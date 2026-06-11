【マーケターの88%がLLMO着手済み】IDEATECH、海外4社の実名事例と最新データから読み解く「AI検索時代を勝ち抜く『LLMO』戦略」ガイドを無料公開

株式会社IDEATECH

ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー(R)️」（ https://ideatech.jp/service/report-pr ）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、「AI検索時代を勝ち抜く『LLMO』戦略」を無料公開しました。

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【このガイドの3つのポイント】

■「AI検索時代を勝ち抜く『LLMO』戦略」：要約

- グローバルB2B市場では、LLMO（大規模言語モデル最適化）がすでに「運用項目」として定着。マーケターの88%がLLMOに着手済み（Salesforce調査）- AI検索からの流入を事業成長に直結させた海外4社（Sandler/CloudDefense.AI/LogicBalls/Webflow）の実名・具体的数値の事例を収録- 日本のB2B購買でも生成AIの活用が約2.7倍に急増。後回しにできない理由と、企業が今取るべき3つのアクションを解説

ChatGPTやGeminiなどの生成AIが情報収集の起点となるなか、B2B購買の「比較検討の入り口」が大きく変わりつつあります。Forrester社の調査では、購買プロセスのどこかで生成AIを利用するバイヤーの割合は2024年の89%から2025年には94%へ上昇。海外ではLLMOはもはや一部の先進企業による実験ではなく、日々のB2Bマーケティングの「運用項目」として定着し始めています。本ガイドは、グローバル市場のLLMO最新動向と実践事例、そして日本市場に迫る変革の波を、海外の一次データと実名企業の事例をもとに体系的に解説したものです。

■「AI検索時代を勝ち抜く『LLMO』戦略」：注目データ

本ガイドでは、海外・国内の最新調査データと実践事例をもとに、LLMOがすでに「測定・改善」の運用フェーズに入っている実態を示しています。

【データ】マーケターの88%が「AI生成回答への最適化（LLMO）」に着手済み

Salesforce社が世界のマーケティング意思決定者4,450人を対象に実施した「State of Marketing（2026年版）」では、回答者の85%が「AIの台頭でSEO戦略が変わっている」と回答し、88%が「ChatGPTやGoogleのAI Overviewなどに向けたLLMOにすでに着手している」と明言しています。（出典：Salesforce「State of Marketing」2026年版）

AIの台頭を受けたマーケターの対応状況（Salesforce 調査）

＜この資料でわかること＞

- グローバルB2B市場でLLMOがすでに「計測・改善」の運用フェーズに入っている最新動向- AI検索からの流入を成果に直結させた海外4社の具体的な施策と数値- 日本市場でLLMOを後回しにできない理由と、B2B企業が今取るべき3つのアクション

＜こんな方におすすめ＞

■ガイド目次

- 海外のLLMO最新動向や実践事例を把握したいBtoBマーケティング担当者様- 生成AI（AI検索）経由の流入・商談獲得に課題を感じている広報・PR担当者様- 自社のAI検索可視性をどう高めるか、具体的な打ち手を探している経営層・企画部門の方

Chapter-1 グローバル B2B 市場での LLMO 対応の高まり

Chapter-2 LLMO の実践事例：AI からのトラフィックを事業成長に直結させる企業

Chapter-3 欧米を起点に LLMO が先に立ち上がった理由

Chapter-4 日本でも、LLMO を後回しにできない状況が始まっている

Chapter-5 まとめ：AI 検索時代に B2B 企業が取るべきアクション

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■ガイドFAQ

Q1. LLMOとは何ですか？SEOとどう違うのですか？

LLMOは「Large Language Model Optimization（大規模言語モデル最適化）」の略で、ChatGPTやGeminiなどのAIに自社情報を正しく認識・引用させるための手法です。Googleの検索順位向上を目的とするSEOに対し、LLMOはAIの回答の中に自社のデータや見解が含まれることを目的とします。海外ではすでに「概念」ではなく日々の運用テーマとなっており、本ガイドでその最新動向を解説しています。

Q2. なぜ今、LLMOに取り組む必要があるのですか？

購買プロセスで生成AIを利用するB2Bバイヤーは、Forresterの調査で2025年に94%に達しています。AIが情報を抽出しやすい形でコンテンツを最適化していない企業は、見込み顧客が比較検討を始める「一番最初の入り口」の段階で不利になり始めます。具体的な背景データは本ガイドにてご確認いただけます。

Q3. 海外ではどのような成果が出ているのですか？

本ガイドでは、Sandler・CloudDefense.AI・LogicBalls・Webflowの4社の実名事例を、施策と数値とともに収録しています。たとえばWebflowは、わずか6か月でAI検索経由のサインアップ数を4倍に伸ばしています。各社が「何を」「どう実行したか」の詳細はガイド本編をご覧ください。

Q4.日本市場でもLLMOは関係があるのですか？

はい。HubSpot Japanの調査では、生成AIで得た情報が「最終的な意思決定に影響した」とする買い手が55.3%に上るなど、日本でも行動変容が明確に表れています。日本市場に迫る変化の中身は本ガイドで詳しく解説しています。

Q5. 何から始めればよいですか？

本ガイドの結論では、B2B企業が取り組むべき第一歩として「１.AI検索可視性の現状把握」「２.AIが理解しやすいコンテンツ構造への改修」「３.外部ソースでの信頼性（オーソリティ）構築」の3点を提示しています。各アクションの具体的な進め方はガイド本編に収録しています。

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■会社概要

会社名 ：株式会社IDEATECH（アイデアテック）

代表者 ：代表取締役社長 石川友夫

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階

設立日 ：2010年2月

事業内容：１.IDEAコンテンツ事業

・リサーチデータマーケティング「リサピー(R)︎」

・レポートマーケティング「レポピー(R)︎」

・ソートリーダーシップマーケティング「ハクピー(R)︎」

・コラムマーケティング「コラピー(R)︎」

・Q&Aマーケティング「X-Questions(R)︎」

２.IDEA PR事業

・PR戦略コンサルティング「PR-GROWTH」

・PR内製化支援「IDEA PR houseAI」

・LLMO戦略コンサルティング

３.IDEAマーケティング事業

４.IDEAデザイン事業

５.IDEAセールス事業（コンテンツセールス(R)︎）

６.IDEAソリューションズ事業

７.IDEA AI事業

・生成AI導入・運用支援研修

・生成AI研修

URL ： https://ideatech.jp