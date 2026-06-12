my route 新潟での交通チケット販売を初展開！「トキ鉄ツアーパス」（一日乗り放題）のデジタル乗車券を7/1より販売開始！

トヨタファイナンシャルサービス株式会社

トヨタファイナンシャルサービス株式会社（名古屋市、代表取締役社長：頃末広義）が運営するおでかけアプリ「my route」は、2026年7月1日より、えちごトキめき鉄道全線が一日乗り放題となる「トキ鉄ツアーパス」のデジタル乗車券の販売を開始します。

本取り組みは、「my route」における新潟での交通チケット販売として初の展開となります。

本サービスにより、利用者は紙の乗車券を購入することなく、スマートフォン上で簡単に乗車券を購入・利用することが可能となります。

改札や車内では、アプリ上に表示されるデジタル乗車券を係員または乗務員に提示することでスムーズにご利用いただけます。

また、決済手段としてクレジットカード、TOYOTA Wallet、PayPayに対応しており、幅広い利用者ニーズに応じた利便性の高いサービスを提供します。

さらに、日本語・英語・韓国語・中国繁体字の4言語に対応しており、訪日外国人旅行者にも快適にご利用いただけます。

my routeは今後も、地域の交通事業者や観光施設と連携し、移動と観光をより便利で魅力的にするサービスの提供を通じて、地域活性化に貢献してまいります。

【販売開始日時】

・2026年7月1日（水）10：00～

【販売価格】

・大人：2,400円

・小学生：1,200円

【利用方法】

・スマートフォンアプリ「my route」にて購入

・改札または車内で、アプリ上に表示されるデジタル乗車券を提示して利用

【サービス情報】

おでかけアプリ「my route」とは：https://top.myroute.fun/

my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリです。

「今週末は、どこ行こう」「いつも行先が同じ！」そんな悩みをもっていませんか？

「近くの行きたい場所、イベントが見つかる」「TVや雑誌、WEBサイトで見つけた行きたい場所、お

友達のおススメのお出かけ先が保存できる」「様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索できる」

「お得な交通チケットが買える」など、便利な機能が満載です。

ダウンロードは無料。ログインなしですぐ使えます。

(チケット購入には会員登録‧クレジットカード等の決済手段の登録が必要です)

my routeは、おでかけのアイディアが広がる「おで活=おでかけ‧活動」応援アプリです。

【企業情報】

<トヨタファイナンシャルサービス株式会社>

代表者：代表取締役社長 頃末 広義

所在地：〒451-6015 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー15F

公式サイト：https://www.tfsc.jp/

自動車販売金融サービス等を提供する金融会社の統括会社として、経営の一元化により、トヨタの金融

事業の競争力‧収益力の強化を目的として設立しました。現在、日本を含めた世界40ヵ国以上の国‧地

域で自動車ローンやリースを中心とした自動車販売金融を展開して、お客様のご要望に応じた質に高い 商品‧サービスを提供することにより、お客様との結びつきを広げています。

【お問い合わせ先】

トヨタファイナンシャルサービス株式会社 my route PR事務局

E-mail： myroute_pr@globaltfs.com