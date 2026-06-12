大阪・関西万博のレガシーを継承するヘルスケア総合イベント「WHX Osaka」　2026年7月2日(木)～4日(土)インテックス大阪で開催

インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

関西万博のレガシーを継承するヘルスケア総合イベント「WHX Osaka」が、2026年7月2日（木）～4日（土）、インテックス大阪にて開催されます。本展は、世界中の医療・ヘルスケア関係者・バイヤーが集い、 日本の先端医療技術・サービスを世界に発信するとともに、 グローバルな連携とビジネス創出を促進する国際展示会・カンファレンスです。国内外の医療機関マネジメント層、医療従事者、医療機器メーカー、スタートアップ、研究機関、投資機関、行政機関など、あらゆるヘルスケアの専門機関・関係者が集結し、日本が誇る技術やサービスを世界に発信することで、産業の活性化・国際競争力の向上・イノベーションの創出を目指します。

昨年6月は「Japan Health」の名称で、EXPO 2025 大阪・関西万博のテーマウィークコネクトとして日本初開催されました。今年は「WHX Osaka」へと名称を改め、2回目の開催となります。

会期中は、APAC地域保健大臣／保健行政を担う政府高官・医療系企業CXOが集結する国際リーダーズフォーラム「WHX Leaders Osaka」も同時開催いたします。

■スポンサー企業一覧

昨年6月に開催された「Japan Health」の様子

プラチナスポンサー

日本生命保険相互会社

ゴールドスポンサー

朝日インテック株式会社 / Osaka Life Science Nexus by Nippon Life and CIC（略称：O-Nexus）

大阪バイオ・ヘッドクォーター（事務局：大阪府） / テルモ株式会社 / 株式会社島津製作所

シルバースポンサー

富士フイルム株式会社

■海外9ヵ国48名のVIPバイヤーと直接交流が可能、ビジネス機会創出をサポート

今年は、多彩なプログラムとあわせ、医療業界における有意義なネットワークの構築を目的としたVIPバイヤープログラムを予定しています。アジア・オセアニアを中心に、海外の医療関連企業からCEOや購買担当者など9ヵ国48名のVIPバイヤーを招聘、国際的なビジネス機会を創出します。

また、マッチメイキングプログラムでは、購買決定権を有する医療分野のリーダー、ディーラー、流通業者と直接交流が可能です。海外展開への足掛かりとして、世界とつながる戦略的プラットフォームとしてご活用いただけます。

※名称変更は姉妹展である世界最大級の医療・ヘルスケア展示会「Arab Health」が昨年、開催50周年を迎えたことを機に、世界の全ての関連展示会の名称をWHX（World Health Expo）としたことに伴うものです。

■招聘予定のVIPバイヤー（一部）

Datuk Dr Kuljit Singh 氏

（President Association Private Hospitals Malaysia Immediate Past President

ASIAN HOSPITAL FEDERATION 2023-2025

【コメント】

WHX Osaka は、日本の医療技術と ASEAN 諸国との連携に大きな機会をもたらす、非常に重要な会議です。ASEAN のメンバーとして、私たちは長年にわたり日本の医療技術に依存してきており、そのシステムや耐久性に対して高い信頼を築いてきました。AI や革新的技術を活用したニッチな治療開発が進む現代において、WHX Osaka は知見の共有と、日本の医療技術の進展への理解を深めるための重要なプラットフォームとなるでしょう。医療費増加の中で、効率性と耐久性に優れた機器・デバイスの導入はますます重要になります。価値ベースの医療成果を実現するためには適切な技術の導入が不可欠であり、日本のソリューションは私たちの多くのニーズに応えるものと期待されています。

■ 参加予定団体（一部）

IHH Healthcare Malaysia / マレーシア

1970年代からの歴史を持つマレーシア最大級の民間医療グループで、多数の病院を運営。約3,500床超の医療体制と1,500名以上の専門医、15,000名超のスタッフを擁し、質の高い医療提供と技術革新を強みに、国内外で質の高い医療アクセス向上に取り組む。

Changi General Hospital / シンガポール

シンガポール東部シメイに位置する1,000床超の主要総合病院で1935年から地域医療を支える拠点。スポーツ医学、救急医療、老年医学、睡眠医療などに強みを持ち患者中心の包括的ケアを提供。年間100万人以上の患者に対応。

Woodlands Hospital / シンガポール

急性期とコミュニティケアを統合した公立病院で、2024年に正式開院。北部地域を中心に、急性・亜急性・リハビリ・移行期ケアを含む幅広い医療サービスを提供。17 Woodlands Drive 17に位置し、地域医療機関と連携しながら、住民の健康促進とアクセス向上を目指す医療拠点として機能。

Sengkang General Hospital / シンガポール

シンガポール北東部に位置する公共の総合病院で、2018年8月に開院し、約1,000床を有する。SKHはSing Healthグループに属し、隣接するSengkang Community Hospitalと一体型キャンパスを形成することで、急性期から回復期まで切れ目のない医療を実現。

Changhua Christian Hospital / 台湾

台湾中部のJCI認証大型医療センターで、約3,300床を有する総合病院。高度医療、救急、専門診療に強みを持ち、幅広い地域医療を担う。キリスト教精神を基盤に、研究・教育・地域貢献にも積極的に取り組み、台湾中部最大級の医療ネットワークを形成。

Taipei Medical University Hospital / 台湾

台北医科大学病院（TMUH）は1976年設立の大学附属総合病院で、JCI認証を複数回取得する高品質医療機関。生殖医療、がん医療、陽子線治療など先端医療分野に強みを持ち、専門センターによる包括的な診療体制を整備。

Grand Hantha International Hospital / ミャンマー

2017年にヤンゴンの Kamayut 区に設立された700床規模の国際標準病院で、ミャンマー最大級の民間医療機関。高度医療設備を備え、3T MRI や 384スライスCT、17室の手術室を有し、24時間の救急・入院対応が可能。外来には66の診療スイートがあり、国内外から350名以上の医師が診療にあたる。

Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center / フィリピン

フィリピン・イロコスノルテ州バタック市に位置する政府運営の三次医療機関で、地域の中核病院として高度医療を提供している。認可病床数は700床で、医療サービス拡充のために増床が行われた。

■開催概要

展示会名：WHX Osaka 2026

同時開催：WHX Leaders Osaka

日 時：2026年7月2日（木）-4日（土） 10:00-17:00

場 所：インテックス大阪 6号館 A/Bホール

（大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102）

主 催：WHX Osaka 実行委員会

後 援：大阪府、厚生労働省、経済産業省、文部科学省、

大阪府私立病院協会、大阪府医師会、

日本医師会、日本医学会、

日本医療研究開発機構（AMED）、関西経済同友会、

日本臨床工学技士会、日本病院会、全日本病院協会、

大阪府病院協会、大阪府看護協会、日本医療法人協会、

日本の技術をいのちのために委員会、京都府医師会、

福知山医師会、 舞鶴医師会、亀山医師会、

柏原市医師会、此花区医師会、羽曳野市医師会、

寝屋川市医師会、 東淀川区医師会、浪速区医師会、

高石市医師会、泉大津市医師会、宝塚市医師会、

岐阜県医師会、中之島クロス（未来医療推進機構）、

日本医工ものづくりコモンズ

＜来場事前登録フォーム＞

特別協力：関西経済連合会、大阪商工会議所

出展企業：国内外の医療・ヘルスケアメーカー、スタートアップ、研究機関など

来 場 者 ：国内外の医療・ヘルスケアプロフェッショナルの方々

ホームページ: https://www.worldhealthexpo.com/events/healthcare/japan/jp/home.html

※出展についてはこちら

https://www.worldhealthexpo.com/events/healthcare/japan/jp/exhibit/apply-booth.html

※来場登録はこちら

https://whxosaka.eventos.tokyo/web/portal/1172/event/15975/users/register

本イベントは、来場者の方全員が事前登録をしていただくことになっています。来場までに来場事前登録を完了の上、入場バッジを出力のうえご持参いただきますようお願いいたします。

■「WHX Osaka 2026」主催者概要

Informa Markets（インフォーマ マーケッツ）は世界最大のB2Bイベント主催企業です。世界40ヵ国で5,000人を超えるスタッフが450以上の国際的なB2Bイベントを企画運営し、サプライヤーとバイヤーのマッチングや産業活性化のプラットフォームを提供しています。

Informa Markets Japan（インフォーマ マーケッツ ジャパン）は、世界にネットワークを持つInforma Marketsの日本支社です。当社はこのネットワークを通じて国内外でビジネスを行う企業を支援し、日本市場に参入する海外企業に市場へのアクセスを提供するとともに、海外市場に進出する日本企業の支援も行っています。

私たちはイベント、コンファレンス、セミナー、出版、オンラインメディアからなるポートフォリオを通じて、世界中のサプライヤーとバイヤーのマッチメイキングの場を提供しています。食品、ジュエリー、ヘルスケア＆製薬・医療、ビューティー、ファッション＆アパレル、海事産業などのビッグイベントを開催するとともに、自社メディアである専門紙・誌を通じてコンテンツと情報を積極的に発信しています。また、今後も新たな分野、産業へもアプローチし、新規事業を展開していきます。

展示会に関する問合せ窓口：WHX Osaka実行委員会

Tel： 03-5296-1034 E-mail：whxosaka-jp@informa.com