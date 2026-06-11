【 6/27開催 Rd.3 】e-Motorsport League UNIZONE 2026 Rd.3 各レース出走選手公開&スプリントレース３.グリッド投票開始

一般社団法人日本eモータースポーツ機構

6月27日（土）に開催するUNIZONE 2026 Rd.3の各レース出走選手を公開いたします。また、スプリントレース３.の出走順を決定するグリッド投票を開始しましたのでお知らせいたします。

UNIZONE Rd.3 大会概要

UNIZONE 2026 出場チーム・Rd.3 出走選手

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/41_1_35512be10425d8598c00cc408d667b36.jpg?v=202606120451 ]- 恒志堂レーシング北海道（北海道）

長 和樹

スプリントレース１.～５.

加藤 達彦

スプリントレース１.～５.

- 岩手馬コレーシング（北海道）齊藤 祐太

スプリントレース１.～５.

三井 優介

スプリントレース１.～５.

- 東京ヴェルディレーシング（東京都）木村 偉織

スプリントレース１.～２.

鈴木 恵武

スプリントレース１.～５.

佐々木 藍咲

スプリントレース３.～５.

- 遠州ハママツモータース（静岡県）小出 峻

スプリントレース１.～５.

百瀬 翔

スプリントレース１.～５.

- 名古屋OJA（愛知県）小此木 裕貴

スプリントレース１.～５.

石野 弘貴

スプリントレース１.～５.

- Saishunkan Sol 熊本（熊本県）黒沢 和真

スプリントレース１.～５.

新谷 昇馬

スプリントレース１.～５.

UNIZONE 2026 Rd.3 出演者

山中 智瑛

スオミアッキ

UNIZONE 2026 Rd.3 実施レース内容

今回は下記のレースフォーマットにてレースを実施し、勝者を決定します。

予選タイムアタック

各チーム2名、計12名でタイムアタックを実施。予選結果で当該ラウンド各レース共通のグリッドを決定。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/41_2_effde525d06774ebdbc62da4dae0c53d.jpg?v=202606120451 ]スプリントレース１.

各チーム2名が出走し、12台による8周のスプリントレースを実施。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/41_3_d03940e0b51c31157cf2b766a6a56ea5.jpg?v=202606120451 ]スプリントレース２.

各チーム2名が出走し、12台による11周のスプリントレースを実施。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/41_4_74f74dc4babed80abb875c1e5a50204c.jpg?v=202606120451 ]スプリントレース３.

各チーム2名が出走し、12台による8周のスプリントレースを実施。

視聴者の皆さまからのSNS投票によりスタートグリッド順を決定します。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/41_5_45454f864548efe615eb6f906759cf1d.jpg?v=202606120451 ]スプリントレース４.

各チーム2名が出走し、12台による2周のスプリントレースを実施。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/41_6_bd10e1d91e04da323d2ebe8f30c743e1.jpg?v=202606120451 ]スプリントレース５.

各チーム2名が出走し、12台による3周のスプリントレースを実施。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/41_7_0f5c1e143738f184446c3aff9d0316b5.jpg?v=202606120451 ]エキシビションレース

Rd.3でも引き続きエキシビジョンレースを開催します。エキシビジョンレースはUNIZONEライセンスをお持ちの方ならどなたでも立候補できるオープンなレースです。また、UNIZONEライセンスホルダー以外でも、チームやリーグからの推薦を得ることでの出場機会も用意していますので、是非どんどんご応募ください！トップレーサーと同じ土俵で勝負ができる貴重な機会を、お見逃しなく！

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/41_8_7ddb122baf131621205a4c5d0242576f.jpg?v=202606120451 ]

UNIZONE 2026 Rd.3ではどのような戦いが繰り広げられるのか、6月27日（土）は是非リアルタイムで応援してください。各チーム拠点のお近くにお住まいの方は、是非チーム拠点で選手たちの熱量をリアルに感じてお楽しみください。

UNIZONEについて

UNIZONEは、国内のモータースポーツを統括する一般社団法人 日本自動車連盟「JAF」の公認を受け、JeMOが主催するeモータースポーツ大会です。

eモータースポーツにおけるエコシステムと競技ピラミッドを構築し、新たなスポーツ文化を創るだけにとどまらず、これまでのモータースポーツファンやeスポーツファンはもちろん、そのどちらにも関心の薄かった層をも幅広く魅了する公式リーグやグラスルーツ活動の展開を予定しています。

これらの活動を通じてクルマの素晴らしさや楽しさを伝え、未来のモビリティ発展に寄与するプラットフォームを目指しています。

UNIZONEオフィシャルサイト(https://unizone-emotorsport.com/)

UNIZONEオフィシャルX(https://twitter.com/UNIZONE_eMS)

UNIZONEオフィシャルInstagram(https://www.instagram.com/unizone_emotorsport/)

UNIZONEオフィシャルYouTube(https://www.youtube.com/@UNIZONE_eMotorsport)

一般社団法人日本eモータースポーツ機構（JeMO）法人概要

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/41_9_3abdae884d30e3c4f52db9321b8ae015.jpg?v=202606120451 ]