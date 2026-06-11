株式会社Elith、「AI博覧会 Nagoya 2026」に出展

株式会社Elith

株式会社Elithは、2026年6月16日（火）～17日（水）に名古屋コンベンションホールで開催される「AI博覧会 Nagoya 2026」に出展することをお知らせいたします。

本展示会は、生成AIやAIエージェント、業務自動化など、企業のAI活用を支援する最新ソリューションが集結するイベントです。

生成AIの活用が広がる一方で、「PoCから本番導入に進めない」「AIの品質をどう評価すればよいかわからない」「全社展開に向けた運用体制を整えたい」といった課題を抱える企業も増えています。

当社ブースでは、AIセーフティプラットフォーム「GENFLUX」をはじめ、AIエージェント開発や企業向け生成AI導入支援の事例をご紹介します。

生成AIの活用や導入をご検討中の企業様は、ぜひElithブース（S-24）へお立ち寄りください。

【開催概要】- 展示会名： AI博覧会 Nagoya 2026- 開催日程： 2026年6月16日（火）～17日（水）- 会場： 名古屋コンベンションホール 3F・4F- 小間番号： 4F スタートアップエリア S-24 （会場地図はこちら(https://aismiley.co.jp/assets/img/ai_hakurankai/nagoya-2026/floor-map.pdf?__lt__cid=aeff6094-fc22-456d-a777-3c31ca835373)）- 参加方法： 事前登録制（参加費無料）- 公式サイト： https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/■AIの導入・開発に関するご相談はこちら

AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。 ご希望に応じて、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。 具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://www.elith.ai/contact

■株式会社Elith

株式会社Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するテックカンパニーです。 製造業、金融業、医療業など幅広い業種に向けて、AIのソリューション提供を軸に、コンサルティングから生成AI・LLM・画像AIの開発、AI教育・アドバイザリーまで一気通貫で提供しています。

また、生成AIの社会実装において重要性が高まるAIセーフティにも注力し、生成AIの応答品質や動作をリアルタイムにチェックし、自動で改善提案まで行うAIセーフティプラットフォーム「GENFLUX（ジェンフラックス）」 を通じて、安心して活用できるAI基盤の構築を支援しています。

- 社名：株式会社Elith- 代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基- 本社所在地：東京都文京区本郷2-27-17 フロンティア本郷I 6-A- 事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務- 会社概要 URL：https://elith.ai

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Elith Eメール：pr-team@elith.ai

最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。