージア→福岡移住）

運営事務局：株式会社La torche

連絡先：nashite.fukuoka@gmail.com

■ 運営事務局について

ナシテフクオカの運営事務局を担う株式会社La torcheは、認知科学に基づく「脳マネジメント」を体系化し、個人・組織・地域の変容プロセスを支援してきた会社です。「違いを力に、存在ならではの力を引き出す」ことを生業とし、異なるバックグラウンドを持つ人同士が摩擦を超えて共創するプロセスの設計を専門としています。

代表の秋間早苗は、著書『脳マネジメント～脳を味方につけて独自性と創造性を発揮する技術～』（英語・韓国語版も展開）の著者であり、2025年に米国ウォール・ストリート・ジャーナル「New Era Leaders」特別賞を受賞。カナダ・バンクーバーで「違いが当たり前」の環境を長年生きた経験を実践するべく、2026年2月に福岡・糸島へ移住。その直後から、違いを活かし合う「共創」の実践の場としてナシテフクオカの発起人の一人となりました。

■ 株式会社La torche（運営事務局）概要

「人・組織・事業が本来の力を発揮し、持続的に成長する構造を設計・実装する」をミッションに掲げる変革プロデュース会社。法人向け組織変革コンサルティングを主軸に、Well-being・サステナビリティ・DXを分断せず「人と組織のOS（思考・行動様式）」から再設計するアプローチで、企業・行政・国際機関を支援。変容のプロセスに構想から実装まで伴走することを強みとする。



コーポレートサイト：https://latorche.jp/(https://latorche.jp/)