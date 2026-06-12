【懐かしくて新しいモノクロの世界へ】チーズ専門店が考案した【MONO】シリーズが誕生！CheeseTable池袋店・新宿店にて販売スタート

株式会社エスエルディー

様々なスペースやイベントの企画・運営を手がける株式会社エスエルディー（本店：東京都港区、代表取締役社長：有村 譲、証券コード：3223、以下「当社」）は、CheeseTable 池袋店・新宿店にて、2026年6月17日（水）より、白黒のコントラストがお楽しみいただける【MONO Cheese】シリーズの販売を開始いたします。



チーズ料理専門店であるCheese Tableがチーズのおいしさはそのままに、どこかノスタルジックな雰囲気を醸し出す、モノクロのメニュー【MONO Cheese】を新たに開発いたしました。「フォンデュパスタ」は、カマンベールチーズが丸ごと沈んだ上からたっぷりの絞りたてチーズをお客様の目の前で山盛りに。これだけでもインパクトは十分なのに、さらにフォークで巻き上げたパスタは真っ黒。また、「Brake Cheese cake」は黒いお皿にのせられるとまるで帽子のよう。ザクザクと崩すと中からはトロっとした白いチーズフロマージュが。味はもちろん、見た目にもこだわった写真映えする4つのメニューを是非お楽しみください。

ランチでもディナーでもお楽しみいただけます。

池袋店の詳細はこちら :https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13121923/新宿店の詳細はこちら :https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13089878/

■MONO Cheeseシリーズについて

MONO Cheese フォンデュパスタ 2,480円（税込）

カマンベールチーズが丸々1個入った上から、さらにモンブランチーズをたっぷりとかけた背徳感たっぷりのメニュー。白いチーズの中から現れる真っ黒なイカ墨パスタにびっくり。

MONO Cheese オムライス 1,780円（税込）

たっぷりの白いチーズに包まれたオムライス。ナイフを入れるとトロトロ卵と真っ黒なライスが。

外見と中身のギャップに驚くメニュー。

MONO Cheese 「Brake Cheese cake」 980円（税込）

真っ黒い帽子のようなスイーツの正体はなんとチーズケーキ！好きなように壊してみると中からは白いチーズフロマージュが。映え確定のチーズケーキを是非ご賞味ください。

MONO Cheese 飲めるチーズケーキ MONO～黒ごま～ 750円（税込）

チーズテーブルの定番スイーツ、飲めるチーズケーキに斬新な白黒バージョンが登場！黒胡麻とハニーマスカルポーネの相性は意外にも抜群。

■CheeseTableについて

人気のチーズフォンデュやラクレットチーズを始め、お店オリジナルのチーズスイーツなど、チーズをとことん楽しめるチーズ専門店です。お食事はビル高層階の開放的な空間で味わうことができ、デートや女子会、記念日のお食事などにもぴったりの雰囲気です。

CheeseTable 池袋店

所在地 ：東京都豊島区南池袋1-26-6 The SH one 11F（池袋駅東口徒歩３分）

電話番号：03-6912-8681

営業時間：月～金・祝前日：11:45～23:00（LO22:00）土・日・祝日：11:00～23:00（LO22:00）

URL：http://www.sld-inc.com/cheesetable_ikebukuro.html

CheeseTable 新宿店

所在地 ：東京都新宿区新宿3-23-12 パンドラビル 7F（JR新宿駅東口徒歩３分）

電話番号：03-3226-8730

営業時間：月～火：17:00～22:30（LO21:30）、水～金・祝前日：17:00～23:00（LO22:00）、土：11:30～23:00（LO22:00）、日・祝日：11:30～22:30（LO21:30）

URL：http://www.sld-inc.com/cheesetable_shinjyuku.html