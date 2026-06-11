HRBrain、ペイロールと戦略的パートナーシップを締結人事・労務・給与を一気通貫で支援、人的資本経営を支える統合人事基盤を強化

株式会社HRBrain

株式会社HRBrain（本社：東京都港区／代表取締役CEO：堀 浩輝、以下「当社」）は、給与計算サービス「HR BPaaS（エイチアールビーパース）」を提供する株式会社ペイロール（本社：東京都江東区／代表取締役社長CEO：湯浅 哲哉、以下「ペイロール」）と、戦略的パートナーシップ契約を締結いたしました。 本提携により、両社は人事・労務・給与領域におけるサービス連携を強化し、企業のバックオフィスDXおよび人的資本経営の推進を包括的に支援してまいります。

当社は、タレントマネジメントを中心に、組織診断サーベイ、労務管理、採用管理、勤怠管理など、人事領域における幅広いサービスを展開しています。一方、ペイロールは、エンタープライズ企業を中心に給与計算BPOおよび給与計算システムを提供し、豊富な導入実績と高度な業務運用ノウハウを有しています。

近年、人的資本経営への注目の高まりに伴い、人事・労務・給与データを分断なく活用し、経営や組織戦略に活かしていくことの重要性が高まっています。しかしながら、企業においては人事情報・労務情報・給与情報が個別最適化されたシステムで管理されており、データ連携や業務運用に課題を抱えています。

本提携により、当社はこれまで提供してきたタレントマネジメント、労務管理、勤怠管理などの人事領域に加え、企業運営における重要データである「給与」領域との連携を強化いたします。

加えて、人材情報・労務情報・給与情報を横断した一元的なデータ活用を実現し、企業の人的資本経営や戦略人事をより高度に支援してまいります。

また、ペイロールが持つ給与計算BPOおよび給与計算システム領域における豊富な実績・ノウハウと、当社の人事データ活用基盤を掛け合わせることで、人事業務全体を一気通貫で支援する統合的な顧客体験の実現を目指します。

さらに両社は、中長期的な取り組みとして、OEMによるソリューション提供や、販売面での協力体制を強化し、双方の顧客基盤・知見を活かした価値提供を推進してまいります。

これにより、当社は給与領域への提供価値を拡張し、ペイロールはタレントマネジメント領域への提案力を強化することで、顧客企業に対する提供価値のさらなる向上を目指します。

今後も両社は、企業の人事業務全体の生産性向上と戦略人事の実現に向け、サービス連携および協業体制を強固なものへと発展させてまいります。

コメント

株式会社ペイロール 代表取締役社長CEO 湯浅 哲哉氏

ペイロールは、給与計算業務BPOの専門性を核としながら、人事・労務領域との連携強化を通じて、お客様の人的資本経営を包括的に支援する基盤の構築を推進しています。今回のHRBrain様との提携は、その取り組みをさらに加速するものです。今後もお客様のニーズに応える最適なパートナーシップを広げ、人事業務全体の高度化・効率化に貢献してまいります。

株式会社HRBrain 代表取締役CEO 堀 浩輝

この度、給与計算領域においてエンタープライズ企業を中心に圧倒的な実績とノウハウを持つペイロール様と、パートナーシップを締結できたことを大変光栄に思います。

当社はこれまで人事領域にまつわるあらゆるプラットフォームを構築し、タレントマネジメントから労務・勤怠管理に至るまで、人材データの一元化を推進してまいりました。企業の経営戦略や投資判断において、給与データは極めて重要な要素です。今回、企業運営の根幹をなす給与領域との連携が実現することで、データ活用の可能性はさらに広がると確信しています。

本提携を機に、両社のサービス連携を深化させ、将来的にはOEMによるソリューションの提供も視野に入れ、経営と人事を一気通貫でつなぐ次世代の統合人事基盤の構築を目指してまいります。

ペイロールについて

1989年4月1日設立。創業以来、主にエンタープライズ企業を対象として給与計算業務のBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）を提供しており、279社123万人（2026年3月末時点）の給与計算業務を受託しています。ペイロールの汎用型給与計算サービス「HR BPaaS」は、独自開発したクラウド人事給与ソフトと給与計算BPOを統合したサービスで、お客様固有の複雑な給与計算ロジックに対応しつつ、全てのお客様で共通する業務の標準化を推し進めることで、高い柔軟性と拡張性を併せ持っているところが特徴です。

労働人口が不足していく日本において、ペイロールは、人事部が抱える専門性の高いオペレーション業務を担うソフトインフラ企業となり、人事部がより戦略的な業務に注力できる環境を支えます。

HRBrainについて

HRBrainは、人事領域におけるあらゆる業務課題の解決と、人的資本の最大化を支援するクラウドサービスです。タレントマネジメント、評価管理、労務管理、ラーニング、サーベイなどの機能を通じて、人材データの一元管理・活用を実現し、戦略人事の推進と経営の意思決定を支援します。今後も、人事・経営の未来を支える基盤として、サービスの進化と拡充を続けてまいります。

ペイロール 会社概要

社名：株式会社ペイロール

本社所在地：東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー11階・12階

代表取締役社長CEO：湯浅 哲哉

設立：1989年4月

コーポレートサイト：https://www.payroll.co.jp/

サービスサイト：https://service.payroll.co.jp/

HRBrain 会社概要

社名：株式会社HRBrain

所在地：東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー5階

代表取締役CEO：堀 浩輝

設立：2016年3月1日

コーポレートサイト：https://www.hrbrain.co.jp/

サービスサイト ：https://www.hrbrain.jp/

HR大学 ：https://www.hrbrain.jp/media