SuMPO関連会社の株式会社LCAエキスパートセンター、商号を「株式会社SuMPO NEXT」へ変更

一般社団法人サステナブル経営推進機構

一般社団法人サステナブル経営推進機構（以下「SuMPO」）の関連会社である株式会社LCAエキスパートセンターは、2026年6月12日付で商号変更に関する登記手続きを完了し、社名を「株式会社SuMPO NEXT」へ変更いたしましたので、お知らせいたします。

本商号変更は、SuMPOが掲げる第二創業の具体的な取組の一環として、グループ全体の社会実装力と持続的成長力を高めることを目的とするものです。

SuMPOは、これまで大切にしてきた中立性、公正性、科学的知見、社会的信頼を基盤としながら、サステナビリティを「理念」から「社会実装」へさらに前進させることを目指しています。

株式会社SuMPO NEXTは、その実践支援を担う関連会社として、これまで株式会社LCAエキスパートセンターが培ってきたLCA・GHG算定、カーボンフットプリント、ソフトウェア・データベース関連サービス等の知見を活かし、企業・団体のサステナブル経営の推進を支援してまいります。

また、商号変更にあわせて、株式会社SuMPO NEXTのロゴおよびメールアドレスのドメインも順次変更いたします。なお、所在地、電話番号および既存のお取引窓口に変更はございません。

【概要】

旧社名 ：株式会社LCAエキスパートセンター

新社名 ：株式会社SuMPO NEXT（さんぽネクスト）

商号変更日 ：2026年6月12日（金）

所在地 ：東京都千代田区神田小川町二丁目4番16号 いちご神田小川町ビル3階

代表者 ：代表取締役会長 壁谷 武久

代表取締役社長 神崎 昌之

ロゴ ：新ロゴへ変更

メールアドレス：新ドメインへ順次移行

◇株式会社SuMPO NEXTの役割

株式会社SuMPO NEXTは、LCA・GHG算定、カーボンフットプリント、ソフトウェア・データベース関連サービス等の知見を基盤に、企業・団体のサステナブル経営の実践支援を担います。

SuMPOは、今後も株式会社SuMPO NEXTとの連携を通じて、サステナブル経営の社会実装を支える取組を進めてまいります。

新ロゴ：株式会社SuMPO NEXT

【問い合わせ先】

株式会社SuMPO NEXT

経営企画部 担当：永井

Mail: k_nagai@lca-expert.co.jp