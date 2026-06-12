【懐かしくて新しいモノクロの世界へ】チーズ専門店が考案した【MONO】シリーズが誕生！CheeseTable池袋店・新宿店にて販売スタート

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株式会社エスエルディー






様々なスペースやイベントの企画・運営を手がける株式会社エスエルディー（本店：東京都港区、代表取締役社長：有村 譲、証券コード：3223、以下「当社」）は、CheeseTable 池袋店・新宿店にて、2026年6月17日（水）より、白黒のコントラストがお楽しみいただける【MONO Cheese】シリーズの販売を開始いたします。



チーズ料理専門店であるCheese Tableがチーズのおいしさはそのままに、どこかノスタルジックな雰囲気を醸し出す、モノクロのメニュー【MONO Cheese】を新たに開発いたしました。「フォンデュパスタ」は、カマンベールチーズが丸ごと沈んだ上からたっぷりの絞りたてチーズをお客様の目の前で山盛りに。これだけでもインパクトは十分なのに、さらにフォークで巻き上げたパスタは真っ黒。また、「Brake Cheese cake」は黒いお皿にのせられるとまるで帽子のよう。ザクザクと崩すと中からはトロっとした白いチーズフロマージュが。味はもちろん、見た目にもこだわった写真映えする4つのメニューを是非お楽しみください。


ランチでもディナーでもお楽しみいただけます。




池袋店の詳細はこちら :
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13121923/
新宿店の詳細はこちら :
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13089878/





■MONO Cheeseシリーズについて




MONO Cheese フォンデュパスタ　2,480円（税込）


カマンベールチーズが丸々1個入った上から、さらにモンブランチーズをたっぷりとかけた背徳感たっぷりのメニュー。白いチーズの中から現れる真っ黒なイカ墨パスタにびっくり。





MONO Cheese オムライス　1,780円（税込）


たっぷりの白いチーズに包まれたオムライス。ナイフを入れるとトロトロ卵と真っ黒なライスが。


外見と中身のギャップに驚くメニュー。





MONO Cheese 「Brake Cheese cake」　980円（税込）


真っ黒い帽子のようなスイーツの正体はなんとチーズケーキ！好きなように壊してみると中からは白いチーズフロマージュが。映え確定のチーズケーキを是非ご賞味ください。






MONO Cheese 飲めるチーズケーキ　MONO～黒ごま～　750円（税込）


チーズテーブルの定番スイーツ、飲めるチーズケーキに斬新な白黒バージョンが登場！黒胡麻とハニーマスカルポーネの相性は意外にも抜群。




■CheeseTableについて

人気のチーズフォンデュやラクレットチーズを始め、お店オリジナルのチーズスイーツなど、チーズをとことん楽しめるチーズ専門店です。お食事はビル高層階の開放的な空間で味わうことができ、デートや女子会、記念日のお食事などにもぴったりの雰囲気です。






CheeseTable 池袋店

所在地 ：東京都豊島区南池袋1-26-6　The SH one 11F（池袋駅東口徒歩３分）


電話番号：03-6912-8681


営業時間：月～金・祝前日：11:45～23:00（LO22:00）土・日・祝日：11:00～23:00（LO22:00）


URL：http://www.sld-inc.com/cheesetable_ikebukuro.html









CheeseTable 新宿店

所在地　：東京都新宿区新宿3-23-12 パンドラビル 7F（JR新宿駅東口徒歩３分）


電話番号：03-3226-8730


営業時間：月～火：17:00～22:30（LO21:30）、水～金・祝前日：17:00～23:00（LO22:00）、土：11:30～23:00（LO22:00）、日・祝日：11:30～22:30（LO21:30）


URL：http://www.sld-inc.com/cheesetable_shinjyuku.html