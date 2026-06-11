KPMGコンサルティング、代表取締役変更のお知らせ

KPMGコンサルティング株式会社

KPMGコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：関 穣、田口 篤、知野 雅彦）は、以下のとおり、代表取締役の変更を決定しましたのでお知らせします。

1. 代表取締役の就任（2026年7月1日付）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88324/table/376_1_39f2b37bec7b2aa60a7b47af5da1062a.jpg?v=202606111051 ]

（※）現代表取締役 関 穣および田口 篤は留任します。

2. 代表取締役の退任（2026年6月30日付）

知野 雅彦

KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、ストラテジー、ビジネストランスフォーメーション、テクノロジー／デジタル、リスクコンサルティング、ビジネスイノベーションの5つの領域に業界知見を掛け合わせ、企業や組織の変革を支援する総合コンサルティングファームです。豊富な経験とスキルを有するコンサルタントがKPMGジャパンを構成する10のプロフェッショナルファーム間で連携し、KPMGのグローバルネットワークを活用しながら、企業価値向上の実現に向けて伴走支援します。