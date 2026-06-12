Uravation代表 佐藤傑、SBクリエイティブが主催の「Geminiビジネス実践講座」に登壇。6月11日開催
株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 傑）は、代表の佐藤 傑が、SBクリエイティブ株式会社が運営する「ビジネス+IT」の「Geminiビジネス実践講座」に講師として登壇することをお知らせします。2026年6月11日（木）に、会場（東京・虎ノ門）およびオンラインで開催します。
■ 「ChatGPTは触ったが、Geminiは未開拓」という方へ
生成AIといえばChatGPT、という方は多い一方で、Google が提供する Gemini を業務でどう使うかは、まだ整理されていないのが実情です。しかし、GmailやGoogleドキュメント、スプレッドシートを日常的に使っている企業ほど、Geminiを使いこなせれば効果は大きくなります。本講座は、すでに使っているGoogleの環境の中で、AIを「作業の相棒」として動かせる状態になることを目指します。
■ 開催概要
・講座名: Geminiビジネス実践講座
・主催: SBクリエイティブ株式会社
・講師: 株式会社Uravation 代表取締役 佐藤 傑
・日時: 2026年6月11日（木）15:00～18:00
・会場: 住友不動産虎ノ門タワー23F／オンライン受講も可
・受講料: 会場 33,000円（税込）／ オンライン 22,000円（税込）
・公式ページ: https://www.sbbit.jp/eventinfo/88799
■ 扱う内容
最新のGemini（3.1 Pro／Flash 等）を中心に、Googleの各サービスと組み合わせた実践的な使い方を、実機で一気通貫に扱います。
・Gemini本体の業務活用（文章・調査・分析・資料作成）
・Gem（カスタムAI）の作成と活用
・NotebookLM（資料の要約・Q&A・音声概要）
・Nano Banana Pro（Gemini 3 Pro Image）による画像生成
・Google Workspace連携・GASによる業務自動化
■ こんな方におすすめ
・ChatGPTは使っているが、Geminiの実務活用は手つかずの方
・Google Workspace（Gmail・ドキュメント・スプレッドシート等）を日常的に使う方
・資料作成・調査・分析の時間を圧縮したい方
・ノーコードでの業務自動化（GAS連携）に踏み出したい方
■ 講師について
講師の佐藤 傑（株式会社Uravation 代表取締役、生成AIエバンジェリスト）は、法人向けのAI研修・AIエージェント導入支援を累計100社以上に提供し、書籍『AIエージェント仕事術』（出版社：SBクリエイティブ株式会社）の著者でもあります。SBクリエイティブ株式会社の「ビジネス+IT」では人気連載を担当しており、研修・導入支援の現場で培った知見をもとに、Geminiを実務にどう取り入れるかを解説します。
■ SBクリエイティブ株式会社が運営する「ビジネス+IT」のAI実践講座シリーズ
本講座は、テーマ別のAI実践講座シリーズの一つです。6月は、本講座（Gemini）に加え、AIエージェント仕事術（6/18）、ClaudeCode（6/23）、Microsoft Copilot（6/25）が予定されています。
■ 申込・お問い合わせ
お申込み・詳細は、SBクリエイティブ株式会社の「ビジネス+IT」の公式イベントページをご確認ください。
公式ページ: https://www.sbbit.jp/eventinfo/88799
■ 会社概要
・商号: 株式会社Uravation
・所在地: 東京都文京区本郷6丁目25番14号
・代表取締役: 佐藤 傑
・設立: 2022年12月
・事業内容: 生成AI研修、AI開発実装支援、AIコンサルティング
・URL: https://uravation.com/
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社Uravation 広報担当
メール: suguru.sato@uravation.com
電話: 090-3128-4922