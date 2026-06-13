桑原征平×播戸竜二の“熱い”タッグが復活！６月１４日(日)、６月２８日(日)の2週にわけてABCラジオでサッカー特番を放送！

朝日放送ラジオ株式会社

ABCラジオにて、６月１４日(日)、６月２８日(日)の２週にわけて１時間の特別番組「SCOグループ presents 征平・播戸のバン！バン！バン！」を放送！スペシャルゲストも交えてホットなサッカー情報をお届けします！

■桑原征平×播戸竜二の“熱い”タッグが復活！

ABCラジオのラジオパーソナリティとして80歳を超えてもなおパワフルに活躍し続けている桑原征平さんと、現役時代はサッカー元日本代表でも活躍し、現在はIKOMA FC奈良の代表取締役社長を務める播戸竜二さん。ふたりはかつてABCラジオ「征平・吉弥の土曜も全開!!」のコーナーで共演しており、播戸さんは征平さんのことを「ラジオの師」と仰ぐほど。そんな熱いタッグが特別番組で復活します！

■スペシャルゲストを交えてサッカートーク！

6月14日(日)よる8時40分からの放送では、征平さん・播戸さんと高野純一アナウンサーに加え、スペシャルゲストに播戸さんの盟友でサッカー元日本代表の加地亮さんを迎えてたっぷりサッカートーク！放送翌日に控える「FIFAワールドカップ2026」の日本代表初戦のオランダ戦についても「気になる数字」をもとに戦況予想などをお届けします。

■果たして日本代表の戦いの行方は？

特番2週目となる6月28日(日)よる8時40分からの放送時も、スペシャルゲストとともにサッカー情報をお届け。日本代表の戦いの行方はいかに！？どちらの放送もぜひお聴きください！

《番組概要》

番組名：SCOグループ presents 征平・播戸のバン！バン！バン！

放送日時：6月14日(日) よる8時40分～9時40分

6月28日(日) よる8時40分～9時40分

出演者：桑原征平、播戸竜二 ほか

放送エリア：ABCラジオ FM93.3MHz/AM1008kHz

radiko：https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260614204000(https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260614204000)

番組放送終了後には各種Podcastにて聴き逃し配信を行います。

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