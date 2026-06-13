【coca】“夏でも諦めない本格デニム”として昨年即完売した「サマーデニムウエストゴムイージーパンツ」が26SS新色『アイボリー』を携えて今年も登場！

株式会社adapt retailing

レディースアパレルブランド「coca（コカ）」を運営する株式会社adapt retailingは、昨年発売後すぐに完売が相次いだ大ヒット商品「サマーデニムウエストゴムイージーパンツ」を、2026年春夏シーズン（26SS）の新色「アイボリー」を加えた全3色（※）のラインナップで、全国の店舗および公式オンラインストアにて販売しております。 （※ライトブルー、グレー、アイボリー等の展開。実際のカラー数に合わせてご調整ください）

サマーデニムウエストゴムイージーパンツ

肌に触れると涼しい「接触冷感」＆汗ばむ季節もベタつかない「通気性」

見た目は本格的なデニムながら、驚くほどの「軽さ」と「柔らかさ」を実現したデニム。 肌に触れるとひんやり心地いい接触冷感機能と、風が通り抜ける優れた通気性で、真夏でも汗を気にせずリラックスして穿いていただけます。

ウエストは全面ゴム仕様でお腹まわりが楽ちんながらも、トップスインのスタイルも綺麗に決まります。 脚のラインを拾わない美しいワイドシルエットで、大人の抜け感カジュアルを叶える一枚です。

商品ページはこちら :https://cocacoca.jp/products/26-240914002-32?utm_source=prtimes&utm_medium=20260613

■ 開発背景：夏の天敵「デニムは暑い・重い」を解決

日本の夏が年々厳しさを増す中、「夏でもおしゃれにデニムを穿きたいけれど、汗で張り付くし重くて暑い」という声を多くのお客様からいただいておりました。 cocaではその課題を解決すべく、「見た目は本格派デニムなのに、穿き心地は極上のリラックスパンツ」をコンセプトにサマーデニムシリーズを開発。昨年、発売直後からSNS等で「軽くて涼しい」「毎日穿きたい」と話題を呼び即完売となったイージーパンツが、機能性とカラーバリエーションをさらにパワーアップさせて今シーズンも登場しました。

■ 「サマーデニムウエストゴムイージーパンツ」の3つの特徴

１. 「接触冷感」＆「優れた通気性」で真夏もずっと快適

肌に触れた瞬間にひんやりと感じる「接触冷感」機能と、風が通り抜ける「通気性」を兼ね備えています。薄手で柔らかな生地感（綿・ナイロン混紡など）により、汗ばむ季節でも肌にまとわりつかず、さらっとした快適な着用感が持続します。

２. ウエスト全面ゴム仕様で “超楽ちん” な穿き心地

ウエスト部分は全面ゴム仕様になっており、お腹まわりを締め付けずリラックス感たっぷり。ウエストまわりがすっきり見えるデザインになっているため、トップスをインしても手抜き感が出ず、おしゃれに決まります。

３. 美しい落ち感と体型カバーを叶えるワイドシルエット

普通のデニムよりも軽くて薄い生地ながら、綺麗な落ち感を演出するワイドシルエットを採用。脚のラインを拾いにくく、さらに自然な体型カバーを叶えつつ大人のカジュアルスタイルを上品に格上げします。

■ 26SS大注目の新色「アイボリー」が登場！

定番の「ブルー」「ライトブルー」に加え、今シーズンは待望の新色「アイボリー」が仲間入り。夏のコーディネートを一気に爽やかでクリーンな印象に仕上げてくれるアイボリーは、シアーシャツやTシャツとの相性も抜群で、早くも今季のトレンドカラーとして注目を集めています。

■ 商品概要

商品名： サマーデニムウエストゴムイージーパンツ

品番： 26-240914002-32

価格： 2,990円（税込）

カラー：グレー、ライトブルー、アイボリー（26SS新色）

サイズ： S / M / L

販売場所： coca公式オンラインストア、各ECモール（ZOZOTOWN、SHOPLIST等）および全国のcoca実店舗

■サマーデニムシリーズ

サマーデニムカーブパンツ(https://cocacoca.jp/products/26-250518001-16?utm_source=prtimes&utm_medium=20260613)

\2,990 (税込)

サマーデニム紐付きワイドパンツ(https://cocacoca.jp/products/26-250839001-16?utm_source=prtimes&utm_medium=20260613)

\3,490 (税込)

サマーデニムテーパードパンツ(https://cocacoca.jp/products/26-250541006-16?utm_source=prtimes&utm_medium=20260613)

\2,990 (税込)

サマーデニムワイドパンツ(https://cocacoca.jp/products/26-241043101-32?utm_source=prtimes&utm_medium=20260613)

\3,490 (税込)

■ ブランドについて：「coca（コカ）」

「EVERYDAY CLOTHING」をブランドコンセプトとする、日本発のアパレルブランド。

ちょうどいいトレンドとちょうどいい機能を、ちょうどいい価格ですべての人の毎日に。

レディース・メンズ・ユース・キッズの4カテゴリーで幅広いアイテムを展開しています。

公式サイトはこちら :https://cocacoca.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260613日本公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/coca_official_jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260613グローバル公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/coca_global/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260613

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名：株式会社adapt retailing

担当部署：coca PR部

Email：pr@coca.inc