IG Japan株式会社

【2026年6月｜東京】

SpaceXが135ドルという価格で未来への期待値を示し、世界中の資本市場が「次の文明インフラ」に注目する中、日本発の新たなデジタル文明プロジェクトが始動した。Meta天国株式会社はこのたび、AI時代に向けた次世代デジタル国家構想「META NATION」を正式発表した。META NATIONは、従来のWeb3プロジェクトや単なるメタバースサービスとは一線を画し、

* デジタルID

* AI信用システム

* AI Agent人格システム

* デジタル地権証付きデジタルワンルーム

* DAO型グローバルガバナンス

* AIエネルギーインフラ

* デジタル医療・長寿システム

* 国境を超えるデジタル経済圏

を統合した、AI時代の新たなデジタル文明基盤の構築を目指している。

Meta天国株式会社は次のようにコメントしている。「インターネット時代、人々が持っていたのは“アカウント”だった。AI時代、人類に必要なのは“デジタルアイデンティティ”と“信用”である。」

Genesis Citizen（創世市民）計画を正式始動

META NATIONは同時に、初期市民プログラムである「Genesis Citizen（創世市民）」計画を正式に開始した。

Genesis Citizenは、META NATIONの創設メンバーとしてデジタル社会の未来づくりに参加するためのプログラムであり、初回募集は世界限定10,000名、135ドルにて提供される予定である。参加者には以下の権利および特典が付与される予定だ。

* Genesis Citizen NFT

* META NATION Passport

* デジタル身分認証権限

* AIエコシステム先行アクセス権

* DAO投票参加権

デジタル土地権書付きデジタルOne Room

Founder 100 Program（創設100人プログラム）を実施

META NATION創設を記念し、日本国内向け特別企画として「Founder 100 Program（創設100人プログラム）」を実施する。本プログラムでは、Genesis Citizenへの優先申請権を希望する参加者を対象に、10,000円（税込）にてエントリー受付を行う。応募者の中から抽選により、Founder 100（創設100人） を選出する予定である。Founder 100に選出された参加者には、以下の特典が付与される予定だ。

* Genesis Citizen優先申請資格

* Founder Member認定

* 限定コミュニティ参加権

* 各種プロジェクト先行案内

* オフラインイベント優先招待

* 将来のエコシステム情報への優先アクセス

* Founderデジタル地権証（Founder Digital Land Title）

* Founder専用シリアルナンバー（No.001～No.100）

Meta天国株式会社は次のように述べている。「未来のデジタル文明は、一部の企業や国家によってつくられるものではない。志を共有する市民たちによって築かれる。私たちは、その最初の100人との出会いを楽しみにしている。」

AI時代の新たな経済圏構築へ

META NATIONは今後、日本・東南アジア・中東を中心に、リアルとデジタルを融合した新たな経済圏の構築を推進していく。その構想には、

* AIエネルギーネットワーク

* デジタル医療・長寿産業

* AI教育インフラ

* グローバル人材DAO

* デジタル不動産

* 仮想経済特区

など、多数の未来産業が含まれている。業界関係者の間では、AI技術とデジタルIDの進化により、「国家」「市民権」「経済圏」という概念そのものが大きく変化する可能性があるとの見方も広がっている。

Meta天国株式会社は次のように展望を語る。「未来100年、人類は“出生地”ではなく、“価値観”によって所属するコミュニティを選ぶ時代へ向かう。META NATIONは、その新しい文明の基盤となることを目指している。」現在、「Genesis Citizen」のグローバル先行募集を開始しており、世界中から参加希望者を受け付けている。

世界最初の100人。META NATIONの歴史に、その名前が刻まれる。

META NATION

Building the Next Digital Civilization

AI × Identity × Governance × Longevity × Global Economy

未来の市民権は、国境ではなく価値観によって選ばれる。

【本件に関するお問い合わせ先】

Meta天国株式会社

応募email：official@meta-heaven.net

YouTube：https://www.youtube.com/@METAHEAVEN-2023

X（旧twitter）：METAHEAVEN_jp

備考：IG Japan株式会社は、META天国株式会社との協業のもと、「META NATION」を2026年度の重点孵化プロジェクトとして位置づけ、インキュベーターとして企画設計・推進体制の構築（実行計画策定、関係者連携等）を主導してまいりました。