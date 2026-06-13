NPO法人TMATが「WHO EMT Type 1 Mobile」認証を取得

一般社団法人徳洲会

NPO法人（特定非営利活動法人）TMAT（Tokushukai Medical Assistance Team：徳洲会医療救援隊、理事長：福島安義）は、WHO（世界保健機関）が運営するEmergency Medical Team（EMT：緊急医療チーム）認証制度のなかの「WHO EMT Type 1 Mobile」認証を取得しました。2026年5月16日から17日にかけて、千葉県四街道市にある四街道徳洲会病院で実施されたVerification Visit（認証審査）を経て、認証されたものであり、日本のNGO（非政府組織）として初、世界で65番目の認証取得となります。

WHO EMT制度とは

WHO EMT認証制度は、大規模災害や感染症流行、紛争などによる健康危機発生時に、被災国へ派遣される国際医療チームの質・安全性・自立性を保証するWHOの国際認証制度です。2010年のハイチ地震では、世界中から多数の医療チームが派遣されましたが、医療の質や活動内容に大きなばらつきがあり、被災国の保健医療システムとの調整不足が課題となりました。

これを受けWHOは、医療の質（Quality of Care）、患者安全（Patient Safety）、自己完結性（Self-sufficiency）、他機関との調整能力（Coordination）、説明責任（Accountability） などについて国際基準を定め、同認証制度を制定しました。このなかでType 1 Mobileは、被災地へ迅速に展開し、外来診療を中心とした一次医療サービスを提供する移動型医療チームとして位置付けられています。

認証取得の意義

TMATは認証審査で、医療機能、感染対策、薬剤管理、ロジスティクス（人員・医療資機材の手配、情報管理、行政や各機関との調整など）、WASH（水・衛生管理）、医療廃棄物管理等について、総合的な評価を受け、「WHO EMT Type 1 Mobile」に求められる国際基準を満たしていることが確認されました。

とくに、１.徳洲会グループを基盤とする安定した組織運営体制、２.国際派遣に必要な自己完結型運用能力、３.高い臨床対応能力、４.WASH体制 、５.医療廃棄物管理体制が高く評価されました。なかでも医療廃棄物管理に関する取り組みは、優良事例として、世界各国の災害医療チームなどが集まるWHO EMTグローバルミーティングでの共有を推奨されました。

今回の同認証取得は、TMATが今後、国内外の災害や健康危機に対し、国際基準に基づいた安全で質の高い医療支援を提供できることを示すものです。

●WHO WPRO（西太平洋地域事務局）審査チームリーダー Sean Casey（ショーン・ケーシー）のコメント

＜原文＞「It was a privilege to verify the Tokushukai Medical Assistance Team (TMAT) as a WHO-classified Emergency Medical Team (EMT) Type 1 Mobile. Over two days at Yotsukaido Tokushukai Hospital in Chiba on 16-17 May 2026, the team demonstrated strong clinical care and sound logistics, with the self-sufficiency required of an internationally deployable EMT. TMAT is well placed to contribute to international health emergency medical response in the years ahead, and the WHO Regional Office for the Western Pacific looks forward to supporting that work」

＜和訳＞「TMATをWHO認定のEMT Type 1 Mobileとして認証できたことを光栄に思います。2026年5月16～17日の2日間、千葉県にある四街道徳洲会病院で実施された審査で、TMATは国際的に展開可能なEMTに求められる自立性を備え、高い臨床ケアと確かなロジスティクスを実証しました。TMATは今後の国際的な健康緊急医療対応に大きく貢献できるチームであり、WHO西太平洋地域事務局として、その活動を引き続き支援することを楽しみにしています」

●TMAT理事長 福島安義のコメント

「TMATは1995年の阪神・淡路大震災での医療支援活動を原点として設立され、これまで国内外あわせて40回の災害医療支援活動を実施してきました。その30年以上にわたる経験と活動の積み重ねが、今回のWHO EMT認証取得という形で国際的に評価されたことを大変嬉しく思います。災害医療を行う団体には、迅速な対応だけでなく、支援の質と安全性が求められます。TMATは2022年のWHO EMTグローバルミーティング参加以降、手順書整備、資機材整備、人材育成、訓練の実施など継続的な改善を進めてきました。今回の認証取得をゴールとせず、『いつでも、どこでも、誰でもが、最善の医療を受けられる社会を目指して』というTMATの理念の下、今後も世界各地で災害に苦しむ方々への医療支援活動を継続していきたいと考えています」

●TMAT事務局長 野口幸洋のコメント

「5年越しで取り組んできたWHO EMT認証が、ようやく形となりました。これは間違いなく、TMATメンバー全員で協力しながら達成した認証取得だと思っています。準備を進めるなかで、想像以上に大きな規模になりましたが、だからこそ見えてきた課題や改善点も多くありました。ここからさらに、より良いチーム、より良い活動にしていければと思っています。TMATの理念を再確認し、今回の認証取得を新たなスタートラインとして、今後さらに世界で活躍できるよう精進していきます」

認証審査の様子

展開したフィールドホスピタル

病院駐車場で迅速に展開した外来診療や自給自足を可能にする移動型医療チームの拠点全景

SOPのプレゼンテーション

EMT基準を満たした手順になっているか、業務標準手順（SOP）について、書類審査

診療手順の審査

実際のフィールドホスピタルで、診療手順や安全管理、倫理的配慮の体制などについて審査

高く評価された廃棄物処理装置

WHOから優良事例（Good Practice）として評価され、WHO国際会議で共有を推薦

TMATについて

2日間に及ぶ厳しい現地審査を終え、WHO審査団とTMATメンバーとの集合写真審査者及び指導役であるMentorのサインが記入されたWHO EMT Type1 Mobileとしての認証証

TMATは1995年の阪神・淡路大震災での医療支援活動を契機として設立された災害医療支援団体です。「いつでも、どこでも、誰でもが、最善の医療を受けられる社会を目指して」を理念に掲げ、国内外の災害・紛争・公衆衛生上の緊急事態に対し医療支援活動を実施しています。これまで国内19回・海外21回、合計40回の災害医療支援活動を実施しています。

TMATの国内外での活動実績

TMATのホームページはこちらから

徳洲会グループについて

https://www.tmat.or.jp/

徳洲会グループは、”生命だけは平等だ”の理念の下、全国に94の病院をはじめ400超の医療・介護・福祉施設を展開する日本最大級の民間医療グループです。約5万人の職員を擁し、TMATの活動を人的・物的・技術的にサポートしています。

※本プレスリリースはWHOと共同作成したものです。また、記載情報は発表日現在のものです。