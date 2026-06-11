東レインターナショナル株式会社

東レインターナショナル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：遠藤太嘉志）は、このたび繊維スリング等の製品について、下記の通り価格改定を実施することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

近年、中東地域を中心とした地政学的情勢の不安定化により、原材料価格の高騰に加え、金具類・梱包資材等の諸資材価格の高騰、さらにはエネルギーコストおよび物流費の上昇が続いております。これに伴い、原材料調達や生産供給において、事業環境は一層厳しさを増しております。

当社ではこれまで、各種コスト削減や業務効率化などにより、価格維持に努めて参りましたが、今回の大幅なコスト上昇は企業努力のみで吸収できる範囲を超えており、現行価格を維持することが困難な状況となっております。

つきましては、今後も安定した品質および供給体制を維持していくために、やむを得ず価格改定を実施する判断に至りました。

なお、今後の国際情勢や原材料・エネルギー市況の動向によっては、さらなる改定内容の見直しを検討する可能性もございます。かかる事情をご高配のうえ、

本件につきまして、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

１． 実施時期

２０２６年７月1日受注分より

２．対象製品

（１）シライスリング(R)および補強筒（当社規格品 各品種）

・シグナルスリング(R)

・シグナルスリング(R)HG

・金具付シグナルスリング(R)

・ナイロンスリング

・ケミカルスリング(R)

・ECOスリング

・シライマルチスリング(R)

・高機能シライマルチスリング(R)

・シライマルチスリング(R)LIGHT

・シライマルチスリング(R)SL

・耐熱用シライマルチスリング(R)

・シライマルチスリング(R)WG

・補強筒 ほか

（２）ベルタイト(R)（当社規格品 各品種）

３．改定幅

現行価格より１５～２０％の値上げ

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

東レインターナショナル株式会社 産業資材部産資製品課長：小笠原 友紀

電話：06-6445-4114 メールアドレス：o-sl.ti.mb@mail.toray FAX：06-6445-4046

以上