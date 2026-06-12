株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、"My First Lens SAMYANG" - 私の初めてのサムヤンレンズ「SAMYANG AF 35mm F1.8 P FE」の販売を、2026年6月19日より開始いたします。価格はオープンですが、想定販売価格は66,800円（税込）です。

SAMYANG AF 35mm F1.8 P FE



詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/camera-lens/samyang/af35mm_f18p_fe.htmlSAMYANG AF 35mm F1.8 P FE

「Prima」はラテン語に由来し、「最初」と 「重要」を意味します。SAMYANGのPrimaシリーズは、あなたにとっての「最初のレンズ」であり、撮影時に「最初」に手を伸ばすレンズとなっていただけるように設計されています。

「SAMYANG AF 35mm F1.8 P FE」は、F1.8の明るい絞りとコンパクトなデザインが特長です。準広角の画角域により、旅行やストリートスナップ、日々の記録写真撮影に最適。216gと軽く、同じくPrimaシリーズの超広角AF 16mm F2.8 P FE（207g）、中望遠のAF 85mm F1.8 P FE（272g）の3本で持ち歩いても700g以下の軽さに収まります。

AF 35mm F1.8 P FE - Compact & Lightweight

216g71.5mm62mm

一日中持ち歩ける軽さでありながら、作品撮りに使える十分な性能を実現。重量わずか216g、全長71.5mmのコンパクトで日常使いに適したデザインでありながら、高い性能を発揮します。62mmフィルターサイズを採用、カメラバッグに入れたままにしておけば、使いたいときにすぐに写真や動画撮影に活用できます。

最短撮影距離27cm、最大撮影倍率×0.19

レンズ交換しなくても、被写体の細部を間近で描写。35mmレンズとしては強力な近接撮影ができ、35mmならではの自然な距離感を保ちつつ、動物や草花、日常を驚くほど鮮明に捉えます。

F1.8 1/160秒 ISO1600@photooffice_saka

最短撮影距離は27cm、不意に近づいてきたペットの表情にも瞬時にピントを合わせられます。カメラの瞳AFにも対応。リニアSTMIIによる速いAFで、しっかり被写体を捉えます。

旅行に、ストリートフォトに、日々の記録に！

わずか216gという軽さ。一日中持ち歩いても疲れを感じにくく、あらゆる瞬間を捉える汎用性を兼ね備えています。

F1.8 1/800秒 ISO100@flora.z.artphoto

背景のボケは、F1.8開放時にバブルボケで表現されます。オールドレンズで人気のある表現が、最新のAFレンズで手軽に味わえます。

F5.6 1/25秒 ISO800@photooffice_saka

F5.6まで絞り込んで、質感をしっかり表現。優れた解像度で木目や皮革の細部、箔押しされた文字までしっかりと写します。

F22 1/1000秒 ISO100@flora.z.artphoto

F22まで絞り込んでの光芒表現。絞り羽根9枚のため、18本の光芒が出現します。