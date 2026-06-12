「グレンファークラス」×「【家飲み職人】せるじおのハイボールチャンネル」コラボウイスキーをリリース！！

ミリオン商事株式会社

ミリオン商事株式会社（本社：東京都中央区／代表取締役社長：本間俊哉）が展開するスコットランド・スペイサイドの老舗蒸留所グレンファークラスは、ウイスキー系人気Youtubeチャンネル“【家飲み職人】せるじおのハイボールチャンネル”とコラボしたウイスキーを、6月22日（月）に数量限定で発売します。

【【家飲み職人】せるじおのハイボールチャンネルについて】

チャンネル登録者数13万人を誇る「【家飲み職人】せるじおのハイボールチャンネル」は、“嗜好品に正解も不正解もない”をモットーに、ハイボールやウイスキーの魅力をわかりやすく発信する人気YouTubeチャンネルです。家飲みをもっと楽しくするハイボールの作り方や飲み比べレビュー、おすすめウイスキー紹介、蒸留所レポートまで幅広く配信。初心者から愛好家まで楽しめる内容で、「次に飲みたい一本」との出会いを提案してくれます。お酒を難しく語るのではなく、楽しく美味しく味わうためのヒントが詰まったチャンネルです。

【せるじお氏より】

【今回の樽を選んだ想い】

今回は、1st fillの重厚なシェリー樽系のタイプではなく、何度も原酒が馴染んだリフィルシェリー樽の美味しさを伝えたいと思い、ディスティラリーマネージャーのカラム氏に相談いたしました。

テーマは「やわらかさが光るグレンファークラス」です。

オーナーファミリーのダンカン・グラント氏をはじめ、蒸留所のメンバーと共に、いくつもの貯蔵庫を巡りました。極寒の貯蔵庫のなかで輝くリフィルシェリー樽の甘みとグレンファークラスの原酒の質の高さに、心も温まったことを昨日のことのように思い出します。リフィルシェリーホグスヘッド樽熟成のサンプルを何十も検討し、最終2つに絞った樽から、選びました。

実際に蒸留所に訪れて選んできた、こだわりのグレンファークラスを、少しでも多くの方に楽しんでいただけましたら幸いです。

いつも応援いただいている皆様、貴重な機会をくださったミリオン商事様、

誠にありがとうございます。

Thank you so much for great opportunity ,Mr.Callum & Mr.Duncan and team.

せるじお serjio

【商品概要】

商品名：グレンファークラス シングルカスク 2015

“エディション1：エステリー&エレガント”

樽番号：1375

熟成樽：リフィル・シェリー・ホグスヘッド

容量：700ml

アルコール度数：60.9%

ボトリング本数：265本

希望小売価格：26,000円（税別）／28,600円（税込）

【テイスティングコメント by せるじお】

色：赤みがかった濃い琥珀色

香り：エステリーで華やかな香り立ち、膨らみのある濃厚な甘い香りが広がる。紫のお花を思わせるフローラルさや、ほうじ茶のような香ばしさ、小豆、スモークレーズン。シェリー樽の影響が強すぎず、華やかでエレガントな印象。

味わい：リフィルシェリー樽で10年熟成した原酒でありながら、ボリュームがあり、60.9%のハイプルーフで満足感がある。紅茶やレーズンを思わせる甘み。

余韻：中盤から後半にかけて白や紫のお花のような華やかな香りが重なり、重厚かつ余韻の長いフルーティさが伸びていく。

おすすめの飲み方：ストレート、少量の加水

せるじお氏による商品紹介はこちらから↓↓↓

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=G0sEAbHefTU ]

【販売時期と販売店】

【メンバーシップ向け先行販売】

- 発売日：2026年6月16日（火）21:00

※詳細はチャンネルをご覧ください。

【一般販売】

【グレンファークラス蒸留所について】

- 発売日：2026年6月22日（月）- 販売場所：全国の酒販店、またはミリオンセラー（直販サイト）ミリオンセラー販売ページ：https://www.milliontd.com/c/category/whisky/jgg260301※ミリオンセラーでの販売は18:00より

ゲール語で「緑の草の生い茂る谷間」を意味するグレンファークラスは、スコットランド・ハイランド地方スペイサイドで1836年に創業しました。1865年にグラント家が蒸留所を購入して以来、5世代にわたり家族経営を続けるとともに、伝統的なスペイサイドスタイルによるウイスキー造りにこだわりつづける、現在では数少ない蒸留所です。時代に左右されない信頼の味わいは、世界中のウイスキー愛好家を魅了し続けています。

WWA Scotlandにおける近年の受賞歴

【2020年】

- Distiller of the Year- Distillery Manager of the Year (Mr. Callum A Fraser)

【2023年】

- Distiller of the Year- Visitor Attraction Manager of the Year "Highly Commended" (Mr. Matthew Porrit)

【2026年】

【グレンファークラスのこだわり】

- Master Distiller of the Year (Mr. Callum A Fraser)- PRODUCTION TEAM "Highly Commended"◆最高峰の湧水とノンピートモルト

グレンファークラスの仕込み水は、蒸留所の背後に聳え立つスペイサイド最高峰のベンリネス山から湧き出る清廉な湧き水です。山の中腹に独自の水源を持っており、良質な湧き水を安定して調達しています。 また原料となるモルトは、ピートを一切焚かないノンピートモルトを使用しています。

◆100％直⽕焚き蒸留

一貫してこだわるのが、今では⾮常に珍しくなったガスバーナーによる直⽕焚き蒸留です。かつて、より効率的で経済的な間接加熱も実験しましたが、それではグレンファークラスの個性が出せないと結論付け、昔ながらの直⽕焚き蒸留を続けています。現在、スペイサイド最大級、3対6基のボール型直⽕焚き蒸留器が稼働しています。

◆シェリー樽熟成

直⽕焚き蒸留と並んで強いこだわりを持つのが、オロロソシェリー樽での熟成です。シェリー樽は高価ですが、フィニッシュのみの使用は一切行わず、一貫してシェリー樽を使用しています。

濃厚な1stフィルからライトな4thフィルまでの原酒を巧みに使い分け、シェリー樽シングルモルトのさまざまな魅力を表現しています。

◆ダンネージ式熟成庫

熟成庫のスタイルも100年以上前から変わりません。2026年現在、48を数える熟成庫は全て蒸留所に併設された背の低いダンネージ式で、約8万樽が貯蔵されています。ベンリネス山から吹き降ろす風の影響もあり、天使の分け前は⾮常に少なく、ゆっくりと熟成が進みます。グレンファークラスの個性の源は、熟成環境への変わらないこだわりにもあります。

ミリオン商事株式会社について

輸入洋酒の専門商社として70年以上の歴史があります。

設立以来、⾸都圏の主要ホテルや全国の百貨店を中心に洋酒を提供し成長してきました。



Webサイト：https://milliontd.co.jp/glenfarclas/

お問合せ：https://milliontd.co.jp/contact/

直販サイト（ミリオンセラー）：https://www.milliontd.com/c/category/whisky

Instagram：https://www.instagram.com/glenfarclaswhisky_jp/