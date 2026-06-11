東京ドリームパークRÊVE DES LUMIÈRES開業記念イベント『グランドオープン3Days』焼鳥カジュアルダイニング「とりまち」出店のお知らせ

株式会社LDH kitchen

“食もエンタテインメント”をコンセプトに、日本の食文化を国内外へ発信する株式会社LDH kitchen（本社：東京都目黒区、代表取締役社長CEO：鈴木 裕之）。

当社とともに日本食文化の価値向上に取り組む、ミシュラン一つ星の常連で“予約困難店”として知られる目黒「鳥しき」の店主・池川 義輝が率いる「鳥しきICHIMON」より誕生した焼鳥のカジュアルダイニングブランド「とりまち（Torimachi）」が、2026年6月12日（金）から14日（日）までの3日間、東京・有明に今春開業した複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK」にて開催される「グランドオープン3Days」に出店いたします。

本イベントは、同施設内に6月12日（金）にオープンする日本初上陸の没入型デジタルアート施設「RÊVE DES LUMIÈRES（レーヴ・デ・リュミエール）」の開業を記念して開催されるものです。



会場となる6階の屋上空間「DREAM TERRACE」にて、当ブランドを代表する香ばしく焼き上げたこだわりの焼鳥をはじめ、店舗にて高い人気を誇る「とりまちの中華そば」 など、同店のオリジナルメニューをイベント仕様でご提供いたします。

■ 出店に込めた背景と狙い

街と人をつなぐ、食とエンタテインメントの融合体験

「とりまち」は、焼鳥・煮込み・釜めし──古き良き味わいを象徴する“三種の神器”を中心に、まちの個性に寄り添いながら、“日常最高峰”の焼鳥体験を届けるブランドです。



今回の出店は、TOKYO DREAM PARK内の「RÊVE DES LUMIÈRES（レーヴ・デ・リュミエール）」の開業にあわせて３日間限定で開催されるスペシャルイベント「グランドオープン3Days」において、多様な来場者に向けて食とエンタテインメントを融合させた新たな体験の創出をコンセプトに、当社およびブランドの想いが重なったことから実現いたしました。



とりまちはこれまでも、街が持つ個性に寄り添いながら、“懐かしくも新しい焼鳥体験”を日常の延長線上に届けることを大切にしてきました。

有明という新たな街での出店は、焼鳥文化をより広い世代・幅広い来場者へひらく機会であり、鳥しきICHIMONとしても、焼鳥の新しい可能性を提示する場として期待しています。



イベントを通じて初めてとりまちに触れる方にも、ブランドの核である“日常最高峰”の味わいを体験していただけるよう、老若男女にお楽しみいただける定番メニューを展開いたします。

■ 提供メニュー（すべて税込）

■ BRAND STORY｜「とりまち（Torimachi）」とは

- 山椒焼き（たれ）／500円濃厚な脂の旨みに、山椒の余韻が重なる鶏皮串。- かしわ（たれ）／500円近火の強火で一気に焼き上げ、香ばしさとジューシーさを引き出した鶏もも串。- ねぎま（たれ）／500円ジューシーな鶏ももと甘みのある長ねぎを合わせた、王道の一本。- かっぱ（塩）／500円コリコリとしたヤゲン軟骨とはらみの旨味が楽しめる、食感の人気串。- せせり（塩）／500円噛むほどに旨みが広がる、濃厚な味わいのせせり串。- ぼんじり（塩）／500円脂の甘みと香ばしさが際立つ、ジューシーなぼんじり串。- とりまちの中華そば／1,200円鶏出汁の旨みと、醤油の余韻がやさしく広がる中華そば。- 鶏もものから揚げ／800円国産鶏もも肉の旨みを閉じ込め、外は香ばしく中はジューシーに仕上げた一品。- そぼろおにぎり／400円やさしい甘みのミルキークイーンに、自家製鶏そぼろを合わせた食感を楽しめる一品。

とりまち（Torimachi）」は、古き良き味わいを象徴する“三種の神器”を中心に、“普段使いの最高峰”をテーマに掲げ、人々の日常に寄り添う焼鳥のカジュアルダイニングブランドです。

“まちに根差した店舗づくり”をコンセプトに、2023年9月にブランドの第一歩となる「中目黒 とりまち」が誕生。続く2025年には神宮前・原宿エリアに「原宿 とりまち」、同年12月には芝浦・田町エリアに「芝浦 とりまち」をオープン。街の個性と調和しながら、焼鳥文化の新たな可能性を広げてきました。



今後は全国および海外への展開も視野に、“懐かしくも新しい”とりまちならではの焼鳥体験を、より多くの街へ・世界中の人々へ届けてまいります。

■ 出店概要

イベント名：TOKYO DREAM PARK「グランドオープン3Days」

会場：TOKYO DREAM PARK内 6階屋上空間「DREAM TERRACE」

出店期間：2026年6月12日（金）～14日（日）

営業時間：10:30～19:00

※販売状況により売り切れとなる場合がございます。

※雨天時や強風により中止の場合がございます。

詳細は下記よりご確認ください。

公式サイト：https://tdp.tv-asahi.co.jp/news/grandopening/

■ LDH kitchenについて

LDH kitchenは、「食もエンタテインメント」をコンセプトに、飲食を通じた体験価値の創出に取り組む企業です。日本食文化の継承を目指し、焼鳥の名店「鳥しき」代表・池川 義輝とともに、職人の育成と活躍の場を広げる取り組みを推進しています。

また、日本を代表する鮨の名店「鮨 さいとう」との協業により、「鮨 つぼみ」「鮨 さいとう はなれ NANZUKA」の2店舗を展開し、食文化の魅力を広く発信しています。



さらに、EXILE TETSUYAがプロデュースするコーヒーショップ「AMAZING COFFEE」を全国で展開し、本年3月20日には、EXILE SHOKICHIが監修する新ジャンルの焼肉店「北海道焼肉 八木園」が開業しました。



これまで以上に幅広い食文化を発信し、LDHグループならではの世界観で、地域に根ざした新たな食体験の創出に取り組んでまいります。

■ 鳥しきICHIMONについて

2007年に開店以来、ミシュラン一つ星に長年にわたり名を連ね、「日本一予約が取れない焼鳥店」として名高い目黒「鳥しき」。その店主・池川 義輝が職人代表を務め、焼鳥文化のさらなる発展を目指して結成されたのが「鳥しきICHIMON」です。

「一串一生」

--この串は、一生に一度だけのもの。

この想いを胸に、生涯をかけて鶏と向き合い、炭と向き合い、そして己と向き合う。

そんな熱い志に共鳴する職人たちが集い、技と心を継承しながら、日本の食文化の伝統を守り、育て、未来へと紡いでいくブランドです。

現在、国内外に17店舗を展開しており、今後もさらなる出店を予定しています。

焼鳥文化を世界に紡ぎ、次世代へ- Weaving yakitori culture into the world, for the next generation

■ MORE INFO｜最新情報は公式サイト・SNSから

店舗詳細は、下記の鳥しきICHIMON公式サイト・SNSにて随時発信してまいります。ぜひご覧ください。

鳥しきICHIMON公式サイト：https://torishiki-ichimon.jp/

鳥しきICHIMON公式Instagram：https://www.instagram.com/torishiki_ichimon/

とりまち｜Bird Lab.公式Instagram：https://www.instagram.com/torimachi_official/

鳥かぜGlobal公式Instagram：https://www.instagram.com/torikaze.global/