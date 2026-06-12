高専卒業に学位授与、文科省が検討へ～「VISAが取れない…」卒業生の訴えを“社会のうねり”へ！文科省を動かした活動に迫るウェビナー6月15日(月)オンライン開催

株式会社Shireru

全国の公式一次情報プラットフォームを開発する株式会社Shireru（神奈川県横浜市、代表：山田みかん）は、2026年6月15日に、オンラインウェビナー「高専卒業に学位授与、文科省検討へ～『VISAがとれない…』高専卒の訴えを"社会のうねり"へ！文科省を動かした活動に迫る～」を開催します。

高専本科卒業生に「学位」を──OBOGたちの活動が遂に転換点迎える

高専本科卒業生に授与される「準学士」は称号にとどまるため、海外留学・海外勤務の際のVISA取得が難しいという問題が指摘されてきました。2026年6月7日、読売新聞が「高専卒業生に文科省が学位授与検討へ」と報道し、この問題はついに転換期を迎えました。

この動きの裏には、約2年前から地道に、そして熱狂的に「学位授与」を訴え続けてきたOBOGたちの存在があります。彼らはどのようにして声をあげ、周囲を巻き込み、国を動かす一歩へとつなげたのでしょうか。

本ウェビナーでは、実際に活動を率いてきたヒューマンネットワーク高専の西山氏・高嶋氏をゲストに迎え、今回の検討への原動力となった「市井のロビイング活動」を紐解きます。

イベント概要

高専卒業に学位授与、文科省検討へ

～「VISAがとれない…」高専卒の訴えを"社会のうねり"へ！文科省を動かした活動に迫る～

開催日時：2026年6月15日（月）20:00～20:50（JST）

開催形式：オンライン（Zoom）

主 催：株式会社Shireru

参加費用：無料

申込URL：https://shireru-pr-20260615.peatix.com/

プログラム- オープニング＆自己紹介- 高専OGの声からスタートした活動とは- 「事例集め」と「データ化」- 主張をまとめ、理解者を増やすた- これからの高専への想い

登壇者

西山 茂丸 氏（ヒューマンネットワーク高専）

高嶋 孝明 氏（ヒューマンネットワーク高専）

本ウェビナーは、高専関係者だけに向けた内容ではありません。一人ひとりの市民が声をあげ、データで裏付けし、仲間を集め、行政を動かしていくプロセスは、あらゆる社会課題に通じる普遍的な活動です。「社会をよりよくしたい」と思うすべての方に、ぜひご参加いただきたいウェビナーです。

株式会社Shireru

株式会社Shireruは、自治体・行政機関の政策PR支援を中心に、ベンチャーや地方中小企業の広報支援やロビイング、パブリック・アフェアーズの支援を行う企業です。プレスリリース作成支援やメディアリレーション、広報人材育成など、「知られる」仕組みづくりを通じて、行政と市民・社会をつなぐ情報発信を支援しています。

会社名：株式会社Shireru

所在地：神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402

代 表：山田みかん

設 立：2023年8月

URL：https://shireru.jp/